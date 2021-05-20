Диетолог Знахаренко рассказала, что надо есть на ужин, чтобы худеть во сне

Как учит большинство диет, есть после 18:00 — вредно. Мол, если хочешь похудеть, то вечерами можно только капустный лист, стакан кефира или вообще просто воды. Изначально вы, действительно, скинете несколько килограммов. Результат вас обрадует. Но потом вес вернется обратно, также велик риск, что вы наберете еще несколько килограммов сверху. Все дело в кортизоле — гормоне стресса.
Когда вы мучаетесь от голода, то организм его активно вырабатывает, а гормон, в свою очередь, заставляет запасать жирок. Поэтому чтобы худеть, надо есть, как бы парадоксально это не звучало. И да, есть вечером можно, главное — правильно подобрать рацион, говорит диетолог Елена Знахаренко.
врач-гастроэнтеролог, диетолог, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания, эксперт компании NL International
Ваше питание должно быть ориентировано на ваш образ жизни, поясняет эксперт. Большинство из нас живут в таком режиме, когда без позднего ужина просто не обойтись.
- Стоит помнить, что все процессы в организме построены по циркадному ритму. Лучшие часы для завтрака, обеда и ужина для пищеварительной системы с 7 до 9 утра, с 12 до 14 дня и с 17 до 19 вечера. Активный период работы поджелудочной железы заканчивается в 21:00. Чтобы не нагружать организм перед сном и не проснуться с чувством тяжести, для позднего ужина необходима легкоперевариваемая пища, усвояемые белки, — поясняет диетолог.
Все продукты, как нам известно, обладают разной калорийностью, поэтому поправиться или худеть можно только с помощью увеличения или уменьшения количества потребляемых калорий.
Продукты с термически обработанной клетчаткой — самый подходящий вариант для перекуса на ночь. Это могут быть овощи, приготовленные на пару или рагу. Они легко усваиваются организмом и не перегрузят желудочно-кишечный тракт и эндокринную систему.
Для позднего ужина также прекрасно подойдут:
нежирная белая рыба,
птица,
яйца,
свежие овощи.
- Помимо этого, полезно дополнить блюдо различной зеленью, которая обеспечит организм витаминами и клетчаткой. Важно помнить, что ужин должен составлять всего лишь 30% от дневного рациона, поэтому, если вы привыкли к объемным порциям, то следует их разделить на несколько частей, — напомнила диетолог.
Однако похудение зависит не только от съеденной еды, но и от стабильного гормонального фона. Важно соблюдать режим бодрствования и сна — например, гормоны и мелатонин, отвечающие за обменные процессы в организме, вырабатываются только в ночное время. Пока тело отдыхает, сжигается примерно 150-300 граммов жировой ткани. Но если перед сном съесть продукт, содержащий углеводы, например, яблоко, банан или кашу, то инсулин, который выделится на эту пищу, заблокирует действие важных гормонов.
Кстати
Благодаря правильно составленному меню на ужин вы не только не поправитесь, но и сможете быстрее и крепче уснуть. Во время медленного сна, мозг сохраняет воспоминания и знания, восстанавливает организм. Во время быстрого сна — тело восстанавливает клетки и мышечную ткань, поддерживает рост костей, укрепляет иммунную систему. Что нужно есть на ужин, чтобы хорошо высыпаться? А от каких продуктов точно стоит отказаться? Об этом прочитать можно ЗДЕСЬ.