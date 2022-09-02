Связь группы крови с развитием определенных заболеваний уже не раз доказана учеными.
Исследователи Школы медицины Университета Мэриленда опубликовали в журнале
Ишемический инсульт — это острое нарушение кровоснабжения мозга. Причина — закупорка сосудов или отрыв тромба.
Оказалось, что люди с II (А) группой крови имеют на 16% более высокий риск раннего инсульта в возрасте до 60 лет, а у обладателей I (О) группы крови, наоборот, на 12% реже бывает ранний инсульт.
- Раньше считалось, что люди с любой группой крови, отличной от первой, имеют повышенный риск преждевременного инсульта, — говорится в публикации авторов исследования профессоров Брэкстона Митчелла и Стивена Киттнера. — Но результаты нашего метаанализа показывают, что риск инсульта, в основном, связан с второй группой крови.
Причины повышенного риска
Исследователи обнаружили, что люди, перенесшие инсульт в возрасте до 60 лет, с большей вероятностью будут иметь вторую группу крови, и с меньшей вероятностью — первую.
Ученые обращают внимание, что повышенный риск все же не настолько высок, чтобы начать излишне беспокоиться о возможном инсульте и перегружать себя медицинскими тестами без причины.
- Вероятно, повышенный риск связан с факторами свертывания крови и склонностью к тромбозам у людей со второй группой крови, — сказал доктор Киттнер.
Ранее профессор, врач-кардиолог Владимир Подхомутников со ссылкой на японское исследование рассказал, что у людей с первой группой крови хуже свертывается кровь — и это снижает риск болезней, связанных с тромбозом
— Для людей с первой группой крови мало характерны случаи эмболии, тромбоза и инфаркта миокарда. Обладатели этой группы крови чаще доживают до преклонного возраста, — объяснил профессор.
А еще — больше подвержены стрессу
Есть данные, что люди со второй группой крови труднее справляются со стрессом и имеют склонность к алкоголизму.
Исследования показывают, что в их телах вырабатывается более высокий уровень кортизола и адреналина (гормонов стресса). Поэтому им полезно заниматься расслабляющими видами спорта, например, йогой.
Профессор предупреждает, что нельзя относиться к группе крови как к безусловному показателю риска болезни или его отсутствия. Из любых правил есть исключения.
- Зная свою группу крови на самом деле можно подготовиться к потенциальным опасностям. Но важно не забывать проходить регулярные осмотры у врачей и сдавать необходимые анализы, — отмечает эксперт.