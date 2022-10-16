Сахарный диабет, если его никак не лечить и не следить за своим питанием, может приводить к серьезным последствиям. Эта болезнь влияет на весь организм и может давать осложнения на самые разные органы. Она, к примеру, в разы повышает риски болезней сердца, инсультов.
При этом можно долго не знать о своем диагнозе, если случайно не пойти и не сдать кровь на глюкозу. Поэтому важно всегда следить за своим самочувствием и обращать внимание на сигналы организма. По словам экспертов, за этими четырьмя «симптомами» с большой долей вероятности скрывается диабет. И это повод проверить уровень глюкозы в крови, если вы давно этого не делали, а если он превышен — обратиться к эндокринологу.
1. Проблемы в полости рта
Высокий уровень сахара в крови, сохраняющийся на протяжении долгого времени, может повреждать сосуды и вызвать невропатию, а также ослабить иммунитет и увеличить риски подхватить инфекцию. Как
2. Проблемы с кожей
Когда уровень сахара в крови слишком высокий, кожа может выглядеть сухой и чесаться. У некоторых людей с диабетом также развиваются грибковые инфекции, фолликулит (воспаление волосяных фолликулов с высыпаниями на коже — Прим. ред.) и другие кожные заболевания. Если в этом случае лечить только кожу, вы вряд ли добьетесь значимого эффекта. Поэтому при таких проблемах не забудьте проверить уровень глюкозы в крови.
3. Проблемы со зрением
У пожилых сахарный диабет может приводить к нечеткости зрения и даже его потере. Многие думают, что причина — в возрасте и старческой пресбиопии (нарушением аккомодации глаза — Прим. ред.). Но на самом деле это может быть ретинопатия (поражение сетчатой оболочки глазного яблока с нарушением ее кровоснабжения — Прим. ред.), вызванная диабетом.
4. Проблемы с руками и ногами
Диабет может вызывать невропатию, из-за которой люди, страдающие этой болезнью, часто испытывают боль и чувство онемения в руках и ногах. Если диабет есть, но вы его никак не контролируете, в тяжелых случаях дело доходит до так называемой диабетической стопы — на ногах образуются язвы, участки некроза, может даже возникнуть гангрена.
Другие симптомы диабета
Эксперт в области профилактического ухода, доктор Джон Уайт называл в списке признаков диабета следующие симптомы:
Очень хочется пить. По словам врача, сильная жажда — один из первых признаков болезни. Дело в том, что избыток сахара в крови вытягивает воду из клеток. Также желание пить может сопровождаться головной болью и головокружением — это следствие обезвоживания.
Часто хочется в туалет. По словам доктора Уайта, нормой считается до 7 походов в туалет по-маленькому в день, при диабете это происходит чаще.
Постоянно хочется есть. При этом человек может много есть, но не чувствовать себя сытым и даже не набирать вес. Наоборот, некоторые несмотря на переедание худеют.
Покалывания в пальцах рук. Часто такое покалывание и онемение может проявляться по ночам, поэтому люди списывают это на то, что отлежали руку.