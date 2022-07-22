Возраст не имеет значения: неврологи рассказали, кто чаще переносит инсульт без последствий

Уложиться в «золотой час»
Так называемое «терапевтическое окно» — время, когда помощь при инсульте наиболее эффективна, составляет 4,5 часа. За это время надо постараться успеть вызвать скорую и доехать до больницы. В этом случае, как говорят врачи, велики шансы, что человек не просто выживет, но даже не заметит в будущем каких-то серьезных последствий сосудистой катастрофы. Об этом напомнили петербургские неврологи сегодня, 22 июля, во Всемирный день мозга.
Однако, по словам главного невролога Петербурга Игоря Вознюка, петербуржцы не особо спешат обращаться за помощью.
Главный невролог комитета по здравоохранению Петербурга
Медики посчитали: от появления симптомов до момента, когда человек наконец решается позвонить в скорую, проходит в среднем 143 минуты — около 2,5 часа. То есть симптомы уже появились, но человек или те, кто рядом с ним, недооценивают их тяжесть и чего-то ждут.
По словам Татьяны Сергеевой, руководителя регионального сосудистого центра Елизаветинской больницы — одного из самых крупных в городе (там 120 коек для пациентов с инсультом) — в пандемию к ним доставляли около 3,8 тысячи человек с инсультом за год. Но несмотря на возросший поток, число успевающих приехать в «терапевтическое окно» резко снизилось — горожане неохотно обращались за помощью.
Заместитель главного врача по неврологии, руководитель Регионального сосудистого центра Елизаветинской больницы
- Есть еще такой показатель — количество пациентов, поступивших в первый час от начала заболевания. Это так называемый «золотой час», когда мы можем полностью растворить все тромбы с использованием тромболитических препаратов. Если до пандемии у нас это было порядка 5 процентов случаев от всех поступивших, то в ковидные годы — единицы, — отметила Татьяна Сергеева.
Причем, как добавила врач, в таких случаях неважно, какого пациента возраста. Все это работает как у молодых, так и у пожилых.
- У нас самая пожилая пациентка, которой мы провели тромболитическую терапию, — 95 лет. И эта женщина ушла из больницы своими ногами и до сих пор живет и здравствует, — говорит руководитель сосудистого центра.
Большинство инсультов распознается по признакам, включенным в тест FAST:
face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;
arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;
speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;
touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.
Пунктуальные и опоздавшие
По словам заведующей вторым неврологическим отделением Мариинской больницы Ольги Рублевой, в стационар в центре города сегодня нередко доставляют с инсультом даже 23-24-летних, не говоря о 40-летних — это в принципе частые пациенты в неврологии.
Невролог описала портрет пациентов с инсультом, которые успевают приехать вовремя в больницу — тогда, когда помочь можно с минимальными рисками и последствиями.
Заведующая неврологическим отделением в Мариинской больнице, врач-невролог высшей категории
- Это обычно активные мужчины, если и возрастные, то те, кто продолжает работать, контактирует с другими людьми. Эти пациенты, как правило, приезжают вовремя. Они обычно понимают, что что-то не так. А если и не понимают, что случилась катастрофа, обязательно кто-то из соседей, знакомых помогает им приехать в больницу, — говорит доктор.
В противоположность им есть другие, кто тянет до последнего и может опоздать с получением эффективной помощи. По словам Ольги Рублевой, это, как правило, женщины старшей возрастной категории, которые привыкли терпеть, ждать и при возникновении симптомов заниматься самолечением.
- Современные методики позволяют полностью восстановить кровоток. Пациент практически успевает только испугаться, когда поступает в стационар с нарушением речи, движения, а уходит на своих ногах, часто вообще без какого-то неврологического дефицита. И это очень здорово. Поэтому всегда очень обидно, когда кто-то не успевает буквально чуть-чуть — на час-два, — говорит невролог.
Игорь Вознюк напомнил, что в случае с инсультом порой не имеет значения не только возраст пациента, но и тяжесть проявлений. Он призвал даже при малейших неврологических нарушениях не медлить и сразу же обращаться за помощью.