Возраст не имеет значения: неврологи рассказали, кто чаще переносит инсульт без последствий

Уложиться в «золотой час»

Так называемое «терапевтическое окно» — время, когда помощь при инсульте наиболее эффективна, составляет 4,5 часа. За это время надо постараться успеть вызвать скорую и доехать до больницы. В этом случае, как говорят врачи, велики шансы, что человек не просто выживет, но даже не заметит в будущем каких-то серьезных последствий сосудистой катастрофы. Об этом напомнили петербургские неврологи сегодня, 22 июля, во Всемирный день мозга.

Однако, по словам главного невролога Петербурга Игоря Вознюка, петербуржцы не особо спешат обращаться за помощью.