Что произойдет с организмом, если есть мясо каждый день

Мясо — неотъемлемая часть рациона большинства людей (исключение — вегетарианцы). В нем содержится белок, который необходим организму, оно питательно, хорошо насыщает и позволяет долго не ощущать чувство голода. Однако ограничения все же стоит соблюдать, особенно, если речь идет о красном мясе, говорят врачи.
Чтобы блюдо из говядины, свинины или баранины не нанесло урон вашему здоровью, нужно есть мясо не чаще, чем 2-3 раза в неделю. В противном случае возрастает риск рака кишечника, плюс могут быть и другие «побочные эффекты».
Диетологи рассказали, что произойдет с организмом, если есть красное мясо каждый день.
Возрастет риск болезней сердца
Обилие красного мяса в рационе действительно может спровоцировать болезни сердца и сосудов. Так, эксперты Американской кардиологической ассоциации выяснили, что люди, которые каждый день съедали порцию свинины или говядины, повышали риск развития атеросклероза или различных проблем с сердцем на 22 %.
— Поэтому постарайтесь есть меньше красного мяса, особенно это касается переработанных продуктов: колбасы, сосисок, — говорит диетолог Лиза Янг.
Организм получит ударную дозу насыщенных жиров
— Практически все красное мясо содержит большое количество насыщенных жиров. Например, в целом стейке около 40 % насыщенных жиров от рекомендуемой суточной нормы. Это очень много, — говорит доктор медицинских наук Сидни Грин.
Когда человек ест много продуктов, богатых насыщенными жирами, то в его крови резко повышается уровень «плохого» холестерина: в сосудах образуются бляшки, которые могут спровоцировать инфаркт или инсульт.
Еще одно последствие — лишний вес
Да-да, килограммы «прилипают» к бокам и животу не только из-за сладкого и мучного в рационе. Человек может вообще не есть эти продукты, но активно налегать на красное мясо. Жареные стейки, котлеты, шашлыки... все это — удар по метаболизму.
— Разберем тот же стейк: стандартная порция может содержать целых 614 (!) калорий. Плюс в таком куске около 46 граммов жира — это 66 % от суточной нормы, если мы берем стандартный калораж в 2000 калорий, — говорит диетолог Лиза Янг.
Люди, которые злоупотребляют красным мясом, нередко страдают от ожирения и проблем с метаболизмом. Ведь говядина или свинина — тяжело перевариваемый продукт, помните об этом, когда планируете ужин.
Иммунная система тоже пострадает
Все дело в бактериях, которые живут в нашем кишечнике. Их там несколько миллионов — и всем этим миллионам красное мясо совсем не по душе. Этот продукт тяжело переваривать, переработка говядины и свинины отнимает у полезных микроорганизмов много сил. А ведь большая часть нашей иммунной системы сосредоточена именно в кишечнике. Чем сильнее мы его нагружаем, тем больше вреда наносим нашему иммунитету.
Возрастет риск системного воспаления
— Ученые уже давно пришли к выводу, что избыток красного мяса в рационе связан с воспалительными биомаркерами, из-за которых начинается хроническое воспаление в организме, — говорит доктор Грин.
Иногда воспалительный процесс в организме может затянуться надолго: тогда иммунная система постепенно разрушает тело. Какие могут быть последствия и как не упустить опасный момент? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Начнутся проблемы с пищеварением
Тут важно вернуться к мысли, что красное мясо — это продукт, который трудно переваривать и усваивать.
— Такое мясо, как правило, содержит более жирный белок, который может спровоцировать неприятные ощущения в желудке, вздутие, появление изжоги, — говорит доктор Грин.
Особенно стоит быть осторожными людям, у которых уже есть проблемы с желудком, например, гастрит.
Организм пострадает от натрия
Конечно, никакого вреда не будет, если вы покупаете мясо у знакомого фермера или же у вас есть собственное хозяйство. Что касается мяса в магазинах, то его зачастую обрабатывают различными составами, чтобы оно дольше не портилось. Особенно это касается колбас и сосисок.
По данным Американской кардиологической ассоциации, человеку рекомендуется съедать не более 2300 миллиграммов натрия в день. В нескольких кусочках колбасы может содержаться до 569 мг натрия, что составляет почти четверть от суточной нормы,
Обилие натрия в рационе может привести к:
проблемам с почками;
высокому артериальному давлению;
увеличению веса.
Кстати
Даже если вы закоренелый мясоед, попробуйте хотя бы время от времени заменять любимые котлеты другими продуктами, в которых белка даже больше, чем в красном мясе. С полным списком полезных альтернатив можно ознакомиться ЗДЕСЬ.