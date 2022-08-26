В Интернете часто можно увидеть публикации о пользе щелочных продуктов и невероятном эффекте «щелочной диеты». Что это за принцип питания, чем он полезен и вреден и стоит ли ему следовать? Объясняет врач-диетолог.

- В целом, щелочная диета может быть безопасной и полезной, если ее соблюдать правильно, — рассказал изданию ProNews диетолог Энтони ДиМарино. — Эта диета может помочь вам сохранить здоровье, но не по тем причинам, о которых вы могли бы подумать.

Что такое щелочная диета

Вся концепция основана на поддержании определенного уровня рН — кислотно-щелочного баланса. Считается, что его смещение в меньшую сторону говорит о «закислении» организма, что может вести к снижению иммунитета, ухудшению доставки питательных веществ к клеткам, замедлению метаболизма. Если же уровень pH повышается до 8 и выше — то тогда якобы в организме будет преобладать щелочная среда.

Щелочная диета основана на недоказанном представлении о том, что есть преимущества для здоровья, которые можно получить, сдвинув химический состав организма в сторону щелочной шкалы.

Сторонники этой диеты говорят, что употребляя щелочные продукты питания, а не кислые или нейтральные, можно избежать развития хронических заболеваний, таких как остеопороз и рак, повысить уровень энергии и успешно худеть.

- Но в нашем организме есть естественно щелочные и естественно кислые среды — и изменить это никак нельзя, да и не надо, — уверяет диетолог Энтони ДиМарино. — Наше тело — разумная машина. Организм сам по себе очень хорошо регулирует pH. Наш желудок содержит кислоту, чтобы расщеплять пищу. Наша кожа имеет определенный pH-уровень для защиты от бактерий. Наши легкие и почки удаляют метаболические отходы и поддерживают рН нашего тела на должном уровне.