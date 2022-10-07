Научно доказанные способы улучшить кровообращение

Похудеть

Поддержание нормального веса способствует хорошему кровообращению. Если вы любите поесть и набрали вес за счет отложившегося на боках и талии жира, то это приводит к тому, что он откладывается и в артериях — образуются бляшки, закупоривающие их, и это уже дает высочайший риск инсультов и инфарктов.

Кроме того, висцеральный жир, который нарастает вокруг внутренних органов, может препятствовать правильному использованию инсулина организмом, что приводит и к повреждению артерий.

Чтобы сосуды оставались чистыми, врач-кардиолог Денис Синкевич рекомендует поддерживать индекс массы тела ниже 25. Для расчета ИМТ надо массу тела (в килограммах) разделить на квадрат роста (в метрах).