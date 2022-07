5 тихих симптомов сахарного диабета, на которые мы часто не обращаем внимания

От сахарного диабета 2 типа страдают люди всех возрастов и национальностей — с каждый годом число новых заболевших только растет. Так, многие не знают, что у них повышенный уровень глюкозы в крови, поэтому продолжают вести привычный образ жизни и не обращаются за помощью к специалистам. Диабет коварен тем, что месяцами и даже годами может никак не заявлять о себе. В то время как эндокринная и другие системы организма будут сильно страдать.

Однако наш организм всегда сигнализирует, если со здоровьем происходят какие-то изменения. Правда, мы зачастую игнорируем эти тревожные звоночки, принимая их за усталость или стресс. Но вы точно должны насторожиться, если вдруг стали замечать проявление этих 5 симптомов:

Раны стали медленно заживать

Один из ранних признаков сахарного диабета 2 типа — это плохо заживающие раны. К этому симптомы также зачастую добавляются частые инфекции. Вы вдруг понимаете, что стали постоянно недомогать.