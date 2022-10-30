Пить или не пить спиртное — довольно сложный выбор, который каждый делает для себя сам. Иногда врачи допускают, что алкоголь может присутствовать в жизни, но в минимальных дозах. Безопасных при этом не существует! При этом подчеркивают, что такие напитки способны стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Причем возможны они в любых органах, но особенно страдает сердце, сосуды, мозг и печень. Многое зависит не только от дозы, но и от того, какой именно алкоголь мы выбираем. Например, пиво связывают с наиболее высоким риском инсульта.

— Алкоголь может увеличить вероятность инсульта — внутримозгового кровоизлияния — на 50 процентов, — предупреждают исследователи из Университета Голуэя.

К таким выводам ученые пришли, понаблюдав за 26 000 человек по всему миру.