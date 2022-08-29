Белок, вопреки распространенному стереотипу, нужны не только тем, кто пытается нарастить мышцы. Белок нужен для строительства новых клеток, сосудов, тканей внутренних органов, антител, ферментов и гормонов. Кроме того, он нужен для нормальной работы иммунитета.

Любой белок состоит из комбинаций аминокислот. Аминокислоты делятся на два типа — заменимые, то есть те, которые наш организм способен производить самостоятельно, и незаменимые. К последним относятся:

Триптофан;

Лизин;

Валин;

Лейцин;

Изолейцин;

Фенилаланин;

Метионин;

Треонин.

Они обязательно должны поступать в наше тело с едой — с мясом, молоком, яйцами, овощами и фруктами.

Животный белок, по словам экспертов Роспотребнадзора , усваивается лучше. Однако растительный не только может быть качественной альтернативой во время поста или диеты. Диетологи советуют потреблять и растительный, и животный белок в соотношении 50 на 50.

Поэтому так важно знать, в каких продуктах можно искать растительный белок.