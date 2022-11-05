Приводят к раку и диабету: 8 видов продуктов, которые повреждают ДНК

Обычный воспалительный процесс человеку необходим: мы знаем, если он идет, значит, организм борется с заболеванием и заживляет раны. Если появляется воспаление, значит, наша иммунная система обнаружила «врага» и пытается от него избавиться — это нормально и правильно.

Но есть воспаление хроническое: затяжное, вялотекущее, которое может тянуться годами. Болезни суставов, аллергические реакции, диабет, даже онкология — все это опосредованное последствие такого воспаления. Оно способно повреждать клеточную ДНК, и это приводит к раку. Оно же повышает резистентность к инсулину, провоцирует боль в суставах, а также способствует увеличению количества холестериновых бляшек в артериях, а это риск тромбов и сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом доказано, что есть ряд продуктов питания, которые могут увеличить риск воспаления. Конечно, они — лишь одно звено в цепочке, запускающей болезни, есть и другие факторы. Но все же, ограничив себя во вредной еде, вы можете избежать серьезных хронических заболеваний.

Сладости

Продукты с высоким содержанием сахара — пирожные, печенье, конфеты — могут вызвать воспаление двумя способами. Во-первых, стимулировать выработку жирных кислот в печени.

— Когда организм переваривает эти жирные кислоты, образуются соединения, которые могут вызвать воспалительные процессы, — говорит диетолог Велонда Андерсон.

Во-вторых, сладости заставляют организм вырабатывать больше инсулина. Это может стать проблемой — ведь инсулин увеличивает жировые отложения.

— Жировые клетки в свою очередь могут вырабатывать в организме химические вещества, которые приводят к воспалению, — говорит клинический диетолог Медицинского центра Университета Вашингтона Диана Джавелли.