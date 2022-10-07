О том, что кровь циркулирует в организме уже не так «бодро», как у абсолютно здорового человека, подскажут вполне очевидные симптомы — как правило, дискомфорт, болевые ощущения и другие признаки можно заметить в ногах и руках. Это — покалывание, отеки, изменение внешнего вида конечностей, судороги и боль.
Другие симптомы нарушения кровообращения — когнитивные проблемы вроде ухудшения памяти и способности концентрировать внимание, в целом — снижение работоспособности мозга, нарушение пищеварения, чувство усталости, эректильная дисфункция.
Научно доказанные способы улучшить кровообращение
Похудеть
Поддержание нормального веса способствует хорошему кровообращению. Если вы любите поесть и набрали вес за счет отложившегося на боках и талии жира, то это приводит к тому, что он откладывается и в артериях — образуются бляшки, закупоривающие их, и это уже дает высочайший риск инсультов и инфарктов.
Кроме того, висцеральный жир, который нарастает вокруг внутренних органов, может препятствовать правильному использованию инсулина организмом, что приводит и к повреждению артерий.
Чтобы сосуды оставались чистыми, врач-кардиолог Денис Синкевич рекомендует поддерживать индекс массы тела ниже 25. Для расчета ИМТ надо массу тела (в килограммах) разделить на квадрат роста (в метрах).
Доктор медицинских наук, неинвазивный кардиолог университетской больницы Статен-Айленда.
— Даже 2-4 потерянных килограмма смогут заметно снизить уровень холестерина. Ожирение увеличивает уровень «плохого» холестерина и повышает уровень триглицеридов, — объяснил кардиолог Шталь.
Увеличить физическую активность
Регулярные аэробные упражнения, которые очень полезны для сердца — такие как ходьба, плавание и бег, улучшают кровообращение.
Все потому, что такой тип упражнений улучшает способность организма поглощать и использовать кислород, а также способность кровеносных сосудов расширяться, что помогает им работать более эффективно и позволяет мышцам легче получать кислород.
главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине
— Хороший расширитель периферических сосудов — именно мышечная активность. Небольшое, около доли секунды, мышечное сокращение улучшает кровообращение, — говорит профессор Поляев. — После физических упражнений достигается экономизация работы сердца, повышается тонус вен и ускоряется венозный кровоток. Ритмичная смена сокращений и расслаблений скелетных мышц способствует продвижению крови к сердцу.
Есть жирную рыбу
Согласно исследованию 2016 года, Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и улучшают кровообращение. Очень полезно есть не только дорогой нынче лосось, но и вполне доступную скумбрию, сельдь и сардины. Важно лишь следить за содержанием в рыбе соли. Перебор натрия вредит сердцу и сосудам.
Если совсем не хочется рыбы, или нет возможности ее покупать, то можно использовать добавки, содержащие Омега-3 жирные кислоты. Экономить на них не стоит — выбирать лучше ту добавку, что получена холодным методом.
— Качественная добавка имеет достаточно высокую профилактическую или лечебную дозу DHA и EPA, не менее 50 %, — рассказала «Доктору Питеру» гастроэнтеролог Виктория Зимина. — Идеальное соотношение этих кислот должно быть ЕРА/DHA = 2:1. В качестве добавок возможно содержание только витамина Е — как антиоксиданта и консерванта. Идеально выбирать Омега-3 не жидкую, а в капсулах. Масло контактирует с кислородом и окисляется быстрее, чем в капсуле.
Пить чай
Антиоксиданты в чае способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и могут улучшить кровообращение. Это относится как к черному, так и к зеленому чаю. Исследование 2017 года показало, что черный чай улучшает здоровье кровеносных сосудов. Здоровые кровеносные сосуды способствуют улучшению работы системы кровообращения.
Другое исследование показало, что употребление зеленого чая также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
— Зеленый чай способствует расширению сосудов головного мозга, улучшает его питание, поступление кислорода, за счет чего снижается давление, уменьшается риск развития инсульта, инфаркта, атеросклероза, — рассказала ранее «Доктору Питеру» врач Ирина Юзуп. — Также чай способствует похудению, уменьшает жировые отложения. Снижает уровень «плохого» холестерина в крови.
Поддерживать сбалансированный уровень железа
Железо — важнейший элемент для функционирования кровеносной системы нашего организма. Оно необходимо для выработки гемоглобина, одного из компонентов крови, отвечающего за доставку кислорода к органам и тканям.
Если у человека недостаток железа, кровоснабжение органов и тканей может заметно ухудшиться — и даже если поначалу дефицит может остаться незамеченным, урон организму наносится колоссальный.
Обязательно надо включать в свой рацион продукты, богатые железом — красное мясо, субпродукты — печень говядины, а также шпинат, гречку. Но если недостаток железа в организме серьезный, то только корректировка рациона мало поможет.
Надо понимать, что самостоятельно прописывать себе препараты железа очень опасно. Передозировка железа так же опасна, как и дефицит. Могут развиться проблемы с желудком, кишечником и печенью, воспаления, появиться общее ухудшение состояния.
Врач гематолог, кандидат медицинских наук
— Из мяса человек усваивает до 30 % железа, из рыбы — 10 %, а из растительной пищи — не более 3 — 5 %, — говорит гематолог Рамиля Голубенко. — Полностью вылечить железодефицитную анемию с помощью корректировки рациона нельзя. С пищей человек усваивает лишь ограниченное количество железа. Тем не менее диету можно задействовать в качестве дополнения к лекарственной терапии.
Бросить курить
По данным Американского онкологического общества, кровообращение и функция легких улучшаются уже через 2-12 недель после отказа от курения. Через год после того, как вы откажетесь от вредной привычки, легкие начинают восстанавливать свою функцию и выводить слизь. Кроме того, через 1-2 года после отказа от курения резко снижается риск сердечного приступа.
врач-терапевт, нутрициолог, методолог ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», персональный тренер международной ассоциации спортивной медицины
— Полный отказ от никотина приводит к тому, что кровь начинает более активно поступать к сердцу и головному мозгу, — говорит Юлия Копылова. — Постепенно стабилизируется тонус кровеносных сосудов, которые сильно страдают из-за курения. Также улучшение вентиляции легких приводит к тому, что в кровь начинает поступать больше кислорода. В результате человек постепенно избавляется от чувства усталости и слабости.
Ранее кардиолог Вадим Жук рассказал, можно ли почистить сосуды народными способами.