Эта техника достаточно проста, однако может потребовать от манипулятора некоторых актерских способностей. Ее задача — посеять бациллу сомнения в голову собеседника:

Сначала человек повторяет убеждения своего собеседника, соглашается с ними и даже хвалит его выбор,

Потом, как бы между прочим, выражает свое сомнение — это надо сделать быстро и коротко.

Далее сразу же говорит что-то вроде: «Да ладно, забудь, неважно, все нормально» и больше эту тему не развивает и не возвращается к ней.

Как это выглядит на практике? Денис Долгов привел такой пример:

- Допустим, девушка встречается с молодым человеком, а кого-то это сильно не устраивает. Тогда манипулятор может сказать следующее: «Встречаешься с ним? Молодец! Он классный. (Пауза, потом отведя глаза) — хотя… Нет, не могу разглашать чужие тайны, но ты присмотрись все-таки к нему повнимательнее. (Пауза). А так, да, он клевый, конечно…». И разговор переводится на другую тему. Счастье молодой пары под угрозой.

Феномен «Дверь в лицо»

Это еще один известный способ манипуляции, который часто используют и в бизнесе, и в обычной жизни. Многим он знаком не понаслышке. Суть этого метода воздействия на других людей в следующем: «Если хотите щенка, попросите пони».

Как объяснял психолог Денис Долгов, люди склонны идти на уступку и соглашаться с малопривлекательным предложением в том случае, если оно им предлагается сразу после их отказа от другой, более тяжелой или даже сюрреалистичной просьбы. Такое поведение может быть связано с чувством вины, которое многие испытывают в такой ситуации. По сути — человек вас о чем-то попросил, а вы «захлопнули перед его лицом дверь». Причем, чем значимее для вас человек, которому вы отказали, тем больше подействует манипуляция.