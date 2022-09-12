Вопрос: «У меня камни в желчном пузыре, можно ли мне применять интервальное голодание? Заранее благодарю».
Людмила, 65 лет
- Интервальное голодание на сегодняшний день довольно популярно, так как можно быстро потерять лишние килограммы. Насколько это безопасно при наличии камней в желчном пузыре — вопрос не однозначный.
Основываясь на данных национального института диабета, заболеваний пищеварительной системы и почек (NIDDK — National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases), пожалуй, стоит отметь 2 аргумента касательно желчекаменной болезни и строгих диет:
При голодании в течение длительного времени печень выделяет дополнительный холестерин в желчь.
Также при голодании может нарушиться опорожнение желчного пузыря.
Быстрая потеря веса, как при помощи диет, так и средствами хирургии, довольно часто приводит к образованию камней в желчном пузыре, либо появлению симптомов при имеющейся ранее бессимптомной желчекаменной болезни.
Поэтому, применяя интервальное голодание при желчекаменной болезни, вы должны осознавать, что это может привести к ухудшению состояния и течения заболевания.
Кому нельзя интервальное голодание
Интервальное голодание не следует практиковать
до 18 лет,
кормящим женщинам,
людям, страдающим сахарным диабетом, либо другими проблемами с метаболизмом глюкозы,
тем, кто столкнулся с расстройствами пищевого поведения.
Ранее врач Зухра Павлова рассказала, что интервальное голодание считается одной из экстремальных диет. Она может нарушить законы физиологии и не способствует хорошему самочувствию, правильному гормональному балансу и метаболизму.
Эндокринолог привела в пример два случая из своей практики. Одна женщина после увлечения интервальным голоданием в 36 лет потеряла почти все зубы. Другая, питаясь два раза в день, получила абсолютный дефицит мышечной массы.
Зухра Павлова советует тем, кто очень хочет похудеть, просто уменьшить порции еды и калорийность продуктов.
Неплохо работает и правило похудения доктора Матиаса Ридля под названием 20:80 - оно не требует особенных усилий и изменений в жизни.
— Все очень просто — если вы хотите похудеть, измените всего 20% вашего рациона, а 80% — не трогайте вовсе. Это не трудно и не заставит вас отказываться от привычных продуктов, — объясняет врач.