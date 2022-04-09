Что известно о штамме ХЕ
В Британии наблюдается рост заражений новым подвариантом «омикрона», который получил название ХЕ. Он представляет собой гибрид вариантов BA.1 и BA.2, и может быть наиболее заразной из обнаруженных версий вируса. На этой неделе о первом случае заболевания вариантом коронавируса XE сообщила Индия.
По данным ВОЗ, XE впервые был обнаружен в Великобритании 19 января.
В ВОЗ заявляют, что XE примерно на 10% более трансмиссивен чем BA.2, но эти данные требуют дополнительных исследований. Эксперты отмечают, что рекомбинантные варианты очень распространены и часто возникают и исчезают сами по себе.
- Рекомбинантные варианты возникают постоянно. У нас уже были XA, XB, XC, XD, и ни один из них не вызвал реальной проблемы, — сказал доктор-эпидемиолог Джон Браунштейн, пишет
онкоэпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге и научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.
«Надо наблюдать»
- Пока все, что я видел про XE — это очень предварительные данные, и особых глобальных изменений этот штамм, скорее всего не принесет, но надо наблюдать, — заявил «Доктору Питеру» эпидемиолог Антон Барчук. — Пока мы видим во всем мире завершение острой фазы пандемии. Дальше, если не будет новых штаммов, а также защита (благодаря вакцинации) будет длительной, нас ждет сохранение коронавируса как новой причины респираторных заболеваний, но без такого большого числа тяжелых случаев, как было последние два года.
О новом подвиде ХЕ говорит и известный российский генетик Дмитрий Прусс. Он считает, что пока поводов для опасений из-за распространения этот штамма по миру нет.
Ученый-генетик
«В Англии просто все хорошо с секвенированием»
- XE очень схож с BA.2, белок S у обоих линий одинаковый, а вся разница между ними — в первой трети вирусного генома, где критически важных генов и мутаций не наблюдалось, — поясняет в соцсетях российский ученый-генетик Дмитрий Прусс. — Количество известных геномов XE перевалило за тысячу, но это в основном просто потому, что он распространяется в Англии, где секвенирование геномов поставлено на широкую ногу.
В сравнении с родительскими штаммами BA.1/BA.2, нового рекомбинанта (новой комбинации генетических элементов) в ХЕ просто крохи.
- Тем не менее, XE удостоился упоминания в докладе ВОЗ, где предположили, что XE может распространяться на 10% быстрее, чем BA.2, — добавляет Дмитрий Прусс. — Это не существенная разница, а по более свежим оценкам возможное преимущество в росте у XE даже ниже. При этом сами эти оценки очень неточные из-за редкости варианта (его частота в Британии едва превысила пол процента, причем за пределами Англии эта частота вообще не растет).
Коронавирус: последние новости
В России заболеваемость COVID-19 устойчиво снижается. В Петербурге в пятничной сводке (за 7.04) было только 9 смертей. Цифра смертности ниже 10 в день зарегистрирована впервые с осени 2020 года. По остальным показателям пока тоже наблюдается спад.
При этом, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился за неделю с 48% до 46,5% следует из данных портала
Китайские власти за минувшие сутки (8.04) зарегистрировали 25 165 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордом за всю пандемию.
Британские учёные
Выделены две новые сублинии омикрона —
Глава Центра им.Гамалеи Александр Гинцбург