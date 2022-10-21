Пить и терять вес

Известно, что алкоголь возбуждает аппетит. Мало кто способен пить пиво и не сопровождать процесс аппетитными снеками: чипсами, крекерами, сухариками и так далее. Именно эти лишние калории плюсом к не самому калорийному алкогольному напитку и провоцируют набор лишнего веса.

Но ученые из Сиднея доказали: некоторые хитрости в сочетании с пивом позволяют терять вес. Секрет прост — достаточно заменить вредные закуски на те, в которых много белка , пишет The Sun . Белок дает эффект насыщения, поэтому люди едят меньше.

Во время исследования две трети участников выбирали продукты с высоким содержанием белка, но с низким содержанием углеводов и жиров. Они употребляли в среднем 1 749 ккал в день, включая алкоголь. Это создавало даже дефицит калорий — меньше, чем необходимо в сутки, и люди благодаря этому худели.

Другая треть участников эксперимента выбирала неполезные закуски под пиво, с низким содержанием белка: сосиски, чипсы и крекеры. Таким образом, люди съедали в среднем около 3 тысяч калорий — больше, чем им требовалось, — и поправлялись.

— Мы хотели выяснить, приводит ли выбор именно правильной белковой закуски под пиво к употреблению меньшего количества калорий в целом, — рассказывает ведущий автор исследования доктор Аманда Греч из Сиднейского университета в Австралии. — И мы выяснили, что, да, это так. Алкоголь — это энергетически плотный напиток, но доказательства, что именно он способствует увеличению веса, неубедительны.

Авторы исследования одни из первых провели подобный эксперимент и уверены, что набирают вес люди не из-за пива, а из-за того, что едят.