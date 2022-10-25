Главный нарколог Подмосковья рассказал о смертельной опасности алкоголя на ночь

— Во время сна, который наступает после приема алкоголя, человек не восстанавливает свои ресурсы как должен. Утром болит голова, мучает слабость, появляется чувство разбитости. Всё это происходит из-за того, что алкоголь влияет на фазы сна, — рассказал Виталий Холдин.

Испортить ваш сон может и сильный мочегонный эффект, которым обладают спиртные напитки, — это может заставить вас просыпаться по несколько раз за ночь.

Есть и другие последствия у вечернего алкоголя. Причем не только для сна. По словам главного нарколога Подмосковья, от такого ритуала можно даже умереть.

— Во время сна у выпившего человека снижается тонус мышц языка, мягкого нёба, глотки, что сопровождается храпом и синдром апноэ во сне — временным прекращением дыхания. В результате от кислородного голодания страдают мозг, сердце. Повышается риск внезапной смерти, — предупредил врач.