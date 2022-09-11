Как говорит главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, в пожилом возрасте привычка выпивать вечером рюмочку коньяка «для хорошего сна» или за обедом бокал вина «для аппетита» может привести к «самым плачевным» последствиям.
Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор
- О вредном воздействии алкоголя на подростков, беременных, молодых мам врачи рассказывают часто и охотно. О том, что отказаться от употребления спиртных напитков стоит также и пожилым людям, говорят значительно реже, — поделилась Ольга Ткачева.
Врач
1. Выше риск получить травму
Алкоголь приводит к поражению центральной и периферической нервной системы. В частности, может возникнуть полинейропатия (множественное поражение периферических нервов — Прим. ред.), при которой нарушается походка. Для «пьяной походки» характерна неуверенность в движениях и покачивания — у таких людей выше риск упасть и получить травму, что для пожилых особенно опасно.
2. Еще больше страдает память
Из-за алкоголя в крови снижается содержание витаминов группы В, восполнить которые в пожилом возрасте и так нелегко. На фоне дефицита витамина В, а также при остром алкогольном отравлении страдают структуры головного мозга, отвечающие за память. В итоге человек не может запомнить ни текущую информацию, ни вспомнить, что было час назад.
3. Приближают деменцию
При злоупотреблении спиртным растет риск любых болезней, ассоциированных с возрастом. Той же деменции или повышенной тревожности. Если человек и раньше замечал за собой проблемы с памятью и мышлением, алкоголь их только усилит.
Пить стали меньше
За последние 13 лет в России снизилось потребление алкоголя — аж на 43 процента. Такие данные
Глава Минздрава напомнил также о недавнем исследовании ученых НМИЦ онкологии им. Блохина, за которое они в июне 2022 года получили Государственную премию. Его результаты показали, что употребление алкоголя в разы повышает риск развития рака и ухудшает прогнозы лечения. Кроме того, алкоголь ухудшает исходы при инфекционных заболеваниях.