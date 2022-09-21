Для многих диабетики — это люди, которым нельзя есть сладкое. Впрочем, спорить сложно: булочки, шоколадки и пирожные действительно повышают уровень сахара в крови.

Однако не нужно думать, что такое свойство есть только у сладких продуктов и десертов. Подскочить уровень сахара в крови может и от неочевидных, на первый взгляд, продуктов. Об этом важно знать: даже если вы не сладкоежка, есть вероятность, что ваш рацион медленно, но верно приближает вас к диабету.

Для того чтобы понять, с какими продуктами питания нужно быть осторожней, нужно разобраться с таким понятием как гликемический индекс.