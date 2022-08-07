Какой перечень вредных напитков ни откроешь, там обязательно будет газировка. И зубам она вредит, и сахар повышает, и толстеют от нее, и прыщи появляются, и даже риск рака от нее вроде бы как увеличивается! Нередко лимонад называют самым вредным продуктом.
Но есть ли у него какие-то полезные для нашего здоровья свойства? Вы, возможно, удивитесь, но есть! Подробнее об этом рассказал врач высшей категории Николай Матвеев.
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, создатель и руководитель проекта «Школа управления весом доктора Матвеева»
- Для любого специалиста, занимающегося здоровым питанием и для всех, стремящихся вести здоровый образ жизни, современные лимонады — это как красная тряпка для быка. Общепризнанно, что они содержат большое количество добавленного сахара, ароматизаторов и других химических составляющих для улучшения вкуса. И с этим поспорить трудно.
Но, несмотря на очевидную неполезность, полки в магазинах заполнены разными напитками и практически каждому из нас знаком их вкус. Так можно ли найти что-то позитивное в лимонаде, «оправдать» свой выбор? Давайте попробуем!
Во-первых, это вкусно! Так сложилось эволюционно, что человеку приятен вкус сладкого. Материнское молоко содержит большое количество сахара и любовь к нему мы проносим в себе с младенчества. Если у вас в руках стакан с лимонадом, постарайтесь наслаждаться им, не торопясь!
Известно, что при поступлении в организм сладкого активизируются рецепторы радости и удовольствия, а также дофаминовая система «предвкушения». А это означает, что стакан лимонада может поднять настроение, успокоить, вернуть краски в жизнь. Классный эффект!
Да, большое количество сахара, одномоментно попадающее в организм — это удар по нашей поджелудочной железе, мгновенный выброс инсулина и последующее резкое снижение сахара (постгипергликемическая гипогликемия), скорее всего, приведет потом в состояние расслабленности и снижению активности.
Но в тот момент, когда вы его пьете, лимонад обеспечивает вас большим количеством энергии. По себе знаю, когда бежишь марафонскую дистанцию, нет лучшего напитка, чем лимонад. Несмотря на все минусы состава, если нужно взбодриться, лимонад — хороший выбор!
Не надо забывать и об основной цели, с которой мы покупаем лимонад: мы наполняем себя жидкостью, борясь с жаждой, нормализуя свой водный баланс. В жару это особенно важно! Но нужно помнить, что большинство газированных напитков обладают умеренным мочегонным действием, поэтому лимонад хорош для временного решения этой проблемы, а дальше все равно придется искать другие напитки.
Лимонад — это один из продуктов, которые принято подавать в жару холодным. И с точки зрения состава и калорийности газированный лимонад полезнее, например, порции мороженого. А «охлаждающий» эффект примерно такой же, что делает выбор в пользу лимонад очевидным.
Подводя итог, можно сказать, что современный газированный лимонад, конечно, определенно вредный продукт. И если есть возможность, лучше представлять себе состав того, что вы пьете.
Но, бывают ситуации, когда холодный, сладкий газированный напиток может значительно улучшить и состояние и настроение. Лимонад скорее средство «неотложной помощи», а не «постоянной терапии», так к нему и надо относиться.
Кстати
А что будет, если пить лимонад каждый день? Спойлер — ничего хорошего. Подробнее о том, как газировка влияет на наш организм, читай ЗДЕСЬ.