Актер Андрей Миронов, телеведущий Михаил Зеленский — список можно продолжать долго. Объединяет этих людей трагическое стечение обстоятельств — внезапная смерть от инсульта. Кому-то везет больше, они остаются живы, однако становятся глубокими инвалидами. И только около восьми процентов пациентов, перенесших инсульт, полностью восстанавливаются к прежней жизни.
От чего зависит, как ваш организм справится с инсультом, и каковы шансы вернуться к обычной жизни? «Доктор Питер» поговорил об этом с кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры неврологии им. С.Н. Давиденкова СЗГМУ им. И.И. Мечникова Марией Приваловой.
Какую часть мозга затронул инсульт
Врач-невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с ОНМК Госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии им. С.Н. Давиденкова СЗГМУ им. И.И. Мечникова
— На самом деле врачи, которые работают с пациентами в острой стадии инсульта, не любят давать долгосрочных прогнозов, — признает Мария Привалова. — Ситуация может измениться за считанные минуты, человек вечером поступает в состоянии средней тяжести, а утром он уже в тяжелом состоянии.
Однако у врачей есть перечень медицинских показателей, по которым можно предположить, в каком направлении будет развиваться ситуация. Многое зависит от:
размера инсульта, то есть от размеров той зоны вещества головного мозга, которая перестала кровоснабжаться. Если эта зона обширная (поражена крупная артерия, питающая мозг), то заболевание будет протекать тяжело, и прогноз для жизни серьезный;
места, где образовался очаг поражения. Когда затронуты дыхательный центр, центр терморегуляции, ствол головного мозга — речь о тяжелом течении. Если пострадала кора головного мозга, можно говорить о возможном благоприятном для жизни исходе.
— Кора головного мозга представляет собой зону с наибольшим количеством нейронов, — уточнила невролог Привалова. — Одни могут заместить функцию других. Когда случается инсульт, соседние клетки берут на себя функцию погибших.
Не стоит забывать, что есть некоторые факторы риска из «прошлой» жизни, которые утяжеляют течение инсульта. Скорее всего, больше шансов на неблагоприятный прогноз у тучных людей, с сахарным диабетом и нарушением ритма сердца. Также влияет длительность стажа курения, так как у таких пациентов есть проблемы с дыхательной системой.
— Во время развития инсульта резко снижается кровоснабжение участка головного мозга, а значит, ухудшается поступление глюкозы и кислорода, что может дать начало развитию такого опасного осложнения инсульта, как отек головного мозга, — предупредила врач.
На исход заболевания влияет и то, насколько быстро человеку начинают оказывать помощь. И тут важно не просто попасть в руки медиков, а чтобы это были медики специализированного стационара. Если это не профильная больница с необходимыми специалистами и оборудованием, то ситуация очень быстро выйдет из-под контроля. Мозг погибает очень быстро.
— Сейчас «терапевтическим окном» — это время для проведения так называемой реперфузионной терапии, которая может полностью восстановить здоровье, — считается период в 4,5 часа от момента развития первых симптомов заболевания! Но с учетом развития современных медицинских технологий этот временной промежуток расширяется до 6 часов и более, — объяснила Мария Привалова.
Если успеть провести правильное лечение во время «терапевтического окна», то возможно полностью восстановить кровоток в пораженной артерии и сохранить жизнеспособность мозга. Однако бывает и так, что участок пораженного мозга слишком велик и человек уже в первые часы от развития заболевания находится в состоянии угнетенного сознания. В таком случае, скорее всего, прогноз будет неблагоприятный.
Почему умирают звезды
Когда речь заходит об известных людях, многим не понять, как они пропустили начало инсульта? И почему врачи не смогли их спасти. Например, актера Андрея Миронова, потерявшего сознание прямо во время спектакля в Риге, спасали одни из лучших нейрохирургов, однако так и не смогли помочь.
— Сейчас очень много изменилось в медицине, можно сказать, есть пропасть между тактикой лечения тогда и сейчас. Возможно, если бы все это случилось в наши дни, можно было бы спасти Андрея Миронова от смерти, — предположила Мария Привалова. — Правда, это бы не означало полное восстановления здоровья. Как впоследствии стало известно, у актера была аневризма одного из сосудов головного мозга, о которой он не знал ранее.
К сожалению, люди узнают о наличии такой патологии либо случайно, при выполнении исследований сосудов головного мозга, либо когда она разрывается и человек попадает в больницу.
— Человек может умереть и не узнать, что у него была аневризма. Безусловно, это не означает, что всем надо срочно делать, компьютерную томографию головного мозга. Выявить показания к исследованию, а также вид исследования может определить только врач, — говорит невролог.
Кстати, это очень важно — контролировать свое здоровье, а для этого не стоит пропускать диспансеризацию, которая проводится бесплатно по месту жительства.
— Однако, если вы чувствуете, что постоянно повышается давление, или оно нестабильно, есть постоянное беспричинное чувство усталости, лучше обратиться к врачу, не дожидаясь диспансеризации, — рекомендует врач Мария Привалова.
Частая усталость, недомогание, отсутствие интереса к окружающему — такие симптомы мы привыкли списывать на стресс, но это может быть признаком начинающегося заболевания.
Вообще многие факторы, которые влияют на наше психологическое состояние, сами по себе могут приводить к инсульту. Если вновь вернуться к теме известных людей… они эмоциональны, многие страдают от повышенного давления из-за постоянного выброса адреналина, постоянно подстегивают свою нервную систему крепким кофе, недостатком сна и так далее. И очень многие из них становятся жертвами проблем с сосудами и сердцем.
Не увлекайтесь массажем
Еще с одним известным музыкантом, Эдуардом Хилем, инсульт случился после того, как он посетил парикмахерскую. Есть мнение, что инсульт произошел из-за слишком долгого сидения с запрокинутой головой. Такое положение головы, конечно, не остановит кровоснабжение головного мозга, но при определенных условиях может ухудшить его питание за счет снижения кровообращения.
— Длительные переразгибательные движения, особенно на фоне атеросклеротического поражения сосудов, снижают трофику, — предупредила невролог Мария Привалова. — Не принесет пользы и сильное сгибание шеи, когда люди лежат, смотрят телевизор, а подбородок касается груди.
Есть опасность ухудшения кровообращения головного мозга и от массажа шеи, особенно с применением резких поворотов головой, а главное — в руках непрофессионала. Последствия таких процедур могут быть различными: от появления постоянных головных болей и головокружений до развития инсульта. Поэтому очень важно, чтобы массаж и другие мануальные техники выполнял только медицинский работник, получивший специальное образование.
При работе с шеей вообще лучше вначале выполнить рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника или МРТ, чтобы грамотно оценить заболевание.
— Ведь в области шеи проходят важные артерии, которые питают мозг, например, позвоночные артерии питают затылочную часть мозга и мозжечок, как раз там расположены все самые серьезные центры мозга, — объяснила Мария Привалова.
Инсульт может произойти, даже если вам 20 лет
К сожалению, такое может случиться даже с новорожденным ребенком — но в этом случае речь идет о врожденных аномалиях развития. На памяти эксперта «Доктора Питера» одним из самых молодых пациентов с инсультом была девушка 23 лет. В ее случае все закончилось благополучно.
— У молодых людей меньше сопутствующих заболеваний, поэтому инсульт они переносят легче, больше шансов выжить за счет резервов организма, — полагает невролог Привалова. — После 75 лет у пациента имеется целый «букет» хронических заболеваний: сахарный диабет, панкреатиты, холециститы и другие сопутствующие заболевания. Во время инсульта часто обостряются все проблемы, связанные со здоровьем человека, будто бы ждали этого момента.
Мария Привалова дала всем советы, как снизить риск инсульта:
настраивайтесь в повседневной жизни на позитив;
радуйтесь каждому дню, солнышку, осенним желтым листьям, даже дождю; человек, по сути, часто болеет «от головы», от настроения; к депрессии, неврозу цепляются любые недуги;
получайте максимум положительных эмоций, и болезней будет гораздо меньше.