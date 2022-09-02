Опухоли мозга, даже если речь не идет о глиобластоме, очень сложно поддаются лечению: полностью удалить ее зачастую невозможно, а химио- и таргетная терапия не всегда помогают, так как могут не достигать цели. Врачи и ученые пытаются разработать различные методы лечения, некоторые из них показывают хорошие результаты.

В России, в МНИОИ им. П.А. Герцена, проводят терапию с отключением защитного барьера , чтобы доставить препарат прямо в опухоль и лишить ее питания. В паху делают прокол, с помощью специального катетера врачи входят в артерию головного мозга и вводят препарат. Благодаря этому опухоль перестает расти, но полностью удалить ее с помощью терапии не получится, только сдерживать.

В Тель-Авивском университете исследователи продвинулись дальше: они научились отключать питание и защиту опухоли. Благодаря такому методу новообразование может погибнуть.