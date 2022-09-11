вредная привычка для пожилых
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Как говорит главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, в пожилом возрасте привычка выпивать вечером рюмочку коньяка «для хорошего сна» или за обедом бокал вина «для аппетита» может привести к «самым плачевным» последствиям.

Ольга Ткачева
Ольга Ткачева
Гериатрия

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор

- О вредном воздействии алкоголя на подростков, беременных, молодых мам врачи рассказывают часто и охотно. О том, что отказаться от употребления спиртных напитков стоит также и пожилым людям, говорят значительно реже, — поделилась Ольга Ткачева. 

Врач назвала 3 причины, почему пенсионерам стоит отказаться даже от символических доз спиртного.

1. Выше риск получить травму

Алкоголь приводит к поражению центральной и периферической нервной системы. В частности, может возникнуть полинейропатия (множественное поражение периферических нервов — Прим. ред.), при которой нарушается походка. Для «пьяной походки» характерна неуверенность в движениях и покачивания — у таких людей выше риск упасть и получить травму, что для пожилых особенно опасно.

2. Еще больше страдает память

Из-за алкоголя в крови снижается содержание витаминов группы В, восполнить которые в пожилом возрасте и так нелегко. На фоне дефицита витамина В, а также при остром алкогольном отравлении страдают структуры головного мозга, отвечающие за память. В итоге человек не может запомнить ни текущую информацию, ни вспомнить, что было час назад.

3. Приближают деменцию

При злоупотреблении спиртным растет риск любых болезней, ассоциированных с возрастом. Той же деменции или повышенной тревожности. Если человек и раньше замечал за собой проблемы с памятью и мышлением, алкоголь их только усилит.

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За последние 13 лет в России снизилось потребление алкоголя — аж на 43 процента. Такие данные сообщил во Всероссийский день трезвости, который отмечается 11 сентября, министр здравоохранения Михаил Мурашко. Так, если в 2008 году этот показатель составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021-м всего 9 литров. По словам главы Минздрава, снизились также показатели заболеваемости и смертности, связанные с алкоголем.

Глава Минздрава напомнил также о недавнем исследовании ученых НМИЦ онкологии им. Блохина, за которое они в июне 2022 года получили Государственную премию. Его результаты показали, что употребление алкоголя в разы повышает риск развития рака и ухудшает прогнозы лечения. Кроме того, алкоголь ухудшает исходы при инфекционных заболеваниях. 

Анастасия Романова