Метод «короля-солнца»: психолог рассказал, как защититься от манипуляций на работе

Одна из главных проблем в манипуляциях любого рода — их бывает достаточно сложно вычислить. Откровенную лесть или прямое давление легко распознать, даже не обладая какими-то психологическими знаниями. Искусные манипуляторы действуют постепенно и незаметно. В том числе и на работе, когда подчиненные пытаются угодить своему начальнику и подтолкнуть его на выгодные для себя решения.
Как это может выглядеть на практике?
— Искусный манипулятор-подчиненный может манипулировать вами, говоря то, что вы хотели бы услышать, вставляя в сообщение соответствующее скрытое побуждение к действию: «Сейчас ситуация вот такая, и если вы примете вот это решение, то будет вот так и так», зная, что именно такой анализ ситуации соответствует вашим представлениям и именно такие результаты будут вам по нраву. При этом при реализации этих решений будут выполнены какие-то собственные задачи манипулятора, — рассказал в своем телеграм-канале Денис Долгов.
При этом, чтобы манипуляция удалась, такой подчиненный должен понимать, что хочет слышать его шеф и что ему может понравиться. Чтобы у него не было таких «опасных» знаний, как раз и может пригодиться метод Людовика XIV, который правил Францией целых 72 года.
В чем суть метода «короля-солнца»
Как объяснил Денис Долгов, чтобы подчиненным было трудно манипулировать, руководителю надо сохранять загадочность, как это делал король Франции.
— Говорят, что, понимая, насколько сложно распознать и противостоять такого рода манипуляции, король Франции Людовик ХIV никогда не давал прямого ответа и не выражал свое мнение сразу после того, как придворный что-то ему сообщал или просил.
Обычный ответ «короля-солнца» был такой: «Я подумаю». Решения следовали с большой отсрочкой и не являлись прямой реакцией на какое-то сообщение или просьбу, чтобы было трудно понять, как повлияла на него та или иная информация и что ему на самом деле хотелось бы услышать, — рассказал в своем телеграм-канале клинический психолог Денис Долгов.
Еще 2 метода манипуляции
Ранее Денис Долгов рассказывал о других эффективных техниках манипуляции, о которых важно знать, чтобы не попасть под чужое воздействие.
Одна из техник, которую часто используют в быту и бизнесе, называется «Дверь в лицо». Ее суть многим покажется знакомой и заключается в следующем: «Если хотите щенка, попросите пони». Иначе говоря, люди склонны идти на уступку и соглашаться с малопривлекательным предложением тогда, когда оно им предлагается сразу после их отказа от другой, более тяжелой или даже иногда сюрреалистичной просьбы. Возможно, дело может быть в чувстве вины — человек вас о чем-то попросил, а вы «захлопнули перед его лицом дверь».
Второй способ манипуляции — «Внушение сомнением» или «Инфицирование сомнением», — по словам психолога, имеет мощную деструктивную силу и позволяет иногда переубедить человека всего за 5 минут. Ее задача — посеять бациллу сомнения в голове собеседника. И хотя она достаточна проста, но может потребовать от манипулятора некоторого актерского мастерства. Выглядит она в теории так:
Сначала человек повторяет убеждения своего собеседника, соглашается с ними и даже хвалит его выбор.
Потом быстро и коротко выражает свое сомнение — как бы между прочим.
Далее сразу же говорит что-то вроде: «Да ладно, забудь, неважно, все нормально» — и больше эту тему не развивает и не возвращается к ней.
Как это бывает на практике, читайте ЗДЕСЬ.
Как понять, что вами манипулируют
Обычно манипуляторы стараются скрывать свои намерения, а иногда все происходит так медленно, что можно даже не заметить, как в итоге окажешься в ловушке. По мнению психолога Джейми Кэннон, самый эффективный способ защититься от манипулятора — избегать любого общения и взаимодействия с такими людьми. По каким признакам можно понять, что вами манипулируют, читайте ЗДЕСЬ.