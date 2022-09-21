Для многих диабетики — это люди, которым нельзя есть сладкое. Впрочем, спорить сложно: булочки, шоколадки и пирожные действительно повышают уровень сахара в крови.
Однако не нужно думать, что такое свойство есть только у сладких продуктов и десертов. Подскочить уровень сахара в крови может и от неочевидных, на первый взгляд, продуктов. Об этом важно знать: даже если вы не сладкоежка, есть вероятность, что ваш рацион медленно, но верно приближает вас к диабету.
Для того чтобы понять, с какими продуктами питания нужно быть осторожней, нужно разобраться с таким понятием как гликемический индекс.
врач-диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом»
Что такое ГИ
Как рассказывает врач-диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев, гликемический индекс — это по сути показатель влияния углеводов на уровень сахара в крови. Чем выше ГИ, тем сильнее продукт провоцирует скачок глюкозы и всплеск инсулина.
Почему продукты с высоким ГИ не следует есть слишком часто? Когда уровень сахара в крови подскакивает, наша поджелудочная пытается расщепить его с помощью дополнительных доз инсулина. В итоге сахар в итоге все-таки падает, однако запускается процесс накопления жиров.
- Чтобы было понятнее — если есть продукты с высоким ГИ каждый день, то постепенно можно прийти к ожирению и сахарному диабету, — поясняет Андреев.
Картошка
Говоря о продуктах, повышающих уровень сахара в крови, нужно сразу отметить: в большинстве случаев параметры продукта сильно зависят от того, каким способом его приготовили.
Возьмем, к примеру, картофель. В сыром виде у корнеплода ГИ составляет всего 30 — и это очень мало. Только вот когда вы в последний раз ужинали сырой картофелиной? Кстати — сырую картошку лучше вообще не есть.
Самый вредный вариант — картофель фри: такое блюдо обладает ГИ в 97 единиц, что почти столько же, как у глюкозы в чистом виде. Дело в том, что когда вы обжариваете картофель, крахмал в нем исчезает — блюдо превращается в источник быстрых углеводов.
Гликемический индекс картофельного пюре — 83, вареной и печеной картошки — 80-85. Уже лучше, но все еще довольно высокие показатели. Поэтому если вы и так склонны к диабету или если следите за фигурой, не перебарщивайте с картофелем.
Хлеб
Опасней всего белых хлеб — или, как его называют в некоторых регионах России, батон. Его ГИ достигает 95 единиц. Еще хуже у жареных пирожков или натертых маслом тостов.
Куда лучше дела обстоят со ржаным цельнозерновым хлебом — его гликемический индекс составляет 40.
Чипсы
Вряд ли вы когда-нибудь вообще считали чипсы полезным продуктом, однако важно знать, что помимо огромного количества других недостатков, этот снек еще и высокий гликемический индекс имеет — около 70. Причем коварство чипсов в том, что их обычно едят слишком много за раз. Мало кто обладает настолько мощной силой воли, что сумеет съесть всего 30 граммов (так назваемая «рекомендуемая порция», о которой пишут на пачках) от общего количества снека.
Пиво
Пиво многим кажется относительно меньшим злом по сравнению с другими алкогольными напитками — вроде бы и не такое крепкое, и не такое калорийное. Однако диабетикам от пива точно стоит отказаться полностью. Гликемический индекс у этого напитка просто зашкаливает — 100, это даже больше, чем у глюкозы в чистом виде.
Пиво не кажется сладким на вкус, однако сахара в нем очень много. Причем в составе его даже не указывают, ведь образуется он уже в процессе брожения.
Самое страшное, если пивом увлекается человек, который уже находится в состоянии преддиабета — но еще не знает об этом. Очередная алкогольная вечеринка может закончиться для него в больнице.
Белый рис
А вот рис кажется продуктом очень даже полезным и даже диетическим. Но увы, белый рис находится на первых строчках рейтинга продуктов с самым высоким ГИ: на 100 граммов — от 65-85, в зависимости от способа обработки. Поэтому для людей с диабетом белый рис под запретом. А вот бурый или дикий рис не провоцируют сильных скачков сахара, так что в этом плане они полезней.
Попкорн
С попкорном все зависит от того, как именно его готовить. Если вы принесли домой из магазина пакетик снека для микроволновки, знайте, что его ГИ может достигать 89. Причем это касается даже соленых или сладких видов.