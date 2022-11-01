Диетолог Дюваль рассказала о доступном овоще, который поможет прожить на 10 лет дольше

Практически всем известна фраза: «Ты — это то, что ты ешь». Наш рацион действительно оказывает огромное влияние на все системы организма. Если человек не следит за питанием, то он неважно себя чувствует, у него обостряются хронические заболевания, он плохо спит, набирает вес.

От меню зависит и то, как мы выглядим, и то, как долго мы проживем. Так, один продукт точно стоит включить в свой рацион, конечно, если нет жестких противопоказаний. Речь идет о чесноке, говорит диетолог Анжелика Дюваль.