Опухоли мозга, даже если речь не идет о глиобластоме, очень сложно поддаются лечению: полностью удалить ее зачастую невозможно, а химио- и таргетная терапия не всегда помогают, так как могут не достигать цели. Врачи и ученые пытаются разработать различные методы лечения, некоторые из них показывают хорошие результаты.
В России, в МНИОИ им. П.А. Герцена, проводят терапию с отключением защитного барьера, чтобы доставить препарат прямо в опухоль и лишить ее питания. В паху делают прокол, с помощью специального катетера врачи входят в артерию головного мозга и вводят препарат. Благодаря этому опухоль перестает расти, но полностью удалить ее с помощью терапии не получится, только сдерживать.
В Тель-Авивском университете исследователи продвинулись дальше: они научились отключать питание и защиту опухоли. Благодаря такому методу новообразование может погибнуть.
- Результата удалось добиться благодаря открытию двух важнейших механизмов в мозге, — рассказали ученые в научном журнале
Оказалось, что оба механизма контролируют астроциты — клетки мозга, которые получили свое название из-за схожести со звездами.
- Если вокруг опухоли астроциты отсутствуют, то злокачественные клетки погибают и исчезают, — объяснила один из авторов исследования Рита Перелройзен из Школы неврологии Сагол при Тель-Авивском университете. — Глиобластома — чрезвычайно агрессивный и инвазивный рак мозга. Наши результаты обеспечиваю многообещающую основу для разработки эффективных препаратов несмотря на то, что клетки обладают высокой устойчивостью ко всем известным сейчас методам лечения.
Исследование, по сути, изменило подход к опухоли. Ученые больше внимания уделяют тому, что окружает ее и поддерживает рост.
- За последнее десятилетие наши и другие исследования выявили у астроцитов дополнительные функции, — рассказал еще один автор работы Лиор Мэйо из Школы неврологии Сагол. — Мы обнаружили, что астроциты окружают глиобластомы. Потребовалось выяснить, какую роль они играют в росте опухоли.
В исследовании на животных оказалось, что глиобластома в окружении астроцитов убивает в течение 4-5 недель. Если астроциты удалить от опухоли, то результат будет ошеломляющим. У контрольных животных глиобластома исчезла за несколько дней.
- Даже после прекращения лечения большинство животных выжило, — говорит доктор Лиор Мэйо. — Это указывает на то, что астроциты необходимы для прогрессирования опухоли и ее питания.
Перед учеными встала новая задача, как астроциты становятся клетками, которые поддерживают рост злокачественных опухолей, ведь изначально они были предназначены для нормального функционирования мозга. Для исследования отобрали клетки, выделенные из здорового мозга и окружающие глиобластому.
В опухоли оказалось до 40 процентов иммунных клеток, при этом астроциты призывают к данному участку другие иммунные клетки, а потом переубеждают их «перейти на другую сторону» и поддержать опухоль, а не атаковать ее. Также астроциты начинают активно вырабатывать холестерин для питания опухоли.
- Злокачественные клетки глиобластомы быстро делятся, этот процесс требует больших затрат энергии, — говорит Лиор Мэйо. — Мы же обнаружили, что астроциты, окружающие опухоль, увеличивают выработку холестерина и снабжают им раковые клетки.
Чтобы перекрыть питание опухоли, ученые лишили астроциты возможности транспортировать холестерин, в итоге опухоль фактически «умерла от голода» за несколько дней. Причем происходило так и у животных, и с образцами глиобластомы, которые взяли у людей.
- Сейчас инструменты для удаления астроцитов, окружающих опухоль, доступны на животных моделях, но не на людях, — говорит доктор Мэйо. — Сейчас мы разрабатываем лекарства, которые будут останавливать некоторые процессы в астроцитах, которые способствуют росту опухоли.