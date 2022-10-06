Болезнь, хоть и имеет один корень со словом «боль», но не всегда она начинается именно с нее. Есть состояния, которые и вовсе никак себя особенно не проявляют, при этом тихо, день за днем, разрушают организм изнутри. Таким заболеванием является и диабет.

От него страдают, по официальной статистике, 415 миллионов человек в мире. Но это те, у кого уже поставлен диагноз. Многие просто не подозревают, что у них есть проблема с сахаром в крови. Поэтому так важно следить за сигналами, которые посылает наш организм, чтобы взять диабет под контроль.