О пользе чеснока можно услышать не только от поклонников народных методов лечения, но и от врачей доказательной медицины — ведь свойства этого удивительного растения уже не раз изучались в исследованиях ученых.
Так, чеснок обладает противовирусным, противогрибковым и антибактериальным, антипаразитарным, противораковым эффектом. Чеснок снижает сахар, холестерин и
Правда, каждый день есть чеснок как яблоки или картошку не всякий сможет, но есть способ и по-другому использовать его полезные качества. Рассказывает врач.
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины
— Чеснок как лечебное средство известен еще с глубокой древности. Он славится антисептическими свойствами и содержит фитонциды, отличающиеся биологической активностью, эфирные масла, витамины С, Р, В5, В6, D, калий, марганец, железо, йод, серу, цинк. Не меньше пользы для организма несет и чесночная вода, — рассказала «Доктору Питеру» врач Ирина Юзуп.
Эффект чесночной воды
помогает в борьбе с паразитами;
нормализует работу пищеварительной системы;
улучшает работу почек, помогает бороться с инфекциями мочевыводящих путей;
помогает сбалансировать липидный профиль и уровень холестерина;
повышает выработку желчи;
подавляет активность грибков;
укрепляет иммунитет;
повышает выносливость организма.
— Чесночная вода также улучшает питание клеток мозга, снижая риск развития деменции и болезни Альцгеймера, — обращает внимание эксперт.
Против инфаркта и гипертонии
Полезна чесночная вода и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, уверена врач.
— Она подавляет выработку тромбоксина — вещества, вызывающего слипание тромбоцитов и сужение сосудов. За счет наличия сероорганических соединений в составе чесночная вода разжижает кровь, способствует рассасыванию уже образовавшихся тромбов и препятствует их возникновению, — рассказывает Ирина Юзуп.
Благодаря наличию в составе соединений серы, регулирующих активность оксида азота и повышающих выработку сульфида водорода, чесночная вода помогает при гипертонии, понижая кровяное давление, уточняет эксперт.
Чесночная вода противопоказана:
в период обострения заболеваний ЖКТ;
при язве желудка и 12-перстной кишки;
при заболеваниях печени;
при панкреатите;
при желчнокаменной болезни;
при эпилепсии;
в период беременности и лактации.
Как приготовить чесночную воду
— Употреблять чесночную воду нужно только в свежем виде, — рассказывает Ирина Юзуп. — 1-2 зубчика чеснока продавить или нарезать небольшими кусочками и оставить на 10 минут, затем опустить в 200 мл теплой воды (можно добавить 2 дольки лимона) и дать настояться 15-20 минут. Пить чесночную воду лучше натощак или через 30 минут после еды 2-3 раза в неделю.
Добавим, что чесночная вода не заменяет медицинскую помощь. Посоветуйтесь с врачом перед применением этого средства.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что будет с организмом, если пить лимонную воду каждый день. Так, одно из полезных свойств воды с лимоном в том, что она помогает печени, заряжает энергией и помогает похудеть.