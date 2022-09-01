Что такое овуляция

Как рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина, каждый месяц у женщины в начале менструального цикла в яичниках формируется один, реже несколько доминантных фолликула — под действием фолликулостимулирующего гормона они начинают расти.

Приблизительно через две недели в них «созревает» яйцеклетка, готовая к оплодотворению.

За несколько дней до овуляции в гипофизе происходит выброс лютеинизирующего гормона (ЛГ). Под его влиянием доминантный фолликул лопается. Происходит овуляция — созревшая яйцеклетка покидает яичник и готова к «встрече» со сперматозоидом.

Как правильно проводить домашний тест

Тест с помощью специальных диагностических полосок, которые продаются в аптеке, — пожалуй, самый популярный метод определить период овуляции и выбрать максимально благоприятные дни для зачатия.