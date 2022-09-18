В чае он точно лишний: сколько сахара можно съедать в день без вреда для здоровья

С точностью до грамма

Надо понимать, что понятие нормы условное. И в детском возрасте, когда калории активно сжигаются, вполне можно баловать ребенка сладостями, выбирая из них самые полезные. Но по мере взросления нормы сахара нужно сокращать — по возможности. На замену простым углеводам должны приходить сложные, чтобы они дольше усваивались и поддерживали уровень глюкозы в крови на стабильном уровне.

Если говорить о примерной норме, по мнению ВОЗ, сахар в сутки стоит ограничивать примерно 25-50 граммами. Чтобы понимать — такой объем содержится 2 столовых ложках сахара-песка без горки, в 100 г торта с кремом, бутылочке газировки объемом 0,5 л или 3 стаканах фруктового сока.

Отечественные специалисты предлагают следующие нормативы:

Дети — до 40 г сахара в сутки.

Женщины — до 55 г.

Мужчины — до 70 г.

Если вы ведете малоподвижный образ жизни, преимущественно работает в офисе, эту норму можно — нужно! — смело урезать еще на треть.

Специалисты Американской Кардиологической Ассоциации (American Heart Association) отводят на добавленный сахар в различных продуктах не более 10% от суточной калорийности. Например, мужчине 50 лет при дневной калорийности в 2000 ккал на сахар должно приходиться не более 200 ккал. В 100 граммах белого сахара — для справки — 387 калорий.