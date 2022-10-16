Сахарный диабет, если его никак не лечить и не следить за своим питанием, может приводить к серьезным последствиям. Эта болезнь влияет на весь организм и может давать осложнения на самые разные органы. Она, к примеру, в разы повышает риски болезней сердца, инсультов.

При этом можно долго не знать о своем диагнозе, если случайно не пойти и не сдать кровь на глюкозу. Поэтому важно всегда следить за своим самочувствием и обращать внимание на сигналы организма. По словам экспертов, за этими четырьмя «симптомами» с большой долей вероятности скрывается диабет. И это повод проверить уровень глюкозы в крови, если вы давно этого не делали, а если он превышен — обратиться к эндокринологу.

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