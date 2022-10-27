Гинеколог Дьяченко назвала 6 продуктов, которые разрушают женское здоровье

Пища — это источник разнообразных белков, полезных жиров и углеводов, тех кирпичиков, из которых строится тело. Но это не все вещества, которые мы получаем из различных продуктов. Макро- и микроэлементы важны для водно-солевого обмена, поддержания здоровья скелета, тонуса мышц и детородных функций. Витамины и биологически активные соединения поддерживают скорость метаболизма, регулируют синтез гормонов, улучшают внешний вид и сохраняют молодость.
Нет однозначно вредных и полезных продуктов, во всем нужна мера. Но определенные блюда или продукты, если есть их часто и в большом количестве, могут негативно отразиться на женском здоровье. Дарья Дьяченко, врач-гинеколог, подсказала «Доктору Питеру», каких продуктов стоит избегать женщине, чтобы сохранить свою молодость, красоту и женское здоровье.
Сахар и любые блюда с ним
Откажитесь от добавления сахара в утренние напитки и минимизируйте его в любых блюдах. А сахарницу вообще спрячьте в самый дальний угол шкафа. Сахар — это пустые калории, которые, за исключением легких углеводов, не поставляют в организм ничего. После 25–30 лет метаболизм постепенно замедляется, и пустые калории переводятся в подкожный жир, оседающий на бедрах, животе, ягодицах и спине, руках.
Не меньше страдают от избытка жира печень, желчный пузырь и работа гормонов. Страдает механизм работы инсулина, может развиваться сахарный диабет. Избыток сладкого — проблема для сосудов, особенно мелких капилляров. Возможны проблемы с почками, кожей, сетчаткой.
Эндокринологи и диетологи рекомендуют с каждым годом уменьшать количество быстрых углеводов, поскольку метаболизм с возрастом замедляется.
Не стоит налегать и на сахарозаменители. Они могут приводить к опухолевым процессам, дерматитам, нарушению синтеза половых гормонов. И, кстати, стоит осторожнее быть с медом — в нем содержится бор, избыточный уровень которого снижает уровень эстрогенов и стимулирует синтез тестостерона.
Маргарин и другие трансжиры
К сожалению, маргарин — это вещество, которое содержит в себе трансжиры. Высокое количество этих веществ (если их более 1%) от всего объема жира может провоцировать гормональные сбои, аллергию, набор веса, атеросклеротические изменения, грозящие инфарктами и инсультами, а также повысить риск развития онкологии.
Но даже если в вашем холодильнике нет маргарина в пачках или баночках, это не значит, что вы его не едите. Недорогая выпечка промышленного производства производится на маргарине. Он также умело маскируется за более приятными слуху названиями — кондитерские жиры, заменитель какао-масла, гидрогенизированные масла или растительные жиры.
Особенно вредны эти вещества для женщин молодого и среднего возраста. У них особенности гормонального фона предрасполагают к запасанию жиров. Поэтому избыток подобных веществ стимулирует набор веса, в том числе — в области живота.
Молоко, сыр, творог
Большое количество молочных продуктов, особенно после 30–40 лет, может способствовать воспалительным процессам. Особенно это актуально для цельного молока. В нем содержится насыщенный жир, который в большом количестве опасен для сердца и сосудов. Белки могут провоцировать аутоиммунные процессы, а лактоза — проблемы пищеварения. Поэтому стоит сокращать объем цельного молока и жирных молочных продуктов. Но и обезжиренное молоко не полезно, из него не усвоится кальций.
Любые виды алкоголя — без исключений
Этиловый спирт, будь он в крепком или легком алкоголе, негативно влияет на гормональный баланс женского тела, отрицательно воздействуя на репродуктивные функции, особенно — работу яичников. Но это не все — страдает печень, которая непосредственно участвует в метаболизме половых гормонов. От алкоголя страдают желудок, сердце и сосуды, головной мозг, все внутренние органы, да и внешний вид тоже.
Частое потребление алкоголя приводит к вымыванию кальция из костной ткани, это способствует развитию остеопороза. Кости становятся более хрупкими, ухудшается здоровье зубов, волос и ногтей.
Дрожжевая выпечка из белой муки
Наиболее полезные части зерна пшеницы сконцентрированы в зародышевой части и оболочках. Но при производстве белой муки высшего сорта они уходят в отходы. Поэтому белый хлеб, булочки и батоны — это самые вредные продукты из зерна. Даже с учетом того, что в муке могут оставаться около 30% полезных компонентов, на протяжении ее хранения, спустя примерно 2–3 недели, они расщепляются, мука теряет свою возможную пользу. Остается только избыток калорий, крахмал и дрожжи.
Регулярное потребление выпечки из белой муки, различных булочек, плюшек и батонов, провоцирует набор лишнего веса, проблемы с гормональным обменом, повышается риск онкологии и атеросклероза. Те, кто любит белый хлеб, на 30% чаще страдают от диабета. У женщин — и того выше. А лишний жир — это проблемы с репродуктивными функциями. Поэтому переходите на цельнозерновые сорта выпечки.
Бульонные кубики и «быстрые» супы, лапша
Те смеси, которые применяют в виде концентратов — порошков, кубиков или гранул, из которых получаются бульоны, не полезны для женского здоровья. Прежде всего из-за того, что они содержат избыток соли и специй, особенно — жгучих. Слизистая оболочка желудка женщин более ранима, нежели мужская. Поэтому выше риск формирования язв и гастритов.
Кроме того, в составе концентратов нередко можно встретить Е-добавки, которые вызывают у врачей и ученых много вопросов. Особенно много проблем могут вызвать Е621 (глутамат натрия) и Е631 (инозинат). Они стимулируют нервную систему, провоцируя перепады настроения, провоцируют скачки давления, тошноту, потливость, головокружения и красные пятна на коже. Особенно опасны эти добавки для беременных и кормящих, людей, склонных к аллергии и бронхиальной астме, женщин, страдающих от подагры. В очень малых дозах, если употреблять продукты эпизодически, они не нанесут серьезного вреда, но часто употреблять подобные продукты не стоит.