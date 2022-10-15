Чем заменить пшеничную муку: врач назвала 9 вариантов, которые гораздо полезнее

Полностью отказаться от пшеничной муки и любых продуктов на ее основе необходимо только тем, кто страдает глютеновой болезнью: это врожденная чувствительность кишечника к белку злаковых — глютену. У этих людей отказ от этого вещества — единственный способ решить проблемы с пищеварением. Так же стоит поступить и людям с аллергией на белок глиадин, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. Всем остальным замена пшеничной муки полезна для изменения калорийности продуктов или расширения границ вкусовых ощущений. Какие же варианты возможны? Это мы узнали у диетолога Гульшат Сираевой.
Врач-диетолог, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностикиvk.com/dr.gulshat
По опыту японцев — рисовая мука
Это традиционный компонент японской и индийской кухни. Из нее пекут лепешки и хлеб, коврижки. Рисовую муку добавляют не только в выпечку, но и в различные десерты, первые и вторые блюда. Продукт можно купить в магазине либо приготовить дома самостоятельно: для этого крупу нужно промыть, тщательно просушить и перемолоть в кофемолке на максимальном режиме. Эта мука не содержит глютена, но достаточно калорийна, особенно если за основу взят белый рис.
Для блинов и подлив — овсяная мука
Овсянка считается универсальной, ее можно добавлять в хлеб и выпечку, готовить блины, использовать для подливок и соусов, вторых блюд. Она помогает улучшить пищеварение, а изделия из нее хорошо насыщают даже небольшим объемом продукта. Специалисты советуют смешивать ее в рецептах в пропорции 50:50 с другими видами муки — например, миндальной или кукурузной.
Сам овес не содержит глютена, но нередко при производстве на фабриках происходит частичное смешивание его с глютен-содержащими крупами, поэтому людям с целиакией и аллергией нужно быть осторожными.
Для десертов и выпечки — миндальная мука
За счет своей плотности и особой текстуры миндальную муку особенно часто используют для приготовления кексов, капкейков, пирогов и печенья. Ее готовят из орехов, поэтому глютена в ней нет и быть не может по определению. Помимо специфического вкуса можно отметить и пользу продукта — это высокое содержание белка, жирорастворимых витаминов и омега-кислот. Но для того, чтобы мука не испортилась, ее нужно хранить в холодильнике или морозилке, в противном случае она быстро пропадает. Но главный минус миндальной муки — это цена.
От древних ацтеков — амарантовая мука
Еще восемь тысяч лет назад эта мука была популярна в культуре ацтеков. Она обладает особым ореховым привкусом и отлично подходит для десертов, выпечки и авторских блюд. Для хлеба стоит добавлять ее не более четверти всего объема. Продукт не содержит глютена и безопасен для тех, кто чувствителен к злаковым белкам.
Для супов, соусов и лепешек — кукурузная мука
Эта мука популярна в мексиканской кухне, итальянской и абхазской. Но и многие другие народы мира активно используют ее в приготовлении различных блюд — это тако и лепешки для буррито, супы, соусы и чипсы, каши и гарниры, заправки для вторых блюд. Кукурузная мука не содержит глютена, поэтому ее можно использовать людям с целиакией и аллергикам. Выпечка с ней более воздушная и нежная, приобретает нежно-желтый цвет.
Наша родная — мука из гречки
В нашей стране гречневую крупу больше любят в виде каш и гарниров, а за пределами страны это суперфуд, который используют в рамках правильного и здорового питания. Причем это может быть как зеленая гречка, так и обычная. Крупа малокалорийна, имеет разнообразный витаминно-минеральный состав, что позволяет готовить из нее различные блюда.
Гречневая мука придает выпечке характерный и узнаваемый вкус. Ее используют для выпечки и хлеба, приготовления соусов и подливок, десертов и вторых блюд, супов. В гречке нет глютена, зато много железа, она очень полезна для детей и взрослых.
Мука из нута — нотка Востока
Этот вид бобовых особенно популярен на Ближнем Востоке. Он входит в состав сотен блюд, которые отлично насыщают и дают силы, бодрость. Этот продукт не содержит глютена, но богат белком и железом. Мука из нута может добавляться в хлеб и выпечку, основу для пиццы. Они получатся хрустящими и нежными. Единственный нюанс: нутовую муку нужно хранить в холодильнике, она быстро портится.
Из наших сказок — просяная мука
Мы привыкли считать просо (или пшено, как мы его знаем) крупой для каши. Но это не совсем верно — мука из проса может стать отличной альтернативой традиционной. Причем эта крупа не содержит глютена. Помимо привычных желтых зернышек, разные сорта проса могут быть белыми, красными, серыми, от чего в итоге будет зависеть и цвет муки.
Кокосовая мука — экзотика в нашем меню
Это самая экзотическая мука в списке, хотя в выпечке она не дает того насыщенного кокосового вкуса, который мы знаем по знаменитым конфетам и шоколадкам. Но она все равно имеет сладковатый вкус, поэтому подойдет для десертов и сладкой выпечки. В муке много омега-кислот, которые полезны для здоровья. Это еще один представитель безглютеновых продуктов, поэтому ее можно использовать даже аллергикам и людям с целиакией.