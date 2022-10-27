— Человек может умереть и не узнать, что у него была аневризма. Безусловно, это не означает, что всем надо срочно делать, компьютерную томографию головного мозга . Выявить показания к исследованию, а также вид исследования может определить только врач, — говорит невролог.

Кстати, это очень важно — контролировать свое здоровье, а для этого не стоит пропускать диспансеризацию, которая проводится бесплатно по месту жительства.

— Однако, если вы чувствуете, что постоянно повышается давление, или оно нестабильно, есть постоянное беспричинное чувство усталости, лучше обратиться к врачу, не дожидаясь диспансеризации, — рекомендует врач Мария Привалова.

Частая усталость, недомогание, отсутствие интереса к окружающему — такие симптомы мы привыкли списывать на стресс, но это может быть признаком начинающегося заболевания.