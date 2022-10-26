О пользе чеснока можно услышать не только от поклонников народных методов лечения, но и от врачей доказательной медицины — ведь свойства этого удивительного растения уже не раз изучались в исследованиях ученых.

Так, чеснок обладает противовирусным, противогрибковым и антибактериальным, антипаразитарным, противораковым эффектом. Чеснок снижает сахар, холестерин и давление , индекс кальция , препятствует образованию тромбов в сосудах.

Правда, каждый день есть чеснок как яблоки или картошку не всякий сможет, но есть способ и по-другому использовать его полезные качества. Рассказывает врач.