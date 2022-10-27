Гинеколог Дьяченко назвала 6 продуктов, которые разрушают женское здоровье

Пища — это источник разнообразных белков, полезных жиров и углеводов, тех кирпичиков, из которых строится тело. Но это не все вещества, которые мы получаем из различных продуктов. Макро- и микроэлементы важны для водно-солевого обмена, поддержания здоровья скелета, тонуса мышц и детородных функций. Витамины и биологически активные соединения поддерживают скорость метаболизма, регулируют синтез гормонов, улучшают внешний вид и сохраняют молодость.

Нет однозначно вредных и полезных продуктов, во всем нужна мера. Но определенные блюда или продукты, если есть их часто и в большом количестве, могут негативно отразиться на женском здоровье. Дарья Дьяченко, врач-гинеколог, подсказала «Доктору Питеру», каких продуктов стоит избегать женщине, чтобы сохранить свою молодость, красоту и женское здоровье.