Как защититься от песка в желчном пузыре

По словам гастроэнтеролога, есть 3 основных способа профилактики желчного песка и осадка. Они достаточно просты и понятны. Это

Больше двигаться . Снижаешь физнагрузку, растет риск образования как песка, так и желчных камней.

Употреблять меньше калорийной пищи . Для профилактики полезно уменьшение общей калорийности, а также включение в рацион поли- и мононенасыщенных жиров (например, орехов), а также пищевых волокон (овощей, фруктов, круп).

Питаться регулярно. Регулярный прием пищи уменьшает застой в желчном пузыре — он чаще опорожняется.

Если все же появился песок

По словам Марии Лопатиной, для растворения песка и осадка в желчном пузыре применяют препараты урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) — в эту группу входит более сотни лекарственных средств с разными наименованиями. Их задача — «растворить» кристаллы холестерина (основу билиарного сладжа) и сделать желчь более текучей. Однако важно принимать их строго по назначению — соблюдать режим приема, дозировку и длительность. Иначе, предупреждает гастроэнтеролог, добиться ожидаемого эффекта «растворения» будет трудно.

- Препараты назначаются по весу пациента, вся доза принимается на ночь или делится на два приема: в вечернее время и на ночь. Это важно, поскольку встречала в назначениях прием препаратов УДХК 3 раза в день с целью растворения взвеси. Длительность приема 3 месяца, затем контроль УЗИ желчного пузыря для оценки растворения сладжа, — добавила доктор.