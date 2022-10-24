Все знают, что зубы нужно чистить два раза в день. А что насчет умывания? Вы наверняка встречали женщин, которые клялись, что никогда и ничего со своей кожей на лице не делали — но выглядят все равно замечательно. Однако не стоит в этом вопросе полагаться на одну только генетику: умываться все-таки нужно регулярно.
А о том, как правильно это делать, рассказывает врач-косметолог Таисия Пешина.
Главный врач косметологии A3BEAUTE
Главные правила умывания
— Умываться необходимо два раза в день — утром и вечером. Утренняя гигиена помогает избавиться от кожного сала и отшелушившихся роговых чешуек, а вечером — еще и от загрязняющих частиц, которые оседают на коже из воздуха и осадков, и от декоративной косметики.
Демакияж стоит начать с применения мицеллярного раствора, который в дальнейшем необходимо смыть очищающим муссом или гелем. При некоторых состояниях и заболеваниях, сопровождающихся повышенной сухостью кожи (например, атопический дерматит), лучше отказаться от умывания водой в пользу использования специального молочка и тоника. Это связано с тем, что вода дополнительно обезвоживает и пересушивает кожу с поврежденным кожным барьером. Молочко или эмульсия, наоборот, помимо очищения, еще и восполняет дефицит липидов в поверхностных слоях эпидермиса.
Температура имеет значение
Какой водой лучше умываться? Стоит выбрать для себя самый комфортный вариант в диапазоне от теплой до прохладной. Очень горячая или наоборот чересчур холодная вода могут негативно повлиять на сосуды. Кроме того, горячая вода способствует более выраженной трансэпидермальной потере влаги.
Выбираем правильные банки
Самая распространенная ошибка в умывании — использование агрессивных моющих средств. Зачастую применяют мыло для рук или гели для душа, не предназначенные для деликатного очищения кожи лица, поскольку основными ингредиентами в них являются щелочи и агрессивные поверхностно-активные вещества (ПАВ).
Умывая «до скрипа», они повреждают естественную защитную гидролипидную мантию кожи. Это приводит к появлению раздражения на сухой коже, а на жирной коже наоборот — к повышенному салоотделению.
Обладателям жирной кожи рекомендуется обратить внимание на гели или пенки, содержащие в своем составе гидрокислоты (например, гликолевая, салициловая, азелаиновая), цинк. Эти компоненты будут регулировать работу сальных желез, уменьшать толщину рогового слоя, препятствовать появлению или уменьшать выраженность воспаления.
Обладателям сухой кожи косметологи советуют применять мягкие муссы и крем-гели на основе синтетических детергентов (бесщелочные средства) и специальное молочко, содержащие различные масла (например, масло карите, масло овса), а также пантенол, глицерин, ниацинамид. Благодаря такому составу кожный барьер не повреждается, кожа может адекватно реагировать на неблагоприятные факторы окружающей среды.
Отдельно стоит упомянуть гидрофильное масло — это средство, содержащее масла и эмульгаторы. Этот продукт больше подходит обладателям сухой и нормальной кожи. При неверном подборе у людей с жирной кожей гидрофильное масло может спровоцировать появление комедонов и воспалений.
Что делать после очищения
После умывания рекомендуется промокнуть кожу чистым, а в случае склонности к высыпаниям — одноразовым полотенцем. Можно использовать как следующий этап тоник, но если у вас сбалансированное очищающее средство, то это необязательно. Однако некоторые тоники содержат в своем составе ингредиенты, которые помогают вашим средствам для ухода лучше работать.
Далее можно использовать сыворотку и крем по типу или состоянию кожи. Нет строгих рекомендаций, как быстро это необходимо сделать после умывания, но что действительно важно — нанести крем минимум за 2 часа до сна. Подобный ритуал уменьшит выраженность утренних отеков на лице.