- О вредном воздействии алкоголя на подростков, беременных, молодых мам врачи рассказывают часто и охотно. О том, что отказаться от употребления спиртных напитков стоит также и пожилым людям, говорят значительно реже, — поделилась Ольга Ткачева.

Врач назвала 3 причины, почему пенсионерам стоит отказаться даже от символических доз спиртного.

1. Выше риск получить травму

Алкоголь приводит к поражению центральной и периферической нервной системы. В частности, может возникнуть полинейропатия (множественное поражение периферических нервов — Прим. ред.), при которой нарушается походка. Для «пьяной походки» характерна неуверенность в движениях и покачивания — у таких людей выше риск упасть и получить травму, что для пожилых особенно опасно.

2. Еще больше страдает память

Из-за алкоголя в крови снижается содержание витаминов группы В, восполнить которые в пожилом возрасте и так нелегко. На фоне дефицита витамина В, а также при остром алкогольном отравлении страдают структуры головного мозга, отвечающие за память. В итоге человек не может запомнить ни текущую информацию, ни вспомнить, что было час назад.

3. Приближают деменцию

При злоупотреблении спиртным растет риск любых болезней, ассоциированных с возрастом. Той же деменции или повышенной тревожности. Если человек и раньше замечал за собой проблемы с памятью и мышлением, алкоголь их только усилит.