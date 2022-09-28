Сомнолог Шабалина рассказала, для кого сон после еды особенно опасен

Чтобы чувствовать себя хорошо, не набирать лишние килограммы и вообще заботиться о своем ЖКТ, многие врачи советуют вставать из-за стола с легким чувством голода. То есть надо съедать не 100 процентов от желаемой порции, а примерно около 80-ти. И подождать. Дело в том, что чувство насыщения приходит далеко не сразу. Нашему ЖКТ надо минимум 20 минут, чтобы в мозг передался сигнал: еды достаточно, чувство голода можно выключать.
Но зачастую мы все-таки съедаем больше, чем нужно. Появляется слабость, желание пойти полежать или вообще вздремнуть, хотя бы часик. Но полезен для нашего здоровья сон после еды? Разбираемся с сомнологом.
Врач-оториноларинголог, сомнолог. Специалист Международного медицинского центра «СОГАЗ»
Спать после еды полезно только малышам
Маленьких детей часто отправляют спасть после обеда. В детских садиках даже есть сончас, который наступает сразу после того, как ребенок съел положенные суп и второе. И это верная практика, говорит сомнолог.
- Послеобеденный сон позволяет ребенку полноценно расти и развиваться, к тому же дневной сон помогает нервной системе восстановиться и если пропустить отдых, то у малыша может возникнуть переутомление. Есть одна важная деталь: если ребенок днем заснул очень поздно, увеличится вероятность, что он не уснет вечером. Лучше всего, если у малыша сончас наступает через полчаса после обеда — с 12 до 14 часов дня, — пояснила врач.
Но вот если говорить о взрослых, то тут все наоборот — спать сразу после приема пищи врачи не рекомендуют, даже если очень хочется. Дело в том, что у взрослого человека во время сна замедляются все метаболические процессы, из-за чего полученные калории могут превратиться в жировую ткань.
Особенно опасен сон сразу после приема пищи для людей с:
заболеваниями сердца,
атеросклерозом,
повышенным артериальным давлением.
Если у вас есть проблемы с сердцем и сосудами, то после приема пищи лучше заняться каким-нибудь делом, в идеале — сходить на прогулку. Физическая активность поможет ЖКТ быстрее переварить съеденное, к тому же риск того, что обед «отложится на боках», значительно снижается.
Почему сон после обеда может разрушить здоровье
Врачи не рекомендуют взрослому человеку спать или даже просто лежать сразу после еды, так как в горизонтальном положении увеличивается нагрузка на внутренние органы, в результате чего замедляются процессы переваривания и всасывания пищи.
- Когда мы лежим, сила гравитации перестает помогать организму в проталкивании пищи по пищеварительному тракту. Помимо этого из-за давления не переваренной пищи на пищевод может возникнуть гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод), — говорит Анастасия Шабалина.
Интересный факт: детям же сон после еды не вредит, поскольку у них скорость метаболизма гораздо выше, чем у взрослого, а органы и ткани более эластичны. К тому же дети редко переедают и гораздо больше двигаются — это тоже играет важную роль в пищеварении.
Еще один минус сна после еды — он может привести к чувству разбитости. Вы будете вялым, возможно, появится головная боль и полное нежелание заниматься какими-либо делами. Это важно учитывать тем, кто любит вздремнуть после обеда.
- Короткий дневной сон после еды обычно не влияет на качество ночного сна, однако если вы мучаетесь от бессонницы, он может усугубить эту проблему, — предупреждает сомнолог.
Про поздние ужины
Бывает так, что мы задерживаемся на работе или же просто после нее занимаемся какими-то делами. И вот уже пора ложиться спать, как живот начинает настойчиво урчать: хочу есть.
- Прием пищи — особенно высококалорийной — приведет к тому, что вы будете долго засыпать, а сон будет беспокойным и поверхностным. Также поздние перекусы могут вызвать ночные кошмары, — говорит врач.
Важно знать, что привычка переедать перед сном провоцирует заброс кислоты из желудка в глотку — это фактор риска возникновения храпа. Во время сна храпящие люди недополучают должного объема кислорода, из-за чего страдают все органы, и больше всего — головной мозг. Когда человек страдает от апноэ — остановки дыхания во сне, — то это приводит к дневной сонливости, раздражительности, снижению памяти, утренним головным болям.
Чтобы не вредить здоровью и психике, старайтесь есть не позднее, чем за 3 часа до сна, говорит Анастасия Шабалина. И да, есть вечером можно, главное — правильно подобрать рацион. Как должен выглядеть последний прием пищи и какие продукты помогут вам похудеть во сне, можно прочитать ЗДЕСЬ.