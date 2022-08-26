В Интернете часто можно увидеть публикации о пользе щелочных продуктов и невероятном эффекте «щелочной диеты». Что это за принцип питания, чем он полезен и вреден и стоит ли ему следовать? Объясняет врач-диетолог.
- В целом, щелочная диета может быть безопасной и полезной, если ее соблюдать правильно, —
Что такое щелочная диета
Вся концепция основана на поддержании определенного уровня рН — кислотно-щелочного баланса. Считается, что его смещение в меньшую сторону говорит о «закислении» организма, что может вести к снижению иммунитета, ухудшению доставки питательных веществ к клеткам, замедлению метаболизма. Если же уровень pH повышается до 8 и выше — то тогда якобы в организме будет преобладать щелочная среда.
Щелочная диета основана на недоказанном представлении о том, что есть преимущества для здоровья, которые можно получить, сдвинув химический состав организма в сторону щелочной шкалы.
Сторонники этой диеты говорят, что употребляя щелочные продукты питания, а не кислые или нейтральные, можно избежать развития хронических заболеваний, таких как остеопороз и рак, повысить уровень энергии и успешно худеть.
- Но в нашем организме есть естественно щелочные и естественно кислые среды — и изменить это никак нельзя, да и не надо, — уверяет диетолог Энтони ДиМарино. — Наше тело — разумная машина. Организм сам по себе очень хорошо регулирует pH. Наш желудок содержит кислоту, чтобы расщеплять пищу. Наша кожа имеет определенный pH-уровень для защиты от бактерий. Наши легкие и почки удаляют метаболические отходы и поддерживают рН нашего тела на должном уровне.
Уровень pH крови в норме составляет 7,35-7,45, и, к счастью, никакая пища его не изменит.
Польза щелочных продуктов
Щелочная диета делает упор на выбор натуральных продуктов, которые в целом полезны, поэтому в некотором смысле такой подход к питанию не вреден, но есть нюансы, уверяет диетолог.
- Щелочная диета предполагает употребление цельных продуктов с низкой степенью обработки, которые, как известно, могут предотвращать болезни, поэтому в этом смысле ее можно считать полезной, — отмечает ДиМарино.
Щелочные продукты — это:
Фрукты и фруктовые соки без сахара.
Зерновые, такие как дикий рис, овес.
Бобовые.
Некрахмалистые овощи — листовая зелень, брокколи, капуста и морковь.
Орехи.
Семена.
Как доказывали самые разные исследования, эти продукты на самом деле полезны для сердца, способствуют снижению веса и в целом должны быть в рационе человека.
Минусы щелочной диеты
Щелочная диета — это растительная диета. Но подобный подход к питанию серьезно ограничивает поступление белка в организм, а этот главный строительный материал просто необходим для роста и восстановления мышц, обеспечения организма питательными веществами.
Подобно веганской диете, щелочная также исключает животные белки, включая мясо, яйца и молочные продукты. Но есть один нюанс. Если веганы могут «добрать» питательные вещества из чечевицы, соевого молока, тофу, то строгие адепты щелочной диеты считают эти продукты «закисляющими» организм и рекомендуют их избегать.
- Соблюдение строгой щелочной диеты затрудняет получение важнейших питательных веществ — белка, железа и кальция, — предупреждает диетолог ДиМарино. — Низкий уровень белка может привести к потере мышечной массы, недостаток железа вызвает анемию, а дефицит кальция опасен для костей.
Непростая и дорогая
Выбирать щелочные продукты и в целом подобную диету — не самый бюджетный способ питаться. Например, придется покупать даже особую воду — щелочную, но цена ее, безусловно, отличается от обычной.
- Следовать щелочной диете не так-то просто — она ориентирована почти исключительно на цельные, необработанные продукты, которые могут зависеть от сезона и иногда их может быть трудно найти. Эти продукты еще и, как правило, дороже, — говорит диетолог. — Такую диету можно соблюдать, но только если вы в состоянии ее тщательно спланировать (лучше всего с врачом) и полностью покрыть потребность организма в необходимых для него питательных веществах.
Как «увидеть» эффект диеты
Сторонники употребления щелочных продуктов считают, что главный показатель, что диета работает — уровень рН мочи. Если он изменится с кислого на щелочной (а это и правда может произойти), значит, вы все делаете правильно. Но диетолог уверяет, что pH мочи ничего не говорит о вашем состоянии здоровья.
- Когда мы ходим в туалет, то просто избавляемся от метаболических отходов. Так что, pH мочи отражает лишь то, что мы недавно ели, но ничего не говорит о качестве вашей диеты, — говорит он. — Что бы вы ни ели, рН вашего тела не изменится. Нет и никаких научных данных, что щелочная диета может продлить жизнь или «омолодить».
Диетолог признает, что похудеть на щелочной диете вполне возможно — за счет ограничения калорийных продуктов. Как следствие, она способна и «спасти» от ряда хронических заболеваний — того же диабета второго типа, сердечно-сосудистых и так далее, только за счет коррекции рациона и снижения веса.
- Но точно также помогут не толстеть и поддерживать здоровье и проверенные временем методы, такие как регулярные физические упражнения и здоровое сбалансированное питание, — говорит диетолог.
Что будет, если пить воду с содой
Слабощелочным раствором справедливо считают воду с содой — есть мнение, что при приеме внутрь сода разжижает и обновляет структуру крови, помогает бороться с камнеобразованием в почках, отложением солей, холестериновых бляшек. Но увлекаться подобным «средством» не стоит. Это может быть опасно.
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
- Первым от воздействия соды страдает пищевод, который в норме имеет щелочную среду. Поэтому постоянное его защелачивание — прямой путь к росту грибов. Страдает от соды желудок — ухудшается усвоение питательных веществ, и кишечник — он привыкает к тому, что на его среду постоянно воздействуют извне, и перестает ее регулировать, также быстро вымывается кишечная микрофлора. Также у тех, кто увлекается водой с содой, может произойти накопление щелочных веществ в крови. А это может привести к угрожающим жизни состояниям — например, развитию алкалоза.