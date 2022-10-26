Врач Негм назвала три зоны, которые выдают возраст, — даже если вы ходите к косметологу

Даже если женщина следит за собой и регулярно делает бьюти-процедуры, то ее возраст могут выдать предательские подсказки. Какие методы омоложения помогут их скрыть? Объясняет врач.