привычки, инсульт
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Американские ученые наблюдали за здоровьем 11 500 человек в возрасте от 45 до 64 лет в течение почти 30 лет, чтобы выяснить, как их образ жизни влияет на риск инсульта. Все участники исследования имели к нему генетическую предрасположенность. Учитывались показатели холестерина, глюкозы, давление, вес и принимаемые лекарства.

Самый высокий риск инсульта ученые спрогнозировали для участников исследования с плохой наследственностью и проблемами с сердцем — около 25%. Но оказалось, что у тех, кто придерживался 7 простых правил, риск инсульта снижался почти вдвое.

Мириам Форнейдж, генетик Техасского университета

Мы выяснили, что изменение образа жизни может компенсировать генетический риск инсульта.

7 привычек против инсульта

Эти правила под названием  Life's Simple 7 (семь простых правил жизни) разработала Американская кардиологическая ассоциация, и научное исследование доказало, что соблюдение всего 7 здоровых привычек может снизить риск инсульта на 30–43%.

- Если у человека есть плохая наследственность, стоит побудить его вести здоровый образ жизни и соблюдать Life's Simple 7, чтобы увеличить количество прожитых лет, — говорят ученые.

  1. Правильно питаться — больше белка, клетчатки, овощей и фруктов.  

  2. Регулярно заниматься спортом — нужна физическая нагрузка.

  3. Не курить.

  4. Похудеть до оптимальных показателей ИМТ.

  5. Поддерживать нормальное артериальное давление. 

  6. Контролировать уровень холестерина.

  7. Снижать уровень сахара в крови.

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Признаки инсульта

Бывают ишемический (80% всех инсультов) и геморрагический инсульты. Первый случается, когда происходит острое нарушение кровоснабжения мозга. Причина — закупорка сосудов или отрыв тромба. Геморрагический инсульт происходит, когда лопается кровеносный сосуд, заливая часть мозга кровью и лишая другие адекватного кровоснабжения.

В первые 72 часа после инсульта вероятность смерти составляет 15%. Три из четырех пациентов после инсульта остаются инвалидами.

Об инсульте говорят вот эти симптомы

  • Внезапное онемение или слабость мышц лица, рук или ног, особенно, если это происходит только на одной стороне тела.

  • Внезапные проблемы с речью или пониманием, спутанность сознания.

  • Внезапное ухудшение зрения.

  • Внезапные проблемы с ходьбой, головокружение, потеря равновесия или координации.

  • Внезапная сильная головная боль без причины.

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FAST-тест при инсульте

  • попросить человека улыбнуться (при инсульте один из уголков рта не поднимется),

  • поднять и подержать перед собой руки (одна рука будет опускаться),

  • прислушаться к речи человека (она будет неразборчивой).

Если эти симптомы есть, надо сразу же вызвать скорую.

Анна Майская