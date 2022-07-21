Американские ученые наблюдали за здоровьем 11 500 человек в возрасте от 45 до 64 лет в течение почти 30 лет, чтобы выяснить, как их образ жизни влияет на риск инсульта. Все участники исследования имели к нему генетическую предрасположенность. Учитывались показатели холестерина, глюкозы, давление, вес и принимаемые лекарства.

Самый высокий риск инсульта ученые спрогнозировали для участников исследования с плохой наследственностью и проблемами с сердцем — около 25%. Но оказалось, что у тех, кто придерживался 7 простых правил, риск инсульта снижался почти вдвое.