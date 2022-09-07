Опасней курения: онколог назвала главную причину развития рака

Никто не хотел бы услышать, что болен раком: этот диагноз, несмотря на все достижения медицины в области лечения онкологии, до сих пор звучит как страшный приговор.
А задумывались ли вы, что можете увеличить риск столкнуться с этой проблемой «благодаря» очень распространенной ошибке, которую совершают практически все? Речь идет о несбалансированном рационе. Как отмечает онколог Елизавета Васильева, неправильное питание куда опасней, чем кажется на первый взгляд.
Врач-онколог «СМ-Клиники»
Именно неграмотно выстроенное меню, отмечает Васильева, считается главным виновником появления раковых заболеваний. Для сравнения: в разных исследованиях ученые считают неправильное питание причиной развития рака в 35% случаев, а курение — всего в 25%. Поэтому не стоит недооценивать степень угрозы.
Уже ни для кого не секрет, что ряд напитков и продуктов — канцерогены, при их частом употреблении вероятность появления рака существенно вырастает. Например, к таким напиткам можно отнести все спиртное: если пить слишком часто, алкоголь доведет вас до рака желудочно-кишечного тракта и печени.
Кроме того, к однозначным канцерогенам относят переработанное красное мясо. То есть это всеми любимые колбасы, сосиски, ветчина. Дело в том, отмечает врач в беседе с изданием
А вот другие продукты наоборот помогают снизить вероятность заболеть онкологией. Например, от того же рака толстой кишки защищает витамин D. Чтобы пополнить его запасы, нужно налегать на морепродукты, молоко, яйца. Кроме того, есть версия, отмечает врач, что молочные продукты высокого качества снижают риски развития и других онкозаболеваний — например, рака тела матки.
Отдельный разговор — лишний вес: как отмечает Васильева, ожирение повышает вероятность развития рака груди, эндометрии, гормонозависимых опухолей и рака предстательной железы. Поэтому следить за цифрой на весах нужно в первую очередь не ради красоты.
Впрочем, подчеркивает врач, для развития рака мало одного лишь неправильного питания. Обычно онкология развивается на фоне совокупности сразу нескольких факторов: генетической предрасположенности, хронических недугов, стресса, вредных привычек. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.