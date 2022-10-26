Многие считают, что седина — первый и главный признак старения. И чтобы скрыть свой возраст и продлить молодость, нужно всего лишь обратиться к парикмахеру и закрасить предательские белые пряди.
Но на самом деле настоящие маркеры старения — вовсе не седина. Какие именно изменения сразу же считываются окружающими как признаки старости у мужчин и женщин, подробно рассказывает врач-косметолог.
врач-косметолог, эксперт в области малоинвазивных методик омоложения, дерматовенеролог, лазеротерапевт
Женщины стареют раньше
— Если в целом рассматривать женские и мужские лица, то «лицо молодости» будет напоминать треугольник, острие которого, то есть вершина, направлено вниз, а основание — вверх, — объясняет врач-косметолог, дерматовенеролог, лазеротерапевт Анна Негм. — Со временем этот треугольник постепенно переворачивается — получается, что вершина (острие) направлено вверх, а основание стремится вниз. Именно такие изменения говорят о возрастных изменениях.
У мужчин первые признаки старения появляются значительно позже, чем у женщин, признает эксперт.
— Это объясняется тем, что у мужчин толщина основной кожи значительно больше, чем у женщин, — говорит косметолог. — Но при этом, когда запускается процесс изменений и образуются первые заломы, то они выглядят более глубокими, потому что истончается подкожно-жировая клетчатка. Морщины у мужчин всегда хорошо очерчены и ярко выражены.
Какие признаки говорят о старении мужчин
Грыжи верхних и нижних век. Они придают лицу усталый и даже больной вид, как будто у мужчины есть проблемы с сердцем, почками и даже алкоголем.
— Грыжи убираются только хирургическим путем, — говорит врач. — Если все же валики образуются из-за избытка кожи, то их можно сократить аппаратными методиками. Специалист должен обладать необходимыми знаниями, методикой и не допускать гибели собственных клеток кожи — фибробластов.
Осунувшееся и «поплывшее» лицо. Такое лицо выглядит уставшим, изможденным, болеющим.
— Надо понимать, от чего происходит деформация овала лица, какие процессы происходят под кожей. Обычно причиной является растяжение связок мышц лица, из-за которого происходит изменение в объеме глубоких и поверхностных жировых пакетов, — говорит Анна Негм.
Когда лицо стекает, на нем образуются носогубные валики над носогубной складкой — это третий признак возрастных изменений.
Или же появляются морщины-марионетки в уголках рта, направленные вниз. Они возникают из-за перераспределения жировых пакетов и спазма мышцы, которая опускает уголки губ.
Как стареют женщины — 2 типа
Говоря об особенностях старения у женщин, надо отметить, что оно бывает разным и зависит от того, делают представительницы прекрасной половины человечества инъекционные процедуры или нет, уточняет врач.
Признаки старения женщины, которая не ходит к косметологу
Зажатое межбровье и прищур (зажатый внешний уголок глаза). Этот признак добавляет не менее 5 лет к возрасту женщины. Дополнительно эти изменения приводят к сползанию брови — она опускается ниже надбровной дуги. Из-за этого лицо выглядит сердитым и нахмуренным.
Гипертонус уголков губ. Происходит из-за мышечного спазма мышцы, отвечающей за уголки рта, и подбородочной мышцы. Из-за этого лицо выглядит уставшим и недовольным.
Поплывший овал лица. Из-за воздействия силы гравитации происходит перераспределение объемов жировых подкожных пакетов и растяжение связок, крепящих мышцы к костям черепа и отвечающих за четкий контур и молодость. Появляется носогубный валик или носогубная морщина, что в свою очередь приводит к образованию брылей.
— Справиться с этими признаками можно при помощи современной косметологии, — рассказывает Анна Негм. — Но для этого требуется комплексный подход и четкое понимание процессов, происходящих под кожей. Для этого специалист должен хорошо разбираться в анатомии и биомеханике процессов старения. И прежде чем проводить ту или иную процедуру, необходимо выяснить причины появления морщин, носогубной складки и других изменений.
Например, если лицо начало стекать вниз и из-за этого образовалась носогубная складка, то, заполняя ее филлером, специалист только добавит объем в поплывшую зону, но не сделает лицо моложе, уточняет эксперт.
Признаки старения женщины, которая ходит к косметологу
— Есть женщины, которые регулярно устраняют первичные признаки возрастных изменений, такие как мелкие морщинки. Но совсем забывают про другие части тела, которые тоже предательски выдают возраст, — это глаза, руки и шея, — обращает внимание Анна Негм.
Кожа не шее
— Сидячий образ жизни и работа за компьютером, постоянный скроллинг в соцсетях негативно влияют на осанку и положение шеи, — рассказывает косметолог. — Это приводит к тому, что со временем любой человек начинает больше сутулиться, голова подается вперед и вниз, то есть шея укорачивается и, соответственно, подкожная мышца шеи начинается компенсаторно напрягаться, чтобы вернуться в первоначальное положение. Но поскольку такой возможности нет, то ведущие ножки подкожной мышцы шеи начинают прорастать клетками соединительной ткани. Они, в свою очередь, начинают проявляться в виде вертикальных тяжей. Вы наверняка встречали пожилых женщин, которые хорошо выглядят, но на шее у них «свисают» 4 тяжа.
Если вы наблюдаете у себя такие изменения, вам необходимо заняться уплотнением кожи, обязательно снять гипертонус подкожной мышцы шеи, чтобы остановить ее компенсаторное прорастание соединительнотканными клетками и избежать предательских тяжей, рекомендует эксперт.
Кожа вокруг глаз
— Кожа вокруг глаз очень тонкая и с возрастом еще сильнее истончается, поэтому требует особого внимания и специального ухода, — обращает внимание косметолог. — Чтобы сохранить молодой взгляд, уплотняйте кожу вокруг глаз и снимайте спазм с круговой мышцы глаза.
Вены на руках
— Чтобы ваши кисти сохраняли красоту, молодость и не выдавали ваш возраст, обязательно ухаживайте за кожей рук, — говорит Анна Негм. — Используйте солнцезащитные кремы, чтобы предотвратить пигментацию кожи. Способствуйте увлажнению и насыщению кожи при помощи кремов и процедур. Еще один признак — расширенные вены. Не стоит использовать гели, чтобы уменьшить вены на руках. Лучше обратиться к современным технологиям, которые позволяют привести стенки сосудов в тонус. Также хорошо действует мезотерапия.
Как отодвинуть старение
— Заниматься уплотнением кожи лучше на опережение, то есть до появления возрастных изменений, — обращает внимание врач-косметолог. — Способствует уплотнению кожи выработка коллагена, межклеточного матрикса. Для этих целей не стоит увлекаться гиалуроновой кислотой, так как она притягивает воду и провоцирует появление отека, который будет проходить длительное время.
Лучше отдать предпочтение коллагенстимулирующим препаратам — полинуклеотидам. Эти вещества добываются из половозрелых самцов лососевых рыб и способствуют обновлению клеток кожи, в результате чего фибробласт делится и производит эластин, коллаген и другие необходимые белковые структуры и межклеточный матрикс. Другой способ уплотнения кожи — использование собственного жира. Жировая эмульсия способствует обновлению и образованию новых фибробластов.