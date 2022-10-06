Болезнь, хоть и имеет один корень со словом «боль», но не всегда она начинается именно с нее. Есть состояния, которые и вовсе никак себя особенно не проявляют, при этом тихо, день за днем, разрушают организм изнутри. Таким заболеванием является и диабет.
От него страдают, по официальной статистике, 415 миллионов человек в мире. Но это те, у кого уже поставлен диагноз. Многие просто не подозревают, что у них есть проблема с сахаром в крови. Поэтому так важно следить за сигналами, которые посылает наш организм, чтобы взять диабет под контроль.
Доктор медицины, магистр здравоохранения, писатель
— Диабет — серьезное заболевание, которое увеличивает риск возникновения многих других проблем со здоровьем, включая болезни сердца и инсульт, — предупреждает эксперт в области профилактического ухода, доктор Джон Уайт.
Он назвал 4 признака диабета, которые мы очень часто игнорируем, считая вариантом нормы. А тем временем с такими симптомами будет не лишним обратиться к врачу, чтобы сдать анализ крови и пройти осмотр.
«Очень хочется пить»
Казалось бы, и что тут такого? Всем когда-то хочется пить. Конечно же, этот момент вряд ли кто-то связывает именно с диабетом. Но врач Уайт предупреждает: полидипсия — сильная жажда может быть одним из первых признаков заболевания.
— Повышенный уровень сахара в крови вытягивает воду из ваших клеток, и поэтому вы испытываете сильную жажду, — предупреждает эксперт
Также желание пить может сопровождаться головной болью и головокружением — это следствие обезвоживания.
«Часто хочется в туалет»
Некоторые считают, что просто переохладились, и пытаются «лечить» цистит. Другие сопоставляют количество выпитой воды и принимают усилившееся желание помочиться за абсолютную норму.
— Это состояние называется полиурия, отчасти оно связано с большим количеством выпитой воды, — объяснил доктор Джон Уайт. — Нормой в день считается около семи посещений туалета. С полиурией это будет происходить чаще.
При этом повышенный уровень сахара попадает в мочу. Чтобы поставить диагноз, многие врачи назначают анализ мочи на сахар.
«Постоянно хочется есть»
«У меня хороший аппетит» — считает человек, а на самом деле у него развивается диабет. У такого состояния тоже есть свое название — полифагия.
— Вы едите много, но не чувствуете себя сытым, — предупреждает врач. — Так происходит из-за того, что ваш организм стал устойчивым к инсулину, клетки больше не могут, как прежде, получать достаточное количество глюкозы, которая дли них является источником энергии.
При этом, уточняет врач, необязательно, что вы начнете набирать вес из-за такой формы обжорства. Есть вероятность, что вы даже похудеете.
— Большая часть калорий теряется с мочой, до клеток так и не доходит энергия, — говорит Джон Уайт.
«Чувствуется покалывание в пальцах»
Мы списываем такой симптом на то, что затекли руки из-за неудобной позы. Или обращаемся к врачу с жалобами на проблемы с позвоночником. Но самом деле — это может быть признаком диабета.
— Часто покалывание и онемение может проявляться по ночам, — рассказал эксперт. — Поэтому некоторые не обращают внимания на него. Или списывают на то, что отлежали руку.
Повышенный уровень сахара в крови повреждает нервы, это им мешает нормально работать. Кстати, покалывание или онемение появляется, когда человек уже достаточно продолжительное время болен диабетом.