Такой тип тренировок сейчас используют многие, но при этом они наносят вред организму.

- Одна моя пациентка выполняла высокоинтенсивные интервальные тренировки почти каждый день, и это на самом деле чрезмерно нагружало ее тело, — рассказал доктор медицины, инструктор программы функционального питания Робин Берзин. — Для того, чтобы кишечник начал работать, он должен расслабиться . Но когда вы весь день находитесь в состоянии стресса, а затем выполняете HIIT, у кишечника нет времени расслабиться, переварить пищу и избавиться от нее.

Есть неспелые бананы

Диетологи признают неспелые бананы отличным средством для здорового кишечника. Все это благодаря большому содержанию клетчатки и низкому проценту сахаров. Также в таких бананах содержится больше лейкоцианидина, который снижает чувство изжоги и помогает улучшать состояние слизистой желудка. А еще в них в три раза больше калия, полезного для здоровья сердца и нервной системы, чем в спелых собратьях.

Но, несмотря на всю пользу, есть опасность нарушить регулярность стула, особенно, если у вас уже есть с этим проблемы — незрелые бананы все-таки вяжут.