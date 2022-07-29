Русский твист: простое упражнение, которое плавит жир на боках и «ушки» на бедрах

- Скопившийся жир вокруг талии иногда называют «спасательным кругом». Хотя он, конечно же, никого не спасает. Висцеральный жир сильно вредит нашему здоровью, — говорит эксперт.

Почему появляются живот и бока

Главная причина образования такого «спасательного круга» очевидна — вы едите слишком много сахара, пустых углеводов, глюкозы. Инсулин повышается, жир не может сжигаться и, как следствие, откладывается.

Но есть и вторая причина — это стресс. Гормон под названием «кортизол» активирует выработку глюкозы, со временем ее становится слишком много в организме. Так образуется лишний жир.

И третья причина — это нехватка сна. Организм стрессует, кортизол активно вырабатывается, происходит активация инсулина. Если вы мало спите, то больше едите. И, как следствие, толстеете.