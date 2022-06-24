Что может быть лучше в жару, чем холодное мороженное? Впрочем, не стоит есть этот десерт ведрами, даже если очень хочется: потеря чувства меры может дорого обойтись сладкоежкам.
Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон и заслуженный врач России, доктор медицинских наук и профессор Светлана Трофимова рассказали, какой вред может нанести мороженое и какие ингредиенты в составе делают его особенно опасным.
Врачи предупреждают: при выборе мороженого нужно ориентироваться не только на вкус, но и на состав. Если в мороженом есть пальмовое масло или растительные жиры, то такой продукт без преувеличения можно отнести к числу сокращающих жизнь лакомств.
До чего могут довести растительные жиры в составе? По словам Хавинсона, такая пища повышает риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, мороженое еще и может негативно влиять на память. Все из-за большого количества сахара: ученые уже давно выяснили, что слишком сладкая еда вредит когнитивным способностям.
Также следует помнить: мороженое — довольно калорийное лакомство. Если есть его в неограниченных количествах, есть риск быстро набрать лишний вес. А это вообще вредно для всего организма.
Кстати, отметила Трофимова в эфире передачи программы
Наконец, мороженое может усугубить развитие инфекционных болезней.
Есть у мороженого и другие недостатки. В этом десерте очень много жира — и это значит, что оно может перевариваться гораздо дольше других, более полезных продуктов. Ваш организм потратит некоторое время на то, чтобы усвоить такое калорийное блюдо. Как итог — возможно, после трапезы вы почувствуете вздутие живота и даже небольшое расстройство желудка. О том, что будет с вашим телом, если вы съедите за раз ведро мороженого, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати, специалисты говорят о том, что навязчивое желание съесть мороженое порой сигнализирует о жажде. Охлаждение полости рта дает облегчение в жаркий день, как и вода. Поэтому если вам жутко захотелось мороженого — попробуйте для начала выпить стакан воды.
О том, как есть мороженое, чтобы оно не навредило, можно узнать ЗДЕСЬ.