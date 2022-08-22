Пожиратели токсинов: чем заняты 39 триллионов микробов, которые живут внутри нас

Где любят жить бактерии

В организме человека весом 70 кг насчитывается более 10 тысяч видов микроорганизмов — это около 39 трлн микробиотических клеток, в совокупности они весят 1,5-2 кг.

Бактерии в основном сосредоточены в:

толстой кишке,

полости рта,

на коже,

в носовой полости,

урогенитальной области,

желудке,

легких.

Но большинство из них все же живет в толстом кишечнике.

- В верхних отделах пищевого тракта — желудке, тонкой кишке — происходит переваривание и всасывание основных питательных веществ (белков, жиров и углеводов), поэтому в этих органах сдерживается размножение микробов, чтобы они не «забирали» полезные вещества. В толстой кишке формируются каловые массы и всасывается вода, сюда доходит то, что не смогло усвоиться. Поэтому организму выгодно, чтобы больше бактерий находилось в толстой кишке — они помогают ему перерабатывать часть пищи, с которой не могут справиться другие органы ЖКТ, — рассказывает врач.