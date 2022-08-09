Деменция может проявляться симптомами, которые могут быть похожи на старческие, возрастные изменения — забывчивость, резкость в суждениях, капризность. Опасность в том, что если отмахиваться от признаков-звоночков слабоумия и не обращать на них внимания, то помочь близкому человеку с неизлечимой болезнью будет сложнее.

- В большинстве случаев приобретенное слабоумие прогрессирует довольно быстро, поэтому важно не пропустить основные симптомы заболевания, — рассказала «Доктору Питеру» врач-невролог ФНКЦ ФМБА России Елена Ширшова.