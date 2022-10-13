Что произойдет с организмом, если есть мясо каждый день

Мясо — неотъемлемая часть рациона большинства людей (исключение — вегетарианцы). В нем содержится белок, который необходим организму, оно питательно, хорошо насыщает и позволяет долго не ощущать чувство голода. Однако ограничения все же стоит соблюдать, особенно, если речь идет о красном мясе, говорят врачи.

Чтобы блюдо из говядины, свинины или баранины не нанесло урон вашему здоровью, нужно есть мясо не чаще, чем 2-3 раза в неделю. В противном случае возрастает риск рака кишечника, плюс могут быть и другие «побочные эффекты».

Диетологи рассказали, что произойдет с организмом, если есть красное мясо каждый день.

Возрастет риск болезней сердца

Обилие красного мяса в рационе действительно может спровоцировать болезни сердца и сосудов. Так, эксперты Американской кардиологической ассоциации выяснили, что люди, которые каждый день съедали порцию свинины или говядины, повышали риск развития атеросклероза или различных проблем с сердцем на 22 % .

— Поэтому постарайтесь есть меньше красного мяса, особенно это касается переработанных продуктов: колбасы, сосисок, — говорит диетолог Лиза Янг.