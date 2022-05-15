Человек всегда ищет самый простой способ решить свои проблемы — желательно так, чтобы самому при этом приложить минимум усилий. Поэтому так популярны таблетки и фиточай для похудения: очень уж заманчивой кажется идея распрощаться с лишними килограммами вот так просто, без диет и тренировок.
Однако такие чаи могут быть гораздо опасней, чем это кажется на первый взгляд. По словам кандидат медицинских наук, гепатолога Сергея Вялова, подобные напитки могут спровоцировать развитие гепатита.
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог
По словам специалиста, воспаление печени может возникать не только из-за вируса. Например, этот недуг нередко поражает любителей «почистить» организм.
Так, американские исследователи выяснили: большинство случаев невирусного гепатита — результат популярных средств для «детокса и похудения». В том числе — популярных фиточаев, китайских и индийских препаратов народной медицины и других средств для «чистки» печени.
Дело в том, что такие чаи и таблетки провоцируют повреждения и разрушения клеток органа. Самое страшное, что человек может даже не подозревать о том, какой удар он наносит по своей печени — пока не станет слишком поздно.
COVID-19 и печень
Кроме того, проблемы с печенью могут возникнуть у тех, кто переболел коронавирусом. Причем нередко бывает так, что врачам непросто обнаружить неввирусный гепатит у пациента — особенно если он переносит болезнь в тяжелой форме. Поэтому человек может даже не подозревать о наличии осложнений.
Дело в том, что для лечения тяжелых случаев коронавируса используют множество лекарств — и все для того, чтобы спасти человеку жизнь. Однако такое количество медикаментов создает дополнительную нагрузку на печень. В результате может развиться лекарственный гепатит.
А еще, отметил Вялов в беседе с радиостанцией
- Все, что печень выводила, начинает вытекать обратно и повреждать ее, вызывая гепатит, — поясняет врач.
Как понять, что печень не в порядке
Если поражение печени удалось диагностировать на ранней стадии, вылечить его довольно просто. Однако если ситуацию запустить, последствия могут быть самыми печальными — вплоть до смерти.
Как понять, что печень не в порядке? Самый надежный метод проверить себя, поясняет Вялов, — сдать биохимический анализ крови.
Есть и другие признаки проблем с печенью, однако они нередко бывают размытыми. Более очевидные симптомы возникают, когда печень уже не работает на 50%.
Вот несколько симптомов гепатита, которые можно заметить на ранних стадиях:
Чувство усталости;
Чувство переполненности желудка;
Быстрое насыщение после еды;
Приступы тошноты и рвоты;
Запоры или диарея.