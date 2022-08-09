Деменция может проявляться симптомами, которые могут быть похожи на старческие, возрастные изменения — забывчивость, резкость в суждениях, капризность. Опасность в том, что если отмахиваться от признаков-звоночков слабоумия и не обращать на них внимания, то помочь близкому человеку с неизлечимой болезнью будет сложнее.
- В большинстве случаев приобретенное слабоумие прогрессирует довольно быстро, поэтому важно не пропустить основные симптомы заболевания, — рассказала «Доктору Питеру» врач-невролог ФНКЦ ФМБА России Елена Ширшова.
Типичные симптомы
Деменция чаще всего проявляется потерей памяти, спутанностью сознания, проблемами с речью и пониманием, причем, что важно — эти симптомы постоянно ухудшаются.
Как уточняют британские медики из благотворительной организации Dementia UK,
- «Закатный признак» — это термин, используемый для обозначения изменения в поведении человека, которые особенно заметны вечером, в сумерках, — объясняют медики.
Для диагностики деменции используют специальные опросники и тесты, проводится МРТ головного мозга
«Закатные признаки»
растущее чувство возбуждения или беспокойства,
человек переживает, что находится не в том месте — может сказать, что ему надо домой или забрать детей из школы, хотя находится дома, а дети у него уже взрослые,
может кричать, спорить по любому поводу, ходить взад-вперед,
не понимает, кто находится рядом, что происходит вокруг.
Причин такого поведения человека с деменцией несколько.
- В течение дня человек устает и к вечеру это может привести к ухудшению состояния и усугублению симптомов, — говорится в сообщении Dementia UK. — Также спровоцировать такое поведение могут голод, жажда, физическая боль и даже фонари за окном. Их свет может заставить человека беспокоиться, что он забыл в течение дня сделать что-то жизненно важное.
Проявите внимание и успокойте
Если ваш близкий страдает от «закатных симптомов» по вечерам, то стоит использовать методы отвлечения внимания — перейти с ним в другую комнату, выйти на прогулку, поговорить, спросить о том, что беспокоит, сохраняя уважительно-спокойный тон беседы, или даже подержать человека за руку, посидеть с ним рядом.
Медики советуют в ситуации, когда по вечерам ваш близкий ярко демонстрирует «закатные признаки», постараться предотвратить их появление — например, задергивать шторы до наступления темноты, ввести рутинные вечерние занятия, чтобы отвлечь близкого человека — это должны быть спокойные, успокаивающие дела.
Ложные признаки деменции
ностальгия по событиям из прошлого,
нежелание учиться чему-то новому или осваивать современные технологии,
излишняя придирчивость, раздражительность,
отрицательное отношение к здоровой критике,
рассуждения о довольно скучных и неинтересных для собеседника вопросах.
— Это нормальный процесс возрастной трансформации личности человека, — поясняет врач-невролог Елена Ширшова.