Гинеколог Волкова объяснила, какие проблемы со здоровьем можно распознать по анализу мочи

Итак, что можно заподозрить по этим 11 показателям — доктор объяснила в своем телеграм-канале.

1. Прозрачность

Если она не полностью прозрачная, это может говорить о наличии бактерий, солей, воспалении.

2. Удельный вес

Он отражает концентрацию веществ, растворенных в моче и в норме составляет 1,008−1,025 г/л. Снижается ниже нормы — при дефиците жидкости, нарушении углеводного обмена, инсулинорезистентности.

Повышается — если в моче появляется белок или кетоны (такое бывает при дефиците углеводов, избытке белка и жиров).

3. Кислотность (рН)

В норме реакция мочи слабокислая — ее рН колеблется в пределах 5,5–7,0.

рН мочи снижается (она становится кислой)— при избытке белка.

рН мочи увеличивается (она становится щелочной) — например, при низкоуглеводной диете.

4. Белок

В норме белка в моче быть не должно, хотя могут быть следы — например, если в вашем рационе много белковой пищи, вы испытали стресс и много получили серьезную физнагрузку.

В остальных случаях наличие белка может говорить, например, о проблемах с почками, но не только — в каждом случае стоит разбираться отдельно.

5. Глюкоза

По словам Екатерины Волковой, ее наличие в анализе — всегда тревожный знак. Если она там обнаружена, надо сразу же сдать анализ крови на сахар — он покажет, есть ли сахарный диабет или нет.

Кетоновые тела накапливаются в организме, если не хватает углеводов, и для получения энергии организм тратит запасы жира.

6. Плоский эпителий

Этот вид клеток выстилает наружную поверхность уретры. Если в анализе мочи эпителиальных клеток больше 10, врач должен исключить воспаление.

7. Переходный эпителий

Он выстилает стенки почечных лоханок, мочевого пузыря, мочеточников и протоков предстательной железы. В норме этих клеток в моче быть не должно. Если же их появляется много, стоит пройти обследование и исключить мочекаменную болезнь или воспаление.