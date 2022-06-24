Что может быть лучше в жару, чем холодное мороженное? Впрочем, не стоит есть этот десерт ведрами, даже если очень хочется: потеря чувства меры может дорого обойтись сладкоежкам.

Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон и заслуженный врач России, доктор медицинских наук и профессор Светлана Трофимова рассказали, какой вред может нанести мороженое и какие ингредиенты в составе делают его особенно опасным.

Врачи предупреждают: при выборе мороженого нужно ориентироваться не только на вкус, но и на состав. Если в мороженом есть пальмовое масло или растительные жиры, то такой продукт без преувеличения можно отнести к числу сокращающих жизнь лакомств.