Давали ли вы себе хоть раз обещание полностью отказаться от алкоголя на какой-то период? Если да и сдержали — можете собой гордиться. Если нет, что ж — вы в большинстве, среди тех, кому не хватает мотивации.
На самом деле, лучшая мотивация — это улучшение здоровья. Изменения во внешности вы можете заметить почти сразу: уходят отеки, цвет кожи становится здоровее, а глаза снова блестят не в ожидании выпивки, а просто от хорошего самочувствия.
В самом организме тоже происходят изменения — и вот какие.
Через месяц
Четыре недели с хвостиком без алкоголя — это уже значимое достижение. Человек чувствует себя увереннее, потому что понимает, что может контролировать свои «отношения» со спиртным. И начинает собой гордиться
Сократив употребление алкоголя, вы, скорее всего, заметите, что стали лучше спать — не так часто просыпаетесь, сам сон глубже. Если вы выспались, значит, на следующий день лучше соображаете — проясняется ум.
Лучше работает печень: она перестанет усиленно выводить продукты распада. А еще вам снова хочется секса — либидо возвращается к нормальному уровню.
Кстати, ученые из Университета Сассекса проводили
— Мы слышали от многих участников, что после месяца воздержания от спиртного они чувствуют себя здоровее и счастливее. И что им не нужен алкоголь, чтобы веселиться и расслабиться, — говорит автор эксперимента Ричард Пайпер.
Через 3 месяца
К этому моменту тяги к алкоголю все меньше и желание «сорваться» возникает все реже. Вы чувствуете себя бодрее — меньше тревожитесь, чаще пребываете в хорошем настроении. Вам легче работать. Спите все лучше и все крепче.
На этом этапе
Через 6 месяцев
Это очень сложный период. С одной стороны, вы продержались полгода — ваша самооценка за этот период,
Но, с другой стороны, специалисты
Старайтесь в этот момент думать о положительных сторонах вашего целибата — память и концентрация практически на «доалкогольном» уровне, энергии хоть отбавляй.
Через год
Статистически вы выжили — и это уже хорошо, ведь у тех, кто регулярно употребляет спиртное, намного больше шансов попасть в аварию или получить серьезную травму. У вас укрепился иммунитет. А еще вы чувствуете, что теперь можете безболезненно отказаться от алкоголя и вам совсем не нужна рюмка, чтобы поддержать компанию.
Кстати, ваша печень спустя 12 месяцев как новая — ее клетки склонны к регенерации, поэтому, полностью отказавшись от алкоголя, вы позволили ей обновиться. У вас лучше работает обмен веществ, метаболизм и улучшилось пищеварение.
Кстати, как выглядят люди после того, как бросили пить, — смотрите в нашей фотогалерее. Как говорится, почувствуйте разницу.