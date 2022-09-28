Гинеколог Волкова объяснила, какие проблемы со здоровьем можно распознать по анализу мочи

По словам врача-гинеколога Екатерины Волковой, обычный анализ мочи может дать врачу много ценной информации не только о работе почек, но и в целом о здоровье человека. Специалист рассказала, о чем могут говорить те или иные показатели этого анализа. Однако предупредила, что при постановке диагноза врачи не ориентируются исключительно на анализ мочи — «анализы ничем не болеют».
Итак, что можно заподозрить по этим 11 показателям — доктор объяснила в своем телеграм-канале.
1. Прозрачность
Если она не полностью прозрачная, это может говорить о наличии бактерий, солей, воспалении.
2. Удельный вес
Он отражает концентрацию веществ, растворенных в моче и в норме составляет 1,008−1,025 г/л. Снижается ниже нормы — при дефиците жидкости, нарушении углеводного обмена, инсулинорезистентности.
Повышается — если в моче появляется белок или кетоны (такое бывает при дефиците углеводов, избытке белка и жиров).
3. Кислотность (рН)
В норме реакция мочи слабокислая — ее рН колеблется в пределах 5,5–7,0.
рН мочи снижается (она становится кислой)— при избытке белка.
рН мочи увеличивается (она становится щелочной) — например, при низкоуглеводной диете.
4. Белок
В норме белка в моче быть не должно, хотя могут быть следы — например, если в вашем рационе много белковой пищи, вы испытали стресс и много получили серьезную физнагрузку.
В остальных случаях наличие белка может говорить, например, о проблемах с почками, но не только — в каждом случае стоит разбираться отдельно.
5. Глюкоза
По словам Екатерины Волковой, ее наличие в анализе — всегда тревожный знак. Если она там обнаружена, надо сразу же сдать анализ крови на сахар — он покажет, есть ли сахарный диабет или нет.
Кетоновые тела накапливаются в организме, если не хватает углеводов, и для получения энергии организм тратит запасы жира.
6. Плоский эпителий
Этот вид клеток выстилает наружную поверхность уретры. Если в анализе мочи эпителиальных клеток больше 10, врач должен исключить воспаление.
7. Переходный эпителий
Он выстилает стенки почечных лоханок, мочевого пузыря, мочеточников и протоков предстательной железы. В норме этих клеток в моче быть не должно. Если же их появляется много, стоит пройти обследование и исключить мочекаменную болезнь или воспаление.
8. Лейкоциты
Этих клеток в моче не должно быть более 5 в поле зрения (или более 2000 в миллилитре мочи). В противном случае этот показатель может указывать на воспаление.
9. Эритроциты
В норме эритроцитов в моче может быть не более 0-1 в поле зрения.
Если их много — опять же исключаем вместе с врачом воспаление, мочекаменную болезнь, гломерулонефрит (воспаление почечных клубочков), соли.
10. Соли
Если в моче лаборатория обнаружила аморфные фосфаты или ураты, кристаллы мочевой кислоты, оксалаты, трипельфосфаты, по словам врача, надо разбираться с микробиотой кишечника.
11. Бактерии
В норме в моче их быть не должно, но допускаются единичные в поле зрения.
Так, если в анализе мочи нашли бактерий больше допустимого, это может говорить об инфекции в почках и мочевыводящих путях. Можно пересдать анализ для исключения погрешностей при сборе биоматериала, а затем при необходимости обратиться к врачу.
Когда по анализу мочи можно заподозрить рак
Экспресс-тест на беременность или овуляцию по анализу мочи — простой и популярный метод диагностики среди женщин.
К примеру, тест на овуляцию улавливает в образце мочи резкое увеличение концентрации лютеинизирующего гормона (ЛГ) — выброс этого гормона в гипофизе происходит за несколько дней до овуляции. Под его влиянием доминантный фолликул лопается, созревшая яйцеклетка покидает яичник и готова к «встрече» со сперматозоидом.
Экспресс-тест на беременность основан на определении в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Этот гормон начинает вырабатываться в женском организме на 7-10 день после того, как начинает развиваться оплодотворенная яйцеклетка. Считается, что при наступлении беременности ХГЧ можно определить уже в первые дни задержки менструального цикла.
Однако иногда экспресс-тест на беременность может указывать на развитие рака — у мужчин. Если мужчина ради шутки решил пройти такой тест и внезапно получил положительный результат — это повод срочно обратиться к врачу. По словам Игоря Орлова, хирурга-уролога Клинической больницы Святителя Луки, положительный тест на беременность у мужчин может быть, когда уровень хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче превышает норму — для мужчин она составляет менее 5 мЕд/мл. Если такой мужчина не получает гормонозаместительную терапию хорионическим гонадотропином, то превышение нормы ХГЧ может указывать на онкологическое заболевание (чаще рак яичка, а также опухоли печени, легкого или кишечника).