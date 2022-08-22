Пожиратели токсинов: чем заняты 39 триллионов микробов, которые живут внутри нас

«Бактерии» или «микробы» — с этими словами частенько появляются негативные ассоциации. Мол, это что-то противное, от этого точно надо держаться подальше. На самом деле организмы большие — будь то птицы, животные, люди и организмы маленькие — бактерии, — настолько взаимосвязаны, что друг без друга не могут существовать. Это древнее и надежное сотрудничество, которое ученые изучают уже не одно столетие.
врач-гастроэнтеролог ММЦ «СОГАЗ» в Санкт-Петербурге
Где любят жить бактерии
В организме человека весом 70 кг насчитывается более 10 тысяч видов микроорганизмов — это около 39 трлн микробиотических клеток, в совокупности они весят 1,5-2 кг.
Бактерии в основном сосредоточены в:
толстой кишке,
полости рта,
на коже,
в носовой полости,
урогенитальной области,
желудке,
легких.
Но большинство из них все же живет в толстом кишечнике.
- В верхних отделах пищевого тракта — желудке, тонкой кишке — происходит переваривание и всасывание основных питательных веществ (белков, жиров и углеводов), поэтому в этих органах сдерживается размножение микробов, чтобы они не «забирали» полезные вещества. В толстой кишке формируются каловые массы и всасывается вода, сюда доходит то, что не смогло усвоиться. Поэтому организму выгодно, чтобы больше бактерий находилось в толстой кишке — они помогают ему перерабатывать часть пищи, с которой не могут справиться другие органы ЖКТ, — рассказывает врач.
Микробы хорошие и плохие
Когда мы говорим о «хороших» микроорганизмах, то подразумеваем в основном бифидобактерии и лактобактерии. Они обеспечивают физиологическую защиту кишечника от проникновения патогенных организмов, вырабатывают органические кислоты, препятствующие размножению болезнетворных микробов, помогают синтезировать витамины К, группы B.
«Плохие» микробы (патогены) составляют 3% от общего числа микроорганизмов, живущих на планете, остальные 97% полезны или нейтральны для человека.
- Наиболее опасны те виды бактерий, которые в процессе жизнедеятельности способны вырабатывать токсины. Такие микроорганизмы вызывают опасные инфекции — ботулизм, дифтерию, столбняк, — рассказывает Анна Гаврикова.
К патогенным бактериям также относятся:
сальмонелла,
синегнойная палочка,
гонококк,
бледная трепонема,
шигелла,
В состав здоровой микрофлоры входят условно-патогенные бактерии, они могут постоянно существовать в организме человека, не вызывая инфекций (золотистый стафилококк, стрептококки, кишечная палочка, и другие). Но при ослаблении иммунитета, нарушении баланса микрофлоры их число увеличивается, и они уже представляют опасность. Избавляться от этих бактерий бессмысленно — они широко распространены в окружающей среде, однако важно «кормить» полезную микрофлору и укреплять иммунитет.
Кстати
Бактерии, которые живут в нашем организме, не так просты, как может изначально показаться. Вот несколько любопытных фактов:
У каждого человека есть совершенно уникальная сеть микробиоты, изначально определяемая его ДНК. В мире не найдется двух людей с одинаковым микробиомом — это такой же неповторимый признак, как папиллярные линии на пальце.
Богатая пробиотиками и пребиотиками пища снижает признаки старения и продлевает жизнь — у долгожителей микробиота разнообразнее, ее основу составляют полезные бактерии, которые активно производят короткоцепочечные жирные кислоты, подавляя воспалительные процессы.
Микробиота может переработать столько же токсических веществ, сколько и печень. Поэтому недооценивать ее мощь точно не стоит.
Состав кишечной флоры влияет на пищевое поведение человека — на чувство голода и насыщения. Бактерии встраиваются в систему гормонов и нейромедиаторов, которая регулирует наш аппетит. Например, микробы вырабатывают ферменты, которые стимулируют высвобождение гормонов, вызывающих чувство сытости. То есть это не мозг настойчиво просит есть, не желудок — сигналы подают микроорганизмы прямиком из кишечника.
Как микробы заселяют человека
Микробы попадают в организм человека с пищей и водой, а также с воздухом (воздушно-капельным путем) и через кожу. В момент контакта с различными объектами на наши руки переселяются тысячи разных микроорганизмов, затем мы подносим руки к лицу или едим — так бактерии проникают в организм.
У членов одной семьи схожий состав микробиоты, это объясняется общей средой обитания и примерно одинаковым рационом питания. Результаты исследования ученых Университета Колорадо, США
Также ученые выяснили, что состав микробиоты людей и собак внутри каждой семьи становится похожим между собой (особенно микробиота кожи). В семьях, где есть собака, микробный состав кожи был более разнообразным, говорит Анна Гаврикова.
Малыш в утробе матери уже не стерилен
Раньше считалось, что до появления на свет младенец находится в стерильных условиях, однако последние исследования показали, что бактерии заселяют организм человека еще до рождения. Микроорганизмы были обнаружены в плаценте.
- Когда ребенок проходит по родовым путям, он получает первый существенный набор микрофлоры. Существует мнение, что дети, родившиеся с помощью кесарева сечения, имеют повышенный риск атопии и аллергии. Еще 40% микробиома передается с грудным молоком и от соприкосновения с кожей матери. Приблизительно к трем годам состав бактерий стабилизируется и существенно уже не меняется, — поясняет гастроэнтеролог.
В возрасте 2-3 лет происходит значительное расширение социальных контактов ребенка, повышается частота инфекционных заболеваний — чем больше он будет соприкасаться с окружающей средой, тем лучше у него будет развит иммунитет.
Представим, что микроорганизмов нет
Если бы наш организм был стерилен, мы бы не смогли выжить при столкновении с любым вирусом или инфекцией. Наша иммунная система просто не умела бы работать. Основная функция микробиоты — защита организма от вредоносных бактерий, обитающих во внешней среде. Микробы, выстилая слизистую оболочку ЖКТ, защищают нас от внедрения патогенных микроорганизмов.
Еще одна важная деталь: наша микробиота также обладает свойством детоксикации — участвует в расщеплении потенциально токсичных соединений, которые поступают в наш организм вместе с едой.
Микробы помогают организму вырабатывать и всасывать полезные вещества, в том числе витамины группы В и витамин К, определенные аминокислоты, синтезировать часть нейромедиаторов, таких как серотонин и норадреналин.
И, наконец, благодаря правильному балансу микробов наш организм может переваривать и усваивать пищу, своевременно реагировать на воздействие патогенных организмов извне и поддерживать баланс элементов.