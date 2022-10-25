Главный нарколог Подмосковья рассказал о смертельной опасности алкоголя на ночь

алкоголь против бессонницы
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По словам главного внештатного психиатра-нарколога Московской области Виталия Холдина, алкоголь не спасает от бессонницы — наоборот, он в разы ухудшает качество сна.

Виталий Холдин
Виталий Холдин
Медицина

Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Московской области, главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера, кандидат медицинских наук

— Во время сна, который наступает после приема алкоголя, человек не восстанавливает свои ресурсы как должен. Утром болит голова, мучает слабость, появляется чувство разбитости. Всё это происходит из-за того, что алкоголь влияет на фазы сна, — рассказал Виталий Холдин.

Испортить ваш сон может и сильный мочегонный эффект, которым обладают спиртные напитки, — это может заставить вас просыпаться по несколько раз за ночь.

Есть и другие последствия у вечернего алкоголя. Причем не только для сна. По словам главного нарколога Подмосковья, от такого ритуала можно даже умереть.

— Во время сна у выпившего человека снижается тонус мышц языка, мягкого нёба, глотки, что сопровождается храпом и синдром апноэ во сне — временным прекращением дыхания. В результате от кислородного голодания страдают мозг, сердце. Повышается риск внезапной смерти, — предупредил врач.

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Как улучшить качество сна

Виталий Холдин дал четыре совета, как улучшить сон без алкоголя:

  1. употребляйте все тонизирующие продукты и напитки — кофе, чай, шоколад — в первой половине дня;

  2. придерживайтесь четкого распорядка дня, ложитесь и вставайте в одно и то же время;

  3. примите теплую ванну за 1-1,5 часа до сна;

  4. откажитесь от просмотра телевизора и гаджетов перед сном. Чтобы успокоиться, лучше подойдет чтение книги.

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Почему пожилым опасно выпивать даже рюмочку «для аппетита»

Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева называла 3 причины, почему пенсионерам стоит отказаться даже от символических доз спиртного:

  • Выше риск упасть и получить травму. Для пожилых это особенно опасно. К этому приводит так называемая «пьяная походка» — алкоголь может вызывать поражение центральной и периферической нервной системы, в том числе полинейропатию.

  • Еще больше страдает память. Из-за алкоголя в крови снижается содержание витаминов группы В, восполнить которые в пожилом возрасте и так нелегко. На фоне дефицита и острого алкогольного отравления страдают структуры головного мозга, отвечающие за память.

  • Приближают деменцию. При злоупотреблении спиртным растет риск любых болезней, ассоциированных с возрастом. Если человек и раньше замечал за собой проблемы с памятью и мышлением, алкоголь их только усилит.

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pexels.com
Анастасия Романова