Железосодержащие препараты сегодня — это основной способ лечения железодефицитных анемий. К типичным признакам состояния относятся слабость, быстрое утомление, сонливость, головокружения и одышка. Эти симптомы схожи с проявлениями других заболеваний, поэтому для постановки диагноза обязательно нужно пройти обследование у специалиста и сдать анализы.

Врач определяет стадию дефицита железа : это важный этап в лечении. После уточнения диагноза и характера заболевания врач подбирает препарат железа и его дозировку. Учитывается не только степень дефицита, но и возраст человека, индивидуальная непереносимость и т.д.

После начала приема препаратов обязательно следует удостовериться, что лекарство подходит. Для этого через неделю после старта терапии проводят контрольный анализ крови. Если препарат усваивается хорошо, лечение продлевают до выздоровления. При отсутствии желаемого эффекта или побочных действиях требуется корректировка дозы или замена препарата.

Но как правильно лечиться и можно ли пополнить запасы железа только едой? На эти вопросы «Доктору Питеру» отвечала Рамиля Голубенко, гематолог, кандидат медицинских наук, доцент.