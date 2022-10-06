Давали ли вы себе хоть раз обещание полностью отказаться от алкоголя на какой-то период? Если да и сдержали — можете собой гордиться. Если нет, что ж — вы в большинстве, среди тех, кому не хватает мотивации.

На самом деле, лучшая мотивация — это улучшение здоровья. Изменения во внешности вы можете заметить почти сразу: уходят отеки, цвет кожи становится здоровее, а глаза снова блестят не в ожидании выпивки, а просто от хорошего самочувствия.

В самом организме тоже происходят изменения — и вот какие.

Через месяц

Четыре недели с хвостиком без алкоголя — это уже значимое достижение. Человек чувствует себя увереннее, потому что понимает, что может контролировать свои «отношения» со спиртным. И начинает собой гордиться

Сократив употребление алкоголя, вы, скорее всего, заметите, что стали лучше спать — не так часто просыпаетесь, сам сон глубже. Если вы выспались, значит, на следующий день лучше соображаете — проясняется ум.

Лучше работает печень: она перестанет усиленно выводить продукты распада. А еще вам снова хочется секса — либидо возвращается к нормальному уровню.

Кстати, ученые из Университета Сассекса проводили исследование и выяснили: у людей, которые хотя бы месяц ведут трезвый образ жизни, нормализуется давление и они лучше концентрируются.

— Мы слышали от многих участников, что после месяца воздержания от спиртного они чувствуют себя здоровее и счастливее. И что им не нужен алкоголь, чтобы веселиться и расслабиться, — говорит автор эксперимента Ричард Пайпер.

Через 3 месяца

К этому моменту тяги к алкоголю все меньше и желание «сорваться» возникает все реже. Вы чувствуете себя бодрее — меньше тревожитесь, чаще пребываете в хорошем настроении. Вам легче работать. Спите все лучше и все крепче.