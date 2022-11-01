Считаете ли вы себя умным человеком? Вообще под таким описанием понимают разное: кто-то считает признаком ума уровень образования, кто-то — социальный или эмоциональный интеллект. А кто-то считает наиболее важным обычную сообразительность.
Причем прокачать последнее не выйдет, просто зазубрив огромное количество информации. Для этого придется привить себе несколько важных привычек, которые характерны для всех людей с репутацией мудрецов, превосходящих умом среднестатистического человека.
Они ищут мудрость у других
По-настоящему умные люди продолжают учиться всю свою жизнь. Они читают, слушают подкасты и общаются с теми, кто может поделиться накопленными знаниями и опытом. Не зря говорят: если вы считаете себя самым умным в помещении, значит, вы явно зашли не в ту комнату. Ни один человек не может знать всего, однако умный никогда не упустит возможности пополнить свою копилку знаний.
Кстати, те же книги буквально тренируют ваш мозг. Ученые из Университета Раша (Чикаго) установили: чтение помогает улучшить когнитивные функции и отсрочить наступление деменции в среднем на 5 лет.
Они не ведутся на манипуляции и обладают критическим мышлением
Умные люди всегда сначала думают, а потом делают. Даже если их кто-то пытается убедить действовать немедленно, даже если все остальные окружающие приняли другое решение.
Существует такой метод «короля-солнца», который помогает противостоять манипуляциям. Как рассказывает психолог Денис Долгов, король Франции Людовик ХIV никогда не давал прямого ответа на просьбу или вопрос. Он всегда говорил, что подумает. Такой способ еще и не давал окружающим узнать, как именно на монарха влияет та или иная информация, — а значит, они не могли манипулировать.
Кроме того, умные люди знают об особенностях группового мышления: это когда группа людей принимает решение, основываясь на мнении большинства из страха перед несогласием или принуждением к согласию, — и все это вместо поиска действительно самого лучшего решения и сравнения разных точек зрения.
Они любопытны
Обязательная черта любого умного человека — любопытство. Великий ученый Альберт Эйнштейн говорил: «У меня нет особых талантов. Я просто страстно любопытен».
Они умеют слушать
Умный человек всегда внимательно слушает собеседника: никогда не знаешь, от какого источника поступит по-настоящему важная и полезная информация. Кроме того, хороший слушатель легче находит общий язык с окружающими, что в целом упрощает жизнь.
К сожалению, мы нередко слушаем недостаточно внимательно. Как говорят ученые, в течение двух суток вся информация, которую мы сохранили в уме, сокращается до 25%. То есть мы запоминаем лишь четверть услышанного, пишет