Чем заменить пшеничную муку: врач назвала 9 вариантов, которые гораздо полезнее

Для блинов и подлив — овсяная мука

Овсянка считается универсальной, ее можно добавлять в хлеб и выпечку, готовить блины, использовать для подливок и соусов, вторых блюд. Она помогает улучшить пищеварение, а изделия из нее хорошо насыщают даже небольшим объемом продукта. Специалисты советуют смешивать ее в рецептах в пропорции 50:50 с другими видами муки — например, миндальной или кукурузной.

Сам овес не содержит глютена, но нередко при производстве на фабриках происходит частичное смешивание его с глютен-содержащими крупами, поэтому людям с целиакией и аллергией нужно быть осторожными.

Для десертов и выпечки — миндальная мука

За счет своей плотности и особой текстуры миндальную муку особенно часто используют для приготовления кексов, капкейков, пирогов и печенья. Ее готовят из орехов, поэтому глютена в ней нет и быть не может по определению. Помимо специфического вкуса можно отметить и пользу продукта — это высокое содержание белка, жирорастворимых витаминов и омега-кислот. Но для того, чтобы мука не испортилась, ее нужно хранить в холодильнике или морозилке, в противном случае она быстро пропадает. Но главный минус миндальной муки — это цена.