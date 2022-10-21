Алкоголь вреден для вашего здоровья, предупреждают врачи. Особенным злом принято считать пиво. Например, нарколог Евгений Рысин настаивает: оно максимально опасно для тех, кто контролирует уровень холестерина. Напиток способствует его повышению, уверен врач.
Но иногда ученые выдают неожиданные аргументы в пользу пива. В недавнем исследовании австралийцев прозвучало, что употребление пенного напитка связано с более низким риском развития деменции по сравнению с полным воздержанием от спиртного на протяжении всей жизни. Существует также мнение, что пиво может способствовать и похудению.
Пить и терять вес
Известно, что алкоголь возбуждает аппетит. Мало кто способен пить пиво и не сопровождать процесс аппетитными снеками: чипсами, крекерами, сухариками и так далее. Именно эти лишние калории плюсом к не самому калорийному алкогольному напитку и провоцируют набор лишнего веса.
Но ученые из Сиднея доказали: некоторые хитрости в сочетании с пивом позволяют терять вес. Секрет прост — достаточно заменить вредные закуски на те, в которых много белка,
Во время исследования две трети участников выбирали продукты с высоким содержанием белка, но с низким содержанием углеводов и жиров. Они употребляли в среднем 1 749 ккал в день, включая алкоголь. Это создавало даже дефицит калорий — меньше, чем необходимо в сутки, и люди благодаря этому худели.
Другая треть участников эксперимента выбирала неполезные закуски под пиво, с низким содержанием белка: сосиски, чипсы и крекеры. Таким образом, люди съедали в среднем около 3 тысяч калорий — больше, чем им требовалось, — и поправлялись.
— Мы хотели выяснить, приводит ли выбор именно правильной белковой закуски под пиво к употреблению меньшего количества калорий в целом, — рассказывает ведущий автор исследования доктор Аманда Греч из Сиднейского университета в Австралии. — И мы выяснили, что, да, это так. Алкоголь — это энергетически плотный напиток, но доказательства, что именно он способствует увеличению веса, неубедительны.
Авторы исследования одни из первых провели подобный эксперимент и уверены, что набирают вес люди не из-за пива, а из-за того, что едят.
— Когда вы употребляете алкоголь и вы чувствуете, что хотите что-то съесть, убедитесь, что вы выбираете полезный нежирный белок, — резюмирует Аманда Греч.
Почему растет вес
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, почему, по мнению диетологов, алкоголь может стать причиной набора лишнего веса — вся причина в том, что спиртные напитки — это выключатели сжигания жира. Когда мы пьем алкоголь — даже самый некалорийный, вроде пива, на печень обрушивается увеличенная нагрузка, и орган работает только на расщепление алкоголя, не отвлекаясь на другие продукты, которыми мы заедаем спиртное. Как следствие — жир накапливается, а вес растет.
Врачи и вовсе предупреждают: даже одна порция алкоголя — стопка водки или бокал вина — это уже вступление в зону риска. Сосудистый хирург Алексей Светликов рассказал «Доктору Питеру», что все спиртные напитки пагубно сказываются на здоровье, в каком бы количестве их ни употребляли: «Алкоголь поражает практически все органы сразу. Особенно страдают печень, желудок, сердце и головной мозг».