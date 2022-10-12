Метод «короля-солнца»: психолог рассказал, как защититься от манипуляций на работе

— Искусный манипулятор-подчиненный может манипулировать вами, говоря то, что вы хотели бы услышать, вставляя в сообщение соответствующее скрытое побуждение к действию: «Сейчас ситуация вот такая, и если вы примете вот это решение, то будет вот так и так», зная, что именно такой анализ ситуации соответствует вашим представлениям и именно такие результаты будут вам по нраву. При этом при реализации этих решений будут выполнены какие-то собственные задачи манипулятора, — рассказал в своем телеграм-канале Денис Долгов.

При этом, чтобы манипуляция удалась, такой подчиненный должен понимать, что хочет слышать его шеф и что ему может понравиться. Чтобы у него не было таких «опасных» знаний, как раз и может пригодиться метод Людовика XIV, который правил Францией целых 72 года.

В чем суть метода «короля-солнца»

Как объяснил Денис Долгов, чтобы подчиненным было трудно манипулировать, руководителю надо сохранять загадочность, как это делал король Франции.

— Говорят, что, понимая, насколько сложно распознать и противостоять такого рода манипуляции, король Франции Людовик ХIV никогда не давал прямого ответа и не выражал свое мнение сразу после того, как придворный что-то ему сообщал или просил.

Обычный ответ «короля-солнца» был такой: «Я подумаю». Решения следовали с большой отсрочкой и не являлись прямой реакцией на какое-то сообщение или просьбу, чтобы было трудно понять, как повлияла на него та или иная информация и что ему на самом деле хотелось бы услышать, — рассказал в своем телеграм-канале клинический психолог Денис Долгов.