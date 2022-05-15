Человек всегда ищет самый простой способ решить свои проблемы — желательно так, чтобы самому при этом приложить минимум усилий. Поэтому так популярны таблетки и фиточай для похудения: очень уж заманчивой кажется идея распрощаться с лишними килограммами вот так просто, без диет и тренировок.

Однако такие чаи могут быть гораздо опасней, чем это кажется на первый взгляд. По словам кандидат медицинских наук, гепатолога Сергея Вялова, подобные напитки могут спровоцировать развитие гепатита.