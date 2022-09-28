Сомнолог Шабалина рассказала, для кого сон после еды особенно опасен

Спать после еды полезно только малышам

Маленьких детей часто отправляют спасть после обеда. В детских садиках даже есть сончас, который наступает сразу после того, как ребенок съел положенные суп и второе. И это верная практика, говорит сомнолог.

- Послеобеденный сон позволяет ребенку полноценно расти и развиваться, к тому же дневной сон помогает нервной системе восстановиться и если пропустить отдых, то у малыша может возникнуть переутомление. Есть одна важная деталь: если ребенок днем заснул очень поздно, увеличится вероятность, что он не уснет вечером. Лучше всего, если у малыша сончас наступает через полчаса после обеда — с 12 до 14 часов дня, — пояснила врач.

Но вот если говорить о взрослых, то тут все наоборот — спать сразу после приема пищи врачи не рекомендуют, даже если очень хочется. Дело в том, что у взрослого человека во время сна замедляются все метаболические процессы, из-за чего полученные калории могут превратиться в жировую ткань.

Особенно опасен сон сразу после приема пищи для людей с:

заболеваниями сердца,

атеросклерозом,

повышенным артериальным давлением.

Если у вас есть проблемы с сердцем и сосудами, то после приема пищи лучше заняться каким-нибудь делом, в идеале — сходить на прогулку. Физическая активность поможет ЖКТ быстрее переварить съеденное, к тому же риск того, что обед «отложится на боках», значительно снижается.