Ранее врач Зухра Павлова рассказала, что интервальное голодание считается одной из экстремальных диет. Она может нарушить законы физиологии и не способствует хорошему самочувствию, правильному гормональному балансу и метаболизму.

Эндокринолог привела в пример два случая из своей практики. Одна женщина после увлечения интервальным голоданием в 36 лет потеряла почти все зубы. Другая, питаясь два раза в день, получила абсолютный дефицит мышечной массы.

Зухра Павлова советует тем, кто очень хочет похудеть, просто уменьшить порции еды и калорийность продуктов.

Неплохо работает и правило похудения доктора Матиаса Ридля под названием 20:80 - оно не требует особенных усилий и изменений в жизни.

— Все очень просто — если вы хотите похудеть, измените всего 20% вашего рациона, а 80% — не трогайте вовсе. Это не трудно и не заставит вас отказываться от привычных продуктов, — объясняет врач.