Пить или не пить спиртное — довольно сложный выбор, который каждый делает для себя сам. Иногда врачи допускают, что алкоголь может присутствовать в жизни, но в минимальных дозах. Безопасных при этом не существует! При этом подчеркивают, что такие напитки способны стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Причем возможны они в любых органах, но особенно страдает сердце, сосуды, мозг и печень. Многое зависит не только от дозы, но и от того, какой именно алкоголь мы выбираем. Например, пиво связывают с наиболее высоким риском инсульта.
— Алкоголь может увеличить вероятность инсульта — внутримозгового кровоизлияния — на 50 процентов, — предупреждают исследователи из Университета Голуэя.
К таким выводам ученые пришли, понаблюдав за 26 000 человек по всему миру.
— Инсульт является основной причиной смерти и инвалидности во всем мире, — говорит один из авторов исследования, опубликованного в журнале
Инсульты бывают двух видов — ишемический, спровоцированный тромбом, или геморрагический, вызванный внутримозговым кровоизлиянием. У пьющих людей повышается риск всех инсультов на 14 процентов, а геморрагического — на 50 процентов! И чем больше вы пьете, тем выше становится риск. При этом ученые подсчитали, что пять порций алкоголя в день, по крайней мере один раз в месяц, увеличивают количество инсультов на 39 процентов: на 29 процентов ишемического инсульта и на 76 процентов — геморрагического. Это касается разовой дозы в пять порций, которые равняются:
5 рюмкам водки или другого крепкого алкоголя;
2,5 бокала пива;
половине бутылки вина.
Есть и хорошая новость, если вы отказались от алкоголя, то риск инсульта заметно снижается. И еще один момент, очень многое зависит от того, что именно вы пьете. Самым вредным оказалось пиво.
— Пиво повышало риск всех инсультов на 21 процент, а геморрагического — на 73 процента, — уточнил данные еще один автор исследования, профессор Эндрю Смитт.
А вот вино не повышало, но и не понижало риски. Но это не означает, что оно безопасно даже в ограниченном количестве.