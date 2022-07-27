5 тихих симптомов сахарного диабета, на которые мы часто не обращаем внимания

От сахарного диабета 2 типа страдают люди всех возрастов и национальностей — с каждый годом число новых заболевших только растет. Так, многие не знают, что у них повышенный уровень глюкозы в крови, поэтому продолжают вести привычный образ жизни и не обращаются за помощью к специалистам. Диабет коварен тем, что месяцами и даже годами может никак не заявлять о себе. В то время как эндокринная и другие системы организма будут сильно страдать.
Однако наш организм всегда сигнализирует, если со здоровьем происходят какие-то изменения. Правда, мы зачастую игнорируем эти тревожные звоночки, принимая их за усталость или стресс. Но вы точно должны насторожиться, если вдруг стали замечать проявление этих 5 симптомов:
Раны стали медленно заживать
Один из ранних признаков сахарного диабета 2 типа — это плохо заживающие раны. К этому симптомы также зачастую добавляются частые инфекции. Вы вдруг понимаете, что стали постоянно недомогать.
- Сахарный диабет 2 типа мешает вашему организму бороться с инфекциями. Поэтому самочувствие ухудшается. Так, у женщин могут быть частые вагинальные инфекции и/или инфекции мочевого пузыря. Это связано с тем, что бактерии процветают при высоком уровне глюкозы в крови. Из-за этого же лейкоциты, которые отвечают за заживление ран, тоже плохо справляются со своей задачей, —
Зрение стало нечетким
Вы вдруг стали замечать, что все вокруг стало расплываться. Особенно часто такая проблема появляется после еды. Но потом все возвращается на круги своя.
- Из-за сахарного диабета могут пострадать глаза — начинается отек хрусталика. Когда хрусталик набухает, его форма изменяется, что, в свою очередь, влияет на вашу способность ясно видеть, — поясняет доктор Рассел Лазарус.
Со временем неконтролируемый диабет или хроническая гипергликемия могут вызвать повреждение кровеносных сосудов по всему телу — это может сильно навредить зрению.
Мучает постоянный голод
Это еще один тревожный звоночек. Вроде бы вы недавно плотно пообедали, а такое ощущение, словно с утра вообще ничего не ели. Постоянный голод не проходит, вы едите все больше и больше.
Так происходит, потому что ваши мышцы не получают необходимую энергию из пищи. Инсулинорезистентность вашего организма не позволяет глюкозе поступать в мышцы и обеспечивать их энергией. Поэтому они и другие ткани посылают сообщение о «голоде», заставляя вас есть снова и снова.
Частое мочеиспускание
Желание сходить «по-маленькому» каждые час-два — тоже не есть хорошо, говорят врачи.
- Если вы часто ходите в туалет, особенно, когда желание появляется ночью, то это говорит о высоком уровне сахара в крови. Диабет заставляет почки работать усерднее, чтобы удалить лишний сахар из крови. Когда ваши почки не справляются, они выбрасывают лишний сахар в мочу, что приводит к более частому мочеиспусканию, — пояснил доктор медицинских наук Джеймс Салем.
На коже появились пятна и полоски
Какие изменения должны сильно насторожить:
Темная кожа на локтях;
Черный акантоз на коже — появление небольших наростов, похожих на бородавки;
«Ожерелье» на шее — появляются пигментные пятна, расположенные вокруг шеи.
- Диабет может вызвать появление темных, бархатистых участков на коже, особенно в складках шеи или паху из-за избытка инсулина в крови, — говорит доктор Салем.
Поэтому не откладывайте поход к врачу, если вдруг заметили какие-то изменения в состоянии. Чем раньше вы начнете терапию, тем лучше. Контролировать эту патологию сложно, но важно знать, что постоянно ведутся разработки и ищутся новые методы лечения. О них можно прочитать ЗДЕСЬ.