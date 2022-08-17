Названы три полезные для здоровья привычки, которые провоцируют проблемы с кишечником
Фото
iStockphoto

Принимая решение вести здоровый образ жизни, мы принимаем на веру, что полезные привычки не нанесут нашему организму вреда. Однако это не всегда так. Некоторые рекомендации по правильному питанию и достаточному количеству физических нагрузок могут негативно сказаться на нашем организме. В частности, довольно часто страдает кишечник. Ему необходимо хотя бы раз в день избавляться от накопленного. И — парадокс — некоторые полезные рекомендации мешают это делать.

- Нам уже известно, что для здоровья кишечника надо отказаться от переработанных продуктов, пить достаточно воды и добавить в жизнь физические нагрузки, — говорят эксперты MBG. — Но некоторые здоровые привычки способны привести к неприятностям в туалете.

Читайте также

Интенсивно тренироваться

Иногда в погоне за стройной и подтянутой фигурой мы перебарщиваем с физической нагрузкой. Сейчас популярность набирает направление в фитнесе HIIT — высокоинтенсивные интервальные тренировки. Они позволяют за короткое время разогнать метаболизм и сжечь жир. При этом даже для подготовленных спортсменов рекомендуется по три 20-30-минутных занятий в неделю.

Есть несколько «протоколов» HIIT:

  • 20 секунд нагрузки на пределе возможностей и 10 секунд отдыха — система табата. Для тренировки используют любое упражнение: отжимания, подтягивания, приседания;

  • Нагрузки по частоте пульса: вначале его надо разогнать до 80-85 процентов от предельных показателей, потом 2 минуты отдыха, в которые пульс должен замедлиться до 120. Чередуют нагрузки с отдыхом до того момента, пока частота сердечных сокращений не перестает падать во время отдыха;

  • Занятия на велотренажере с сочетанием 5 минут в спокойном темпе, 30 секунд максимальной скорости на высоком сопротивлении, 1 минуте отдыха на медленном темпе при минимальном сопротивлении.

Читайте также

Такой тип тренировок сейчас используют многие, но при этом они наносят вред организму.

- Одна моя пациентка выполняла высокоинтенсивные интервальные тренировки почти каждый день, и это на самом деле чрезмерно нагружало ее тело, — рассказал доктор медицины, инструктор программы функционального питания Робин Берзин. — Для того, чтобы кишечник начал работать, он должен расслабиться. Но когда вы весь день находитесь в состоянии стресса, а затем выполняете HIIT, у кишечника нет времени расслабиться, переварить пищу и избавиться от нее.

Есть неспелые бананы

Диетологи признают неспелые бананы отличным средством для здорового кишечника. Все это благодаря большому содержанию клетчатки и низкому проценту сахаров. Также в таких бананах содержится больше лейкоцианидина, который снижает чувство изжоги и помогает улучшать состояние слизистой желудка. А еще в них в три раза больше калия, полезного для здоровья сердца и нервной системы, чем в спелых собратьях.

Но, несмотря на всю пользу, есть опасность нарушить регулярность стула, особенно, если у вас уже есть с этим проблемы — незрелые бананы все-таки вяжут.

Читайте также

Добавлять в рацион больше овощей

Дело и в видах овощей, и в их количестве. Безусловно, все мы знаем о пользе растительной пищи, в том числе и для кишечника — в овощах содержится много клетчатки, необходимой для нормального пищеварения. Но, как и в любом деле, излишнее рвение небезопасно.

- Если вы добавите в свой рацион больше растительной пищи, есть вероятность, что вы столкнетесь с повышенным газообразованием и вздутием живота, станете ощущать дискомфорт в животе, — говорит доктор медицины, гастроэнтеролог Уилл Булсевич.

Поэтому все должно быть в меру. Если и повышать количество овощей, то лучше постепенно, чтобы не вызвать негативную реакцию со стороны кишечника. Как вариант — можно не все овощи есть в сыром виде. После термообработки они все-таки вызывают не настолько сильную реакцию организма.

Алена Безменова