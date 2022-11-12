Все продукты, которые мы с вами ежедневно съедаем, различаются по гликемическому индексу (ГИ). Он рассчитывается лабораторно, и для большинства популярных продуктов его можно легко высчитать по данным специальных таблиц из Интернета. Все продукты по уровню ГИ разделены на группы — с низким, средним и высоким показателям.

Но как этими данными пользоваться обычным людям и, самое главное, для чего? На вопросы «Доктору Питеру» ответила ведущий эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Беликова.