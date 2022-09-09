Этот способ манипуляции используют для того, чтобы «расшатать», изменить убеждения человека, которые кого-то по разным причинам могут не устраивать. Называется он «Внушение сомнением» или «Инфицирование сомнением». О нем предупредил в своем телеграм-канале клинический психолог Денис Долгов, чтобы быть всегда начеку и не стать жертвой манипуляции.
Эта техника достаточно проста, однако может потребовать от манипулятора некоторых актерских способностей. Ее задача — посеять бациллу сомнения в голову собеседника:
Сначала человек повторяет убеждения своего собеседника, соглашается с ними и даже хвалит его выбор,
Потом, как бы между прочим, выражает свое сомнение — это надо сделать быстро и коротко.
Далее сразу же говорит что-то вроде: «Да ладно, забудь, неважно, все нормально» и больше эту тему не развивает и не возвращается к ней.
Как это выглядит на практике? Денис Долгов привел такой пример:
- Допустим, девушка встречается с молодым человеком, а кого-то это сильно не устраивает. Тогда манипулятор может сказать следующее: «Встречаешься с ним? Молодец! Он классный. (Пауза, потом отведя глаза) — хотя… Нет, не могу разглашать чужие тайны, но ты присмотрись все-таки к нему повнимательнее. (Пауза). А так, да, он клевый, конечно…». И разговор переводится на другую тему. Счастье молодой пары под угрозой.
Феномен «Дверь в лицо»
Это еще один известный способ манипуляции, который часто используют и в бизнесе, и в обычной жизни. Многим он знаком не понаслышке. Суть этого метода воздействия на других людей в следующем: «Если хотите щенка, попросите пони».
Как объяснял психолог Денис Долгов, люди склонны идти на уступку и соглашаться с малопривлекательным предложением в том случае, если оно им предлагается сразу после их отказа от другой, более тяжелой или даже сюрреалистичной просьбы. Такое поведение может быть связано с чувством вины, которое многие испытывают в такой ситуации. По сути — человек вас о чем-то попросил, а вы «захлопнули перед его лицом дверь». Причем, чем значимее для вас человек, которому вы отказали, тем больше подействует манипуляция.
Как понять, что вами манипулируют
Распознать манипулятора не так просто. Обычно такие люди всеми правдами и неправдами скрывают свои намерения, а иногда процесс идет настолько медленно, что можно даже не заметить, как окажешься в ловушке. По мнению психолога Джейми Кэннон, самый эффективный способ защититься от манипулятора — избегать любого общения и взаимодействия с такими людьми. По каким четырем признакам можно понять, что вами манипулируют, читайте ЗДЕСЬ.