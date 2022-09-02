Причины повышенного риска

Исследователи обнаружили, что люди, перенесшие инсульт в возрасте до 60 лет, с большей вероятностью будут иметь вторую группу крови, и с меньшей вероятностью — первую.

Ученые обращают внимание, что повышенный риск все же не настолько высок, чтобы начать излишне беспокоиться о возможном инсульте и перегружать себя медицинскими тестами без причины.

- Вероятно, повышенный риск связан с факторами свертывания крови и склонностью к тромбозам у людей со второй группой крови, — сказал доктор Киттнер.

Ранее профессор, врач-кардиолог Владимир Подхомутников со ссылкой на японское исследование рассказал, что у людей с первой группой крови хуже свертывается кровь — и это снижает риск болезней, связанных с тромбозом

— Для людей с первой группой крови мало характерны случаи эмболии, тромбоза и инфаркта миокарда. Обладатели этой группы крови чаще доживают до преклонного возраста, — объяснил профессор.