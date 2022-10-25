Не только возраст, но и перенесенные заболевания, травмы могут привести к ухудшению памяти. В случае с деменцией в первую очередь страдает краткосрочная память, мы забываем то, что делали буквально несколько минут назад. Постепенно с этим потеряются и долгосрочные воспоминания.

Врачи пока не нашли способа избежать деменции или полностью восстановить мозг в случае, если болезнь уже наступила. Но ее возможно остановить, фактически зафиксировать на начальной стадии, если вовремя заметить изменения.