Они не ведутся на манипуляции и обладают критическим мышлением

Умные люди всегда сначала думают, а потом делают. Даже если их кто-то пытается убедить действовать немедленно, даже если все остальные окружающие приняли другое решение.

Существует такой метод «короля-солнца», который помогает противостоять манипуляциям. Как рассказывает психолог Денис Долгов, король Франции Людовик ХIV никогда не давал прямого ответа на просьбу или вопрос. Он всегда говорил, что подумает. Такой способ еще и не давал окружающим узнать, как именно на монарха влияет та или иная информация, — а значит, они не могли манипулировать.

Кроме того, умные люди знают об особенностях группового мышления: это когда группа людей принимает решение, основываясь на мнении большинства из страха перед несогласием или принуждением к согласию, — и все это вместо поиска действительно самого лучшего решения и сравнения разных точек зрения.