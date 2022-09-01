как без теста определить начало овуляции
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Что такое овуляция

Как рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина, каждый месяц у женщины в начале менструального цикла в яичниках формируется один, реже несколько доминантных фолликула — под действием фолликулостимулирующего гормона они начинают расти.

Приблизительно через две недели в них «созревает» яйцеклетка, готовая к оплодотворению.

За несколько дней до овуляции в гипофизе происходит выброс лютеинизирующего гормона (ЛГ). Под его влиянием доминантный фолликул лопается. Происходит овуляция — созревшая яйцеклетка покидает яичник и готова к «встрече» со сперматозоидом.

Как правильно проводить домашний тест

Тест с помощью специальных диагностических полосок, которые продаются в аптеке, — пожалуй, самый популярный метод определить период овуляции и выбрать максимально благоприятные дни для зачатия.

Ольга Каплина
Ольга Каплина
Гинекология, эндокринология

Врач-гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности, гемостазиолог

- Тесты улавливают резкий скачок лютеинизирующего гормона. Набор для тестирования проверяет образец вашей мочи на предмет увеличения концентрации ЛГ. Этот гормон присутствует всегда, но за 1-2 дня овуляции его уровень повышается, — объяснила Ольга Каплина.

Для теста надо собрать в любую емкость мочу и окунуть в нее полоску — не дольше, чем на 10 секунд. А потом подождать 10 минут, чтобы оценить результат. По словам врача, если овуляция ожидается в течение 24-48 часов, вторая полоска будет видна четко. Если она выражена слабо, результат теста отрицательный.

Специалист назвала основные правила тестирования — их надо придерживаться, если хотите повысить результативность проверки.

  • Тестирование выполняют в середине цикла (при 28-дневном цикле — на 11-15-й день).

  • Чтобы не пропустить овуляцию, тест можно выполнять дважды в день.

  • Перед тестированием не рекомендуется пить много воды.

  • Оптимальное время для теста — период с 10 до 20 часов.

  • Тестирование желательно проводить в одинаковое время.

Однако иногда тест может давать ложноположительный результат. Такое, например, бывает у женщин с синдромом поликистозных яичников (болезнь, которая сопровождается изменением структуры и функции органа) — при этой патологии домашний тест проводить просто не имеет смысла.

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Есть более-менее заметные для женщины признаки, которые могут указать на то. Что выход зрелой яйцеклетки состоялся. Доктор назвала 7 из них:

  1. Меняется характер и объем влагалищных выделений. Они становятся вязкими, похожими на яичный белок. 

  2. Повышается либидо. Это закономерно — природа позаботилась, чтобы женщина стремилась к продолжению рода.

  3. Повышается чувствительности молочных желез, что связано с изменением гормонального фона.

  4. Могут появляться вздутие и тянущие боли внизу живота. Симптом связан с процессами, происходящими в яичниках.

  5. Наблюдается прилив энергии.

  6. Может повышаться чувствительность к запахам.

  7. Меняется аппетит. Перед овуляцией он может быть обычным или даже сниженным, а после овуляции, наоборот, возрастает, хочется больше сладкого.

А как определить, что овуляции в этом цикле не было

По словам гинеколога-эндокринолога, самостоятельно обнаружить ановуляторный цикл трудно — обычно такое состояние никак не проявляется.

- Описанные выше признаки — косвенные. Они не дают 100-процентной уверенности, что овуляция наступила или что ее вообще не было. Максимум при отсутствии овуляции женщина может заметить, что очередная менструация пришла слишком рано или, наоборот, поздно, — говорит Ольга Каплина.

Чтобы узнать это точнее, можно сдать кровь для определения уровня прогестерона — это надо делать за неделю до ожидаемой менструации. По словам специалиста, если овуляции не было, уровень гормона будет ниже 15 Нмоль/л.

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Надо помнить, что с возрастом количество ановуляторных циклов увеличивается. Развитие яйцеклетки также не происходит в период лактации, после наступления менопаузы и при менархе, когда у девочки только началась менструация. Также отсутствие овуляции может говорить о разных патологиях и состояниях:

  • гипотиреоз (дисфункция щитовидной железы);

  • повышение уровня пролактина;

  • синдром поликистозных яичников;

  • хронический стресс;

  • прием определенных препаратов (антидепрессантов, нейролептиков);

  • резкие колебания веса;

  • повышенные физические нагрузки;

  • новообразования в яичниках, головном мозге или надпочечниках;

  • частые авиаперелеты;

  • хронический недосып.

- Ановуляторные циклы могут стать причиной бесплодия. У здоровой женщины репродуктивного возраста овуляция должна происходить ежемесячно, хотя в норме может отсутствовать 1-2 цикла в году. Поэтому, если есть признаки отсутствия овуляции, обязательно нужно обращаться к гинекологу за консультацией, — заключила специалист.

Анастасия Романова