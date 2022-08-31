Песок, взвесь или осадок в желчном пузыре по-медицински называется «билиарный сладж». Образуется он, как правило, из-за перенасыщения желчи кристаллами холестерина.
Даже камни в желчном пузыре могут долго развиваться без каких-либо симптомов, что говорить о песке или осадке — их можно увидеть только на УЗИ органов брюшной полости.
Выделяют несколько видов билиарного сладжа, и в некоторых случаях с ним можно ничего не делать — он пройдет сам. Однако далеко не всегда.
- Согласно наблюдениям, в течение ближайших 2 лет сладж в 18% случаев исчезает, в 60% — исчезает и появляется вновь, в 14% — образуются желчные камни, в 6% случаев — возникают приступы желчной колики (самое частое проявление желчнокаменной болезни — Прим. ред.), — рассказала в своем телеграм-канале врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.
Доктор назвала 8 факторов, повышающих риск образования желчного песка и осадка.
женский пол,
беременность, особенно повторная,
заместительная гормональная терапия в постменопаузе,
камни в желчном пузыре у близких родственников,
избыточный вес,
сахарный диабет,
быстрое снижение веса (больше чем на 1,5 килограмма за неделю),
циклические изменения массы тела (чередование снижения и набора веса).
Как защититься от песка в желчном пузыре
По словам гастроэнтеролога, есть 3 основных способа профилактики желчного песка и осадка. Они достаточно просты и понятны. Это
Больше двигаться. Снижаешь физнагрузку, растет риск образования как песка, так и желчных камней.
Употреблять меньше калорийной пищи. Для профилактики полезно уменьшение общей калорийности, а также включение в рацион поли- и мононенасыщенных жиров (например, орехов), а также пищевых волокон (овощей, фруктов, круп).
Питаться регулярно. Регулярный прием пищи уменьшает застой в желчном пузыре — он чаще опорожняется.
Если все же появился песок
По словам Марии Лопатиной, для растворения песка и осадка в желчном пузыре применяют препараты урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) — в эту группу входит более сотни лекарственных средств с разными наименованиями. Их задача — «растворить» кристаллы холестерина (основу билиарного сладжа) и сделать желчь более текучей. Однако важно принимать их строго по назначению — соблюдать режим приема, дозировку и длительность. Иначе, предупреждает гастроэнтеролог, добиться ожидаемого эффекта «растворения» будет трудно.
- Препараты назначаются по весу пациента, вся доза принимается на ночь или делится на два приема: в вечернее время и на ночь. Это важно, поскольку встречала в назначениях прием препаратов УДХК 3 раза в день с целью растворения взвеси. Длительность приема 3 месяца, затем контроль УЗИ желчного пузыря для оценки растворения сладжа, — добавила доктор.
Как понять, что у вас застой желчи
Застой желчи (холестаз), когда частично или полностью нарушается поступление желчи из печени в двенадцатиперстную кишку, часто протекает незаметно. Самым распространенным и ранним методом диагностики считается УЗИ органов брюшной полости. Если долго ничего не замечать и не делать, могут появиться симптомы. На то, что с оттоком желчи не все в порядке, могут указать эти 7 признаков:
тяжесть и боль в правом подреберье,
кожный зуд,
горечь во рту,
тошнота,
вздутие живота,
нарушение стула (чаще запоры),
желтизна склер и кожи.
Также застойные явления можно увидеть по анализу крови. Как рассказывала медицинский директор лаборатории НАКФФ Олеся Генералова, самый первый и надежный маркер застоя желчи — наличие желчных кислот в сыворотке крови. Желчные кислоты выделяются вместе с желчью, а поскольку желчь застаивается, они попадают в кровоток. Далее, если вовремя не решить проблему с холестазом, в течение трех недель в анализе крови могут появиться и другие маркеры, которые указывают на повреждение печени за счет застоя желчи. А именно повышаются показатели:
прямого (связанного) билирубина,
щелочной фосфотазы,
гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТ).
Повышение в сыворотке крови лейцинаминопептидаза и 5-нуклеотидаза (экскриторные ферменты, активные в желчных канальцах) тоже может говорить о застое желчи, но, по словам Олеси Генераловой, в диагностике эти ферменты используются редко.