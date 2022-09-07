Опасней курения: онколог назвала главную причину развития рака

Никто не хотел бы услышать, что болен раком: этот диагноз, несмотря на все достижения медицины в области лечения онкологии, до сих пор звучит как страшный приговор.

А задумывались ли вы, что можете увеличить риск столкнуться с этой проблемой «благодаря» очень распространенной ошибке, которую совершают практически все? Речь идет о несбалансированном рационе. Как отмечает онколог Елизавета Васильева, неправильное питание куда опасней, чем кажется на первый взгляд.