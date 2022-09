- Интервальное голодание на сегодняшний день довольно популярно, так как можно быстро потерять лишние килограммы. Насколько это безопасно при наличии камней в желчном пузыре — вопрос не однозначный.

Основываясь на данных национального института диабета, заболеваний пищеварительной системы и почек (NIDDK — National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases), пожалуй, стоит отметь 2 аргумента касательно желчекаменной болезни и строгих диет:

При голодании в течение длительного времени печень выделяет дополнительный холестерин в желчь.

Также при голодании может нарушиться опорожнение желчного пузыря. Быстрая потеря веса, как при помощи диет, так и средствами хирургии, довольно часто приводит к образованию камней в желчном пузыре, либо появлению симптомов при имеющейся ранее бессимптомной желчекаменной болезни.

Поэтому, применяя интервальное голодание при желчекаменной болезни, вы должны осознавать, что это может привести к ухудшению состояния и течения заболевания.