Что известно о штамме ХЕ

В Британии наблюдается рост заражений новым подвариантом «омикрона», который получил название ХЕ. Он представляет собой гибрид вариантов BA.1 и BA.2, и может быть наиболее заразной из обнаруженных версий вируса. На этой неделе о первом случае заболевания вариантом коронавируса XE сообщила Индия.

По данным ВОЗ, XE впервые был обнаружен в Великобритании 19 января. По данным британских властей , в стране зарегистрировано уже более 700 случаев ХЕ, причем, более 600 из них — в Англии .

В ВОЗ заявляют, что XE примерно на 10% более трансмиссивен чем BA.2, но эти данные требуют дополнительных исследований. Эксперты отмечают, что рекомбинантные варианты очень распространены и часто возникают и исчезают сами по себе.