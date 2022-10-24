Главные правила умывания

— Умываться необходимо два раза в день — утром и вечером. Утренняя гигиена помогает избавиться от кожного сала и отшелушившихся роговых чешуек, а вечером — еще и от загрязняющих частиц, которые оседают на коже из воздуха и осадков, и от декоративной косметики.

Демакияж стоит начать с применения мицеллярного раствора, который в дальнейшем необходимо смыть очищающим муссом или гелем. При некоторых состояниях и заболеваниях, сопровождающихся повышенной сухостью кожи (например, атопический дерматит), лучше отказаться от умывания водой в пользу использования специального молочка и тоника. Это связано с тем, что вода дополнительно обезвоживает и пересушивает кожу с поврежденным кожным барьером. Молочко или эмульсия, наоборот, помимо очищения, еще и восполняет дефицит липидов в поверхностных слоях эпидермиса.

Температура имеет значение

Какой водой лучше умываться? Стоит выбрать для себя самый комфортный вариант в диапазоне от теплой до прохладной. Очень горячая или наоборот чересчур холодная вода могут негативно повлиять на сосуды. Кроме того, горячая вода способствует более выраженной трансэпидермальной потере влаги.