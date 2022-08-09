деменция признаки симптомы
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Деменция может проявляться симптомами, которые могут быть похожи на старческие, возрастные изменения — забывчивость, резкость в суждениях, капризность. Опасность в том, что если отмахиваться от признаков-звоночков слабоумия и не обращать на них внимания, то помочь близкому человеку с неизлечимой болезнью будет сложнее.

- В большинстве случаев приобретенное слабоумие прогрессирует довольно быстро, поэтому важно не пропустить основные симптомы заболевания, — рассказала «Доктору Питеру» врач-невролог ФНКЦ ФМБА России Елена Ширшова.

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Типичные симптомы

Деменция чаще всего проявляется потерей памяти, спутанностью сознания, проблемами с речью и пониманием, причем, что важно — эти симптомы постоянно ухудшаются.

Как уточняют британские медики из благотворительной организации Dementia UK, пишет издание Express, у ряда пациентов с прогрессирующей деменцией, наблюдаются и весьма яркие признаки, которые называют «закатными».

- «Закатный признак» — это термин, используемый для обозначения изменения в поведении человека, которые особенно заметны вечером, в сумерках, — объясняют медики.

врач-невролог ФМБА Елена Ширшова

Для диагностики деменции используют специальные опросники и тесты, проводится МРТ головного мозга

«Закатные признаки»

  • растущее чувство возбуждения или беспокойства,

  • человек переживает, что находится не в том месте — может сказать, что ему надо домой или забрать детей из школы, хотя находится дома, а дети у него уже взрослые,

  • может кричать, спорить по любому поводу, ходить взад-вперед,

  • не понимает, кто находится рядом, что происходит вокруг.

Причин такого поведения человека с деменцией несколько.

- В течение дня человек устает и к вечеру это может привести к ухудшению состояния и усугублению симптомов, — говорится в сообщении Dementia UK. — Также спровоцировать такое поведение могут голод, жажда, физическая боль и даже фонари за окном. Их свет может заставить человека беспокоиться, что он забыл в течение дня сделать что-то жизненно важное.

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Проявите внимание и успокойте

Если ваш близкий страдает от «закатных симптомов» по вечерам, то стоит использовать методы отвлечения внимания — перейти с ним в другую комнату, выйти на прогулку, поговорить, спросить о том, что беспокоит, сохраняя уважительно-спокойный тон беседы, или даже подержать человека за руку, посидеть с ним рядом.

Медики советуют в ситуации, когда по вечерам ваш близкий ярко демонстрирует «закатные признаки», постараться предотвратить их появление — например, задергивать шторы до наступления темноты, ввести рутинные вечерние занятия, чтобы отвлечь близкого человека — это должны быть спокойные, успокаивающие дела.

 Ложные признаки деменции

  • ностальгия по событиям из прошлого,

  • нежелание учиться чему-то новому или осваивать современные технологии,

  • излишняя придирчивость, раздражительность,

  • отрицательное отношение к здоровой критике,

  • рассуждения о довольно скучных и неинтересных для собеседника вопросах.

 — Это нормальный процесс возрастной трансформации личности человека, — поясняет врач-невролог Елена Ширшова.

Анна Майская