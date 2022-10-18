Сколько чашек чая надо выпивать в день, чтобы защитить организм от диабета

Ученые пришли к выводу: те люди, которые за сутки выпивали от 1 до 3 чашек чая в день, понижали риск развития сахарного диабета 2-го типа на 4 процента. Цифра небольшая, но все же шансы не заболеть чуть возрастали.

А вот те люди, которые в день выпивали 4 и больше чашек чая, снижали риски развития этой патологии на целых 17 процентов.

— Результаты действительно доказывают, что любители чая надежнее защищены от развития сахарного диабета 2-го типа. Почему так происходит? Пока неизвестно, ученым только предстоит ответить на этот вопрос, — цитирует ETNT диетолога Шерил Муссато.

Скорее всего, чай может защитить организм от сахарного диабета благодаря своему составу: в напитке содержатся природные соединения — полифенолы, — которые богаты мощными антиоксидантами. Они помогают защитить клетки от повреждений, а наш организм — от воспалений.

Помимо этого, не стоит забывать и про катехины — типы антиоксидантов, которые могут повысить чувствительность клеток к инсулину и снизить резистентность к нему. Тут, правда, надо отдать лавры зеленому чаю — в нем катехинов гораздо больше.

Так что если вы любите чай, то пейте на здоровье (если у вас нет запретов от лечащего врача). Старайтесь выбирать качественные сорта и, конечно же, не добавлять в напиток сахар.