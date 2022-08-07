Какой перечень вредных напитков ни откроешь, там обязательно будет газировка. И зубам она вредит, и сахар повышает, и толстеют от нее, и прыщи появляются, и даже риск рака от нее вроде бы как увеличивается! Нередко лимонад называют самым вредным продуктом.

Но есть ли у него какие-то полезные для нашего здоровья свойства? Вы, возможно, удивитесь, но есть! Подробнее об этом рассказал врач высшей категории Николай Матвеев.