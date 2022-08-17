Принимая решение вести здоровый образ жизни, мы принимаем на веру, что полезные привычки не нанесут нашему организму вреда. Однако это не всегда так. Некоторые рекомендации по правильному питанию и достаточному количеству физических нагрузок могут негативно сказаться на нашем организме. В частности, довольно часто страдает кишечник. Ему необходимо хотя бы раз в день избавляться от накопленного. И — парадокс — некоторые полезные рекомендации мешают это делать.
- Нам уже известно, что для здоровья кишечника надо отказаться от переработанных продуктов, пить достаточно воды и добавить в жизнь физические нагрузки, — говорят эксперты
Интенсивно тренироваться
Иногда в погоне за стройной и подтянутой фигурой мы перебарщиваем с физической нагрузкой. Сейчас популярность набирает направление в фитнесе HIIT — высокоинтенсивные интервальные тренировки. Они позволяют за короткое время разогнать метаболизм и сжечь жир. При этом даже для подготовленных спортсменов рекомендуется по три 20-30-минутных занятий в неделю.
Есть несколько «протоколов» HIIT:
20 секунд нагрузки на пределе возможностей и 10 секунд отдыха — система табата. Для тренировки используют любое упражнение: отжимания, подтягивания, приседания;
Нагрузки по частоте пульса: вначале его надо разогнать до 80-85 процентов от предельных показателей, потом 2 минуты отдыха, в которые пульс должен замедлиться до 120. Чередуют нагрузки с отдыхом до того момента, пока частота сердечных сокращений не перестает падать во время отдыха;
Занятия на велотренажере с сочетанием 5 минут в спокойном темпе, 30 секунд максимальной скорости на высоком сопротивлении, 1 минуте отдыха на медленном темпе при минимальном сопротивлении.
Такой тип тренировок сейчас используют многие, но при этом они наносят вред организму.
- Одна моя пациентка выполняла высокоинтенсивные интервальные тренировки почти каждый день, и это на самом деле чрезмерно нагружало ее тело, — рассказал доктор медицины, инструктор программы функционального питания Робин Берзин. — Для того, чтобы кишечник начал работать, он должен расслабиться. Но когда вы весь день находитесь в состоянии стресса, а затем выполняете HIIT, у кишечника нет времени расслабиться, переварить пищу и избавиться от нее.
Есть неспелые бананы
Диетологи признают неспелые бананы отличным средством для здорового кишечника. Все это благодаря большому содержанию клетчатки и низкому проценту сахаров. Также в таких бананах содержится больше лейкоцианидина, который снижает чувство изжоги и помогает улучшать состояние слизистой желудка. А еще в них в три раза больше калия, полезного для здоровья сердца и нервной системы, чем в спелых собратьях.
Но, несмотря на всю пользу, есть опасность нарушить регулярность стула, особенно, если у вас уже есть с этим проблемы — незрелые бананы все-таки вяжут.
Добавлять в рацион больше овощей
Дело и в видах овощей, и в их количестве. Безусловно, все мы знаем о пользе растительной пищи, в том числе и для кишечника — в овощах содержится много клетчатки, необходимой для нормального пищеварения. Но, как и в любом деле, излишнее рвение небезопасно.
- Если вы добавите в свой рацион больше растительной пищи, есть вероятность, что вы столкнетесь с повышенным газообразованием и вздутием живота, станете ощущать дискомфорт в животе, — говорит доктор медицины, гастроэнтеролог Уилл Булсевич.
Поэтому все должно быть в меру. Если и повышать количество овощей, то лучше постепенно, чтобы не вызвать негативную реакцию со стороны кишечника. Как вариант — можно не все овощи есть в сыром виде. После термообработки они все-таки вызывают не настолько сильную реакцию организма.