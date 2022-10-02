«Поверьте, это впечатляет»: кардиолог Синкевич объяснил, как определить свой сосудистый возраст

Что такое сосудистый возраст

Люди, как правило, обращаются к врачам, когда уже накопились жалобы, которые мешают жить — тут болит, там колет и тянет. И даже те сознательные, кто идет обследоваться для профилактики или когда только-только появились симптомы, рекомендации врачей обычно не выполняют или выполняют избирательно.

По словам врача-кардиолога Дениса Синкевича, такое поведение связано в том числе с тем, что человек недооценивает или просто не понимает степень риска. Концепция «сосудистого возраста» как раз была разработана для оценки биологического состояния артерий — она показывает риск сердечно-сосудистых заболеваний в годах, что более понятно и наглядно как для пациента, так и для врача.