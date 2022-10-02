«Поверьте, это впечатляет»: кардиолог Синкевич объяснил, как определить свой сосудистый возраст

Что такое сосудистый возраст
Люди, как правило, обращаются к врачам, когда уже накопились жалобы, которые мешают жить — тут болит, там колет и тянет. И даже те сознательные, кто идет обследоваться для профилактики или когда только-только появились симптомы, рекомендации врачей обычно не выполняют или выполняют избирательно.
По словам врача-кардиолога Дениса Синкевича, такое поведение связано в том числе с тем, что человек недооценивает или просто не понимает степень риска. Концепция «сосудистого возраста» как раз была разработана для оценки биологического состояния артерий — она показывает риск сердечно-сосудистых заболеваний в годах, что более понятно и наглядно как для пациента, так и для врача.
Врач.кардиолог, кандидат медицинских наук
- Преждевременное старение сосудов обозначают как EVA-синдром — от английского early vascular aging. Например, у мужчины 45 лет, который не курит, не страдает гипертонией и сахарным диабетом, с нормальным уровнем давления и холестерина, сосудистый возраст равен паспортному — то есть биологическому. А у такого же курящего человека сосудистый возраст будет уже составлять 57 лет. Потеряно 12 лет жизни!
Поверьте, на врачебном приеме это сильнее впечатляет и мотивирует, чем риски сердечно-сосудистых заболеваний на ближайшие 10 лет, выраженные в процентах (шкала SCORE, SCORE2, SCORE-ОР), — объясняет Денис Синкевич.
Как оценить сосудистый возраст
Как рассказал врач-кардиолог, есть два основных подхода к расчету сосудистого возраста:
по абсолютным значениям возраста. Он основан на сопоставлении результатов пациента с референсными значениями здоровых людей, которые соответствуют такому же возрасту, полу и расе. При этом результаты теста напрямую трансформируются в величину сосудистого возраста.
по уровню риска. При таком подходе сосудистый возраст рассчитывают на основании шкал риска, только в качестве параметров риска используют результаты, полученные с помощью визуализирующих методов. Этот способ используется в основном для реклассификации пациентов по риску на основании величины сосудистого возраста.
- Для оценки сосудистого возраста можно использовать «Калькулятор расчета «сосудистого» возраста по алгоритму D`Agostino. В 2008 году была предложена методика на основании Фрамингемской шкалы риска, учитывающая пол, возраст, рост, массу тела, окружность талии, семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний, курение, уровень артериального давления, холестерина, наличие сахарного диабета и прием препаратов для снижения давления. Балл, полученный при оценке Фрамингемской шкалы, с помощью специальных таблиц трансформируется в уровень риска, которому соответствует определенный сосудистый возраст, — добавил врач.
Что защитит от преждевременного старения сосудов
Эти правила всем известны и понятны. Но напомним их еще раз — врач-кардиолог перечислил основные.
Надо стремиться, чтобы показатели вашего артериального давления не превышали 120-130/80 мм рт.ст.
Объем талии у мужчин должен быть не более 94 см, у женщин — не более 80 см.
Ваш индекс массы тела должен составлять менее 25. Для расчета ИМТ надо массу тела (в килограммах) разделить на квадрат роста (в метрах).
Старайтесь питаться правильно. А именно^
увеличьте ежедневную дозу фруктов и овощей (более 200 г);
съедайте 35-45 г клетчатки в день, желательно из цельного зерна;
ешьте орехи, но в умеренном количестве и желательно несоленые (30 г в день);
еженедельно включайте в рацион 1-2 порции рыбы (одна порция из жирной рыбы);
добавляйте в меню постное мясо, нежирные молочные продукты и жидкие растительные масла;
насыщенные жиры в вашем рационе должны составлять менее 10% от общей калорийности, по возможности заменяйте их на полиненасыщенные жиры;
как можно меньше употребляйте продукты с трансжирами, а лучше вообще откажитесь от обработанных пищевых продуктов;
не пересаливайте еду (норма соли менее 5-6 г в день);
избегайте сладких безалкогольных напитков, включая газировку.