Плывем от гипертонии

Умеренные физические нагрузки помогают даже при гипертонии, обращает внимание доктор.

- Особенно хороши прогулки, скандинавская ходьба, дыхательные упражнения, упражнения, направленные на расслабление мышц, — говорит Борис Поляев. — Для профилактики гипертонических болезней прекрасно подходит плавание — вода расслабляет мышцы, нормализуя и улучшая сердечно-сосудистую систему.

По словам врача, чтобы укрепить сердце и сосуды, обязательно нужно следить за интенсивностью и объемом нагрузок.

- Физическая активность должна быть ежедневной — от 40 минут до 1 часа, упражнения надо выполнять в среднем темпе, — рассказывает Борис Поляев.

А вот с HIIT-тренировками, которые выполняются в высоком темпе и с большей интенсивностью, надо быть осторожнее — они могут приводить к перенапряжению.

- Спорт для здоровья — это умеренные физические нагрузки, которые тренируют сердце и являются профилактикой многих заболеваний системы кровообращения, — говорит врач.